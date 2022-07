Das bringt der Mittwoch

Draghi berichtet im Parlament zu Regierungskrise in Italien

ROM: Nach dem gescheiterten Rücktrittsangebot von Italiens Ministerpräsident Mario Draghi entscheidet sich ab diesem Mittwoch der Fortbestand der Regierung in Rom. Draghi soll am Vormittag in der kleineren der beiden Parlamentskammern, dem Senat, über die politische Situation berichten. Danach wird eine Vertrauensabstimmung erwartet. Dieses Votum müsste dann auch in der größeren Abgeordnetenkammer erfolgen. Diese zweite Abstimmung wird allerdings erst für Donnerstag erwartet. Möglich ist, dass der 74-Jährige mit dem ausgesprochenen Vertrauen weiter regiert. Sollte er an seinem Rücktritt festhalten, droht Italien eine vorgezogene Wahl.

Rennen um Johnson-Nachfolge geht ins Halbfinale - von drei auf zwei

LONDON: Die drei verbliebenen Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson wollen sich am Mittwoch ein letztes Mal dem Votum ihrer Fraktionskollegen stellen. Nach der Abstimmung, mit deren Ergebnis um 17.00 Uhr MESZ gerechnet wird, sollen nur noch zwei Finalisten übrig sein. Wer von beiden der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Johnson auf dem Parteivorsitz und in der Downing Street wird, sollen dann die Mitglieder der konservativen Tory-Partei in einer Stichwahl entscheiden. Das Ergebnis wird am 5. September erwartet.

CSU-Landesgruppe im Kloster Banz - Energie und Sicherheit im Zentrum

BAD STAFFELSTEIN: Die CSU-Landesgruppe im Bundestag kommt am Mittwoch (13.00) zu ihrer traditionellen Sommerklausur im Kloster Banz in Bad Staffelstein zusammen. Im Zentrum der zweitägigen Beratungen sollen die Themen Energie und Sicherheit stehen. Zu den Bundestagsabgeordneten um Landesgruppen-Chef Alexander Dobrindt wird bereits zum Auftakt CSU-Parteichef Markus Söder stoßen. Am Donnerstag wird der CDU-Vorsitzende und Unions-Fraktionschef Friedrich Merz an der historischen Stätte in Oberfranken erwartet.

Gedenken an Widerstand gegen Hitler in Berlin

BERLIN: Am 78. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 wird in Berlin an den Widerstand gegen das NS-Regime erinnert. Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft versammeln sich am Mittwoch an der Gedenkstätte Plötzensee zu einer Gedenkveranstaltung (15.00 Uhr) und legen Kränze nieder. Vertreter der Bundesregierung und des Berliner Senats richten Grußworte an die Gäste. Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja hält eine Rede.

Hürden-Weltrekordler Warholm will nach Olympiasieg auch WM-Titel

EUGENE: Ohne deutsche Beteiligung gehen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene die vier Entscheidungen in der Nacht zum Mittwoch (Beginn 2.15 Uhr MESZ/ZDF) über die Bühne. Im Hochsprung der Frauen könnte Hallen-Weltmeisterin Jaroslawa Mahutschich Gold für das Team der Ukraine gewinnen, das trotz des russischen Angriffskrieges in den USA dabei ist. Um den Titel geht es zudem bei den Männern im Diskuswurf, über 1500 Meter und die 400 Meter Hürden. Dort will Olympiasieger und Weltrekordler Karsten Warholm aus Norwegen zum dritten Mal Weltmeister werden.

Frankfurter Flughafen wappnet sich für härtestes Wochenende

FRANKFURT/MAIN: Der Frankfurter Flughafen steht am kommenden Wochenende (22. bis 24. Juli) vor der bislang härtesten Bewährungsprobe des Jahres. Gab es bislang schon wegen Personalmangels etliche Verspätungen und Koffer-Chaos, werden zu Beginn der Sommerschulferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland täglich bis zu 200.000 Passagiere am größten deutschen Flughafen erwartet. So viele waren es seit Beginn der Corona-Pandemie noch nie. In Abstimmung mit dem Hauptkunden Lufthansa hat der Betreiber Fraport die Kapazität deutlich zurückgefahren auf noch 88 Starts und Landungen pro Stunde.

NRW-Staatspreis für Michael Schumacher

DÜSSELDORF: Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird an diesem Mittwoch (ab 12.00 Uhr) mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die Ehrung in der Motorworld Köln werden Schumachers Frau Corinna, Tochter Gina und Sohn Mick entgegennehmen. Die Laudatio wird Jean Todt halten, Schumachers langjähriger Formel-1-Wegbegleiter und guter Freund. Der Staatspreis ist die höchste Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen.