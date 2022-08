Das bringt der Mittwoch

Lindner stellt Pläne zum Ausgleich der hohen Inflation vor

BERLIN: Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin vor, wie er die hohe Inflation für die Bürger abfedern will. Geplant ist dafür ein sogenanntes Inflationsausgleichsgesetz, das nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Ministeriumskreisen ein höheres Kindergeld und eine Steuersenkung vorsieht. So soll der Grundfreibetrag erhöht werden, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss.

Trinkwasser soll verstärkt in Öffentlichkeit angeboten werden

BERLIN: Das Bundeskabinett befasst sich an diesem Mittwoch mit Trinkwasser. Das Ziel des Umweltministeriums ist es, den Bürgerinnen und Bürgern verstärkt Trinkwasser aus dem Leitungsnetz in der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dafür will die Ministerrunde einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen.

Zeit der deutschlandweiten Sommerferien vorbei: Schulstart in NRW

DÜSSELDORF: Nach einer elftägigen Phase von Sommerferien in ganz Deutschland geht im ersten Bundesland nun wieder die Schule los. Am Mittwoch beginnt für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen wieder der Unterricht.

Kanzler Scholz trifft Einsatzkräfte und Bürger in seinem Wahlkreis

BEELITZ-HEILSTÄTTEN/MICHENDORF: Kanzler Olaf Scholz (SPD) absolviert an diesem Mittwoch Ortstermine in seinem Wahlkreis, zu dem neben der Landeshauptstadt Potsdam mehrere Gemeinden in Brandenburg gehören. Am Morgen (gegen 9.00 Uhr) besucht er gemeinsam mit seiner Fraktionskollegin Sonja Eichwede zunächst das Feuerwehrtechnische Zentrum in Beelitz-Heilstätten. Dort will er mit Einsatzkräften von Polizei, Bundeswehr, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sprechen, die unter anderem an der Bekämpfung der jüngsten Waldbrände in Beelitz und Treuenbrietzen in Brandenburg beteiligt waren.

Inflation weiter über 7 Prozent - Statistiker geben Details bekannt

WIESBADEN: Nach der Einführung des 9-Euro-Tickets und der Spritsteuersenkung hat sich die Inflation in Deutschland den zweiten Monat in Folge auf hohem Niveau leicht abgeschwächt. Details zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Juli gibt das Statistische Bundesamt am Mittwoch (8.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt. Nach vorläufigen Daten lag die Jahresteuerungsrate im Juli bei 7,5 Prozent.

Tui legt Quartalszahlen vor - Führungswechsel rückt näher

HANNOVER: Der Reisekonzern Tui legt am Mittwoch (8.00 Uhr) seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal (April bis Juni) vor. Für das Sommergeschäft 2022 hatte sich die Führung zuletzt trotz der hohen Inflation optimistisch gezeigt, die drastischen Verluste aus den ersten beiden Corona-Jahren auffangen zu können.

Eon legt Halbjahreszahlen vor - Aussagen zu Energiepreisen erwartet

ESSEN: Deutschlands größter Energieversorger Eon legt am Mittwoch (7.00 Uhr) seine Halbjahreszahlen vor. Experten rechnen damit, dass das Management um Vorstandschef Leonhard Birnbaum die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Nettogewinn bekräftigt. Bislang hat Eon einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro als Ziel genannt.

Prozess um Vergewaltigung einer geflüchteten Ukrainerin

DÜSSELDORF: Nach der mutmaßlichen zweifachen Vergewaltigung einer geflüchteten Ukrainerin in Düsseldorf beginnt an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) der Prozess gegen zwei Männer. Angeklagt sind ein 27- und ein 38-jähriger Flüchtlinge, die mit der Frau auf einem Hotelschiff auf dem Rhein untergebracht waren.

Frankfurt spielt gegen Real Madrid um nächsten europäischen Titel

HELSINKI: Eintracht Frankfurt will knapp drei Monate nach dem Europa-League-Titel die nächste internationale Trophäe gewinnen. Das Team von Trainer Oliver Glasner tritt am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in Helsinki im UEFA-Supercup gegen Champions-League-Gewinner Real Madrid an.

Trauerfeier für Fußball-Idol Uwe Seeler im Volksparkstadion

HAMBURG: Mit einer Trauerfeier im Hamburger Volksparkstadion nimmt die Hansestadt am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und NDR) Abschied von Fußball-Ikone Uwe Seeler. Der langjährige Torjäger und Präsident des Hamburger SV sowie Ehrenbürger Hamburgs war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren in Norderstedt gestorben.

Basketballer bestreiten Test-Länderspiel in Belgien

KÖLN: Für die deutschen Basketballer wird die heiße Phase der EM-Vorbereitung eingeläutet. Am Mittwochabend (20.30 Uhr) ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in einem Testspiel in Hasselt gegen Belgien gefordert. Es ist der Auftakt zu elf Partien innerhalb von gerade einmal 29 Tagen.

Springreiter bei WM: Minimalziel ist Olympia-Qualifikation

in die WM in Dänemark. Der Mannschaftswettbewerb besteht aus einem Zeitspringen am ersten Tag sowie den beiden Runden des Nationenpreises am Donnerstag und Freitag. Das Quartett will eine Medaille, Minimalziel ist aber nach Angaben von Bundestrainer Otto Becker die Olympia-Qualifikation. Dafür ist Platz fünf notwendig.