Das bringt der Mittwoch

Kontrollzentrum für Getreide-Exporte aus Ukraine eröffnet in Istanbul

ISTANBUL: In der Millionenmetropole Istanbul wird am Mittwoch ein Zentrum zur Kontrolle von ukrainischen Getreideausfuhren über das Schwarze Meer eröffnet. An der Feier in der Nationalen Verteidigungsuniversität in Istanbul soll unter anderem der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar teilnehmen. Das Zentrum ist Teil eines am Freitag in Istanbul unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei geschlossenen Abkommens, mit der die Blockade ukrainischer Häfen aufgehoben wurde. Russland hatte in der Vereinbarung etwa zugesichert, Schiffe über einen Seekorridor fahren zu lassen und diese sowie beteiligte Häfen nicht anzugreifen.

Unionsfraktionschef Merz reist zu Gesprächen nach Polen

WARSCHAU: Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) beginnt am Mittwoch einen zweitägigen Besuch in der polnischen Hauptstadt Warschau. Angesichts der Verstimmung in Polen über die Rolle Deutschlands bei Rüstungshilfe für die Ukraine wolle Merz den engen Kontakt zur Führung in Warschau suchen, hieß es aus der Fraktion.

Aus polnischer Sicht ist Berlin zu zögerlich mit der Lieferung von Waffen an das von Russland angegriffene Land. Warschau ist auch enttäuscht über einen geplanten Ringtausch: Es hat mehr als 200 Panzer an die Ukraine abgegeben, ist aber unzufrieden mit dem deutschen Angebot eines Ausgleichs.

Papst trifft Kanadas Premier Trudeau in Québec

EDMONTON: Papst Franziskus bricht an diesem Mittwoch nach Québec auf. In dem französischsprachigen Teil Kanadas will er am Nachmittag (Ortszeit) Premier Justin Trudeau treffen. Die beiden begegneten sich bereits in Edmonton und Maskwacis, wo Franziskus zuvor Ureinwohner Kanadas traf. Trudeau forderte vor rund einem Jahr von Franziskus, sich für die Rolle der katholischen Kirche im Fall des Jahrzehnte langen Missbrauchs von indigenen Kindern in Internaten auf kanadischem Boden zu entschuldigen.

Kabinett spricht über Schutz von Hinweisgebern

BERLIN: Wer Hinweise auf Missstände in Unternehmen oder Behörden gibt, soll künftig besser vor Kündigung und Mobbing geschützt sein. Über eine entsprechende Reform spricht am Mittwoch das Bundeskabinett. Die Hinweise können beispielsweise Verstöße gegen Umweltschutzvorgaben oder gegen Sicherheitsvorschriften sein. Die Meldestellen, an die sich die Whistleblower laut Entwurf künftig wenden können, müssen die Identität der Hinweisgeber vertraulich behandeln. Alle Arbeitgeber und Organisationen mit mindestens 50 Beschäftigten sollen eine solche Meldestelle einrichten müssen.

Halbierung der Gaslieferungen über Nord Stream 1 erwartet

LUBMIN: Ab Mittwoch (6.00 Uhr MESZ) soll nur noch die Hälfte der ohnehin schon reduzierten Gasmenge über die Pipeline Nord Stream 1 von Russland nach Deutschland geliefert werden. Der russische Konzern Gazprom hatte angekündigt, die Auslastung der zuletzt wichtigsten Verbindung für russische Erdgaslieferungen nach Deutschland von 40 Prozent weiter auf 20 Prozent oder 33 Millionen Kubikmeter Gas täglich zu drosseln. Die russische Regierung hat die Reduzierung damit begründet, dass westliche Sanktionen im Zuge des Kriegs in der Ukraine für Probleme bei der Reparatur und Wartung von Gasturbinen sorgt. Unter anderem die Bundesregierung hält das für vorgeschoben und sieht politische Gründe.

Lufthansa-Bodenpersonal streikt - Folgen bis Freitag befürchtet

FRANKFURT/MAIN: Mit einem Warnstreik des Bodenpersonals will die Gewerkschaft Verdi den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen mit der Lufthansa erhöhen. Passagiere trifft der Ausstand, der von Mittwoch (03.45 Uhr) bis Donnerstag, 6.00 Uhr dauern soll, hart: Die Lufthansa hat mitten in der Ferienzeit mehr als 1000 Flüge an den Drehkreuzen Frankfurt und München gestrichen und fürchtet Auswirkungen bis zum Freitag, dem letzten Schultag vor den Sommerferien in Bayern. Bestreikt werden laut Verdi am Mittwochmorgen verschiedene Lufthansa-Gesellschaften an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie in Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln.

Analysten: Deutsche Bank auch im zweiten Quartal gut im Geschäft

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Bank hat nach Einschätzung von Analysten auch im zweiten Quartal gute Geschäfte gemacht. Sowohl beim Vorsteuergewinn als auch beim Überschuss dürfte Deutschlands größtes Geldhaus demnach im Zeitraum April bis einschließlich Juni die Vorjahreswerte übertroffen haben. Die Zwischenbilanz legt der Frankfurter Dax-Konzern an diesem Mittwoch (07.00 Uhr) vor.

US-Notenbank Fed entscheidet über weiteren Kurs der Geldpolitik

WASHINGTON: Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate steht die US-Notenbank vor der vierten Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine erneute Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 2,25 bis 2,5 Prozent. Erst im Juni hatte die Fed den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Es war der größte Zinsschritt seit 1994, also seit fast 30 Jahren.

Chemiekonzern BASF präsentiert Halbjahreszahlen

LUDWIGSHAFEN: Der Chemiekonzern BASF legt an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) seinen detaillierten Finanzbericht für die erste Hälfte des laufenden Geschäftsjahres vor. Anschließend wird Vorstandschef Martin Brudermüller in einer Telefonkonferenz (8.00 Uhr) das Ergebnis erläutern. Vor zwei Wochen war bereits bekannt geworden, dass der Chemieriese im zweiten Quartal dank Preiserhöhungen und dem schwachen Euro mehr Geschäft und Gewinn gemacht hat als von Experten erwartet.

Mercedes-Benz berichtet über Geschäft im ersten Halbjahr

STUTTGART: Vor dem Hintergrund der Halbleiter-Knappheit und Corona-Lockdowns in Asien berichtet Mercedes-Benz am Mittwoch (07.00 Uhr) über sein Geschäft in der ersten Jahreshälfte. Dabei wird sich auch Konzernchef Ola Källenius zu Wort melden. Der Autohersteller hatte bereits berichtet, dass er von Januar bis Ende Juni des laufenden Jahres 985.200 Pkw verkauft hat, das waren 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Mercedes setzt vor allem auf teure und schwere Luxusautos, um mehr zu verdienen.

Verfassungsrichter befragen Experten zu Risiken des EU-Corona-Fonds

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht setzt am Mittwoch (10.00 Uhr) seine Verhandlung zum Hunderte Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU fort. Am zweiten Tag soll es insbesondere um die Haftungsrisiken für den Bundeshaushalt gehen. Dazu wollen die Karlsruher Richterinnen und Richter auch Sachverständige wie den Präsidenten des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, und den früheren Wirtschaftsweisen Lars Feld befragen. Das Geld soll den 27 EU-Staaten dabei helfen, nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen. Dafür nimmt die EU-Kommission erstmals im großen Stil Geld an den Kapitalmärkten auf.

DFB-Frauen ohne Stürmerin Bühl im EM-Halbfinale gegen Frankreich

MILTON KEYNES: Ohne Angreiferin Klara Bühl spielen die deutschen Fußballerinnen am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) gegen Frankreich um den Einzug ins Endspiel der Europameisterschaft in England. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss auf die 21-Jährige vom FC Bayern München verzichten, da sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Tests bei ihren Mitspielerinnen und im Betreuerteam seien negativ verlaufen. Der Gewinner der Partie in Milton Keynes steht im Endspiel am Sonntag im Wembley-Stadion von London.

Aufatmen: Kanuslalom-WM in Augsburg startet planmäßig

AUGSBURG: Trotz der aktuellen Wasserknappheit im Lech kann die Kanuslalom-Weltmeisterschaft an diesem Mittwoch in Augsburg mit den Teamwettbewerben planmäßig starten. Der sogenannte Eiskanal hatte in den vergangenen Tagen zu wenig Wasser und musste sogar für das Training gesperrt werden. Eine provisorisch in einen Nebenarm des Eiskanals eingebaute Betonwand staut das Wasser nun auf, damit die Titelkämpfe bis Sonntag stattfinden können. Mit Olympiasiegerin und Weltmeisterin Ricarda Funk sowie den Augsburgern Elena Lilik, Sideris Tasiadis und Hannes Aigner hat Deutschland einige Mitfavoriten am Start.