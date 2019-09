Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.19

Iran-Krise: Präsident Ruhani spricht vor UN-Vollversammlung

NEW YORK (dpa) - Inmitten einer anhaltenden diplomatischen Krise und Spannungen mit den USA wird der iranische Präsident Hassan Ruhani am Mittwoch (ab 15.00 Uhr) bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York sprechen.



Am Dienstag hatte bereits US-Präsident Donald Trump seine Rede vor den Vereinten Nationen gehalten und dabei seinen Kurs der Härte gegen den Iran bekräftigt.

Trump will Protokoll seines Gesprächs mit Selenskyj veröffentlichen

WASHINGTON (dpa) - Der Machtkampf zwischen den US-Demokraten und Präsident Donald Trump hat eine neue Dimension erreicht.



Die Demokraten kündigten Ermittlungen an, an deren Ende ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten stehen könnte. Trump war wegen eines umstrittenen Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unter Druck geraten. Für Mittwoch hat der Republikaner die Veröffentlichung der Niederschrift des Gesprächs angekündigt.

Klimarat legt Papier zu Klimawandel-Folgen für Ozeane und Eis vor

MONACO (dpa) - Der Weltklimarat IPCC präsentiert am Mittwoch (11.00 Uhr) in Monaco seinen mit Spannung erwarteten Bericht über den Einfluss des Klimawandels auf Eismassen und Ozeane.



Forscher und Delegierte der IPCC-Mitgliedstaaten haben seit vergangenem Freitag über die exakten Formulierungen in dem Papier diskutiert. Mehr als 130 Forscher aus aller Welt hatten zuvor aktuelle Studien zu den Auswirkungen der menschengemachten Treibhausgase auf Ozeane, Eis und somit auch auf Mensch und Natur analysiert.

Jahresbericht: Osten kommt bei wirtschaftlichem Aufholprozess voran

BERLIN (dpa) - 30 Jahre nach der Wende kommt der Osten beim wirtschaftlichen Aufholprozess weiter voran.



Das geht aus dem Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit hervor, der am Mittwoch (11.30 Uhr) vorgestellt wird.

Britische Abgeordnete kehren aus Zwangspause zurück

LONDON (dpa) - Die britischen Abgeordneten kehren am Mittwoch (12.30 Uhr MESZ) aus ihrer Zwangspause ins Parlament zurück.



Das oberste britische Gericht hatte in einem historischen Urteil am Dienstag die von Premier Boris Johnson auferlegte fünfwöchige Suspendierung des Unterhauses mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Die mittwochs übliche Fragestunde im Parlament mit dem Regierungschef fällt aber aus.

Grundsatzentscheid zur Vorratsdatenspeicherung erwartet

LEIPZIG (dpa) - Am Bundesverwaltungsgericht wird ein wegweisendes Urteil zur umstrittenen Vorratsdatenspeicherung erwartet.



Das Gericht in Leipzig verhandelt am Mittwoch (10.00 Uhr) über zwei Klagen eines Internetproviders und eines Telefonanbieters, die sich gegen die Speicherpflicht wehren. Vor dem Verwaltungsgericht Köln hatten sie Recht bekommen, weil die Pflicht zur Datenspeicherung europäisches Recht verletze.

Maduro spricht mit Kremlchef Putin über Vertiefung der Beziehungen

MOSKAU (dpa) - Mitten im Machtkampf zwischen Regierung und Opposition in Venezuela will sich Präsident Nicolás Maduro am Mittwoch Unterstützung von Kremlchef Wladimir Putin holen.



Bei dem Treffen in Moskau wollen beide bei einem Vier-Augen-Gespräch über eine Vertiefung der Beziehungen reden. Zudem soll es nach Moskauer Angaben auch um die Einmischung anderer Länder in die Innenpolitik des lateinamerikanischen Staates gehen.

Träger des Alternativen Nobelpreises werden bekanntgegeben

STOCKHOLM (dpa) - In Stockholm werden am Mittwoch (9.00 Uhr) die Träger des diesjährigen Alternativen Nobelpreises verkündet.



Zwölf Tage vor dem Auftakt der Nobelwoche mit der Bekanntgabe der traditionellen Nobelpreisträger ehrt die Right-Livelihood-Stiftung Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße für Menschenrechte, Umwelt und Frieden einsetzen.

Klöckner will bei «Waldgipfel» Pläne für Hilfen vorstellen

BERLIN (dpa) - Massive Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer in deutschen Wäldern sind am Mittwoch (13.30 Uhr) Thema einer Konferenz in Berlin.



Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will bei einem «Nationalen Waldgipfel» Pläne für Hilfsmaßnahmen vorstellen, die den Wald auch besser gegen den Klimawandel wappnen sollen. Dabei geht es unter anderem um Aufforstungen zerstörter Flächen.

Vereinigte Arabische Emirate schicken Astronauten zur Raumstation ISS

BAIKONUR (dpa) - Der erste Raumfahrer der Vereinigten Arabischen Emirate wird am Mittwoch (15.57 Uhr MESZ) zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen.



Die Sojus-Rakete mit Hassa al-Mansuri sowie dem russischen Kosmonauten Oleg Skripotschka und der US-Amerikanerin Jessica Meir an Bord soll vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abheben.

Aktuelle Stunde zum Nahen Osten und Regierungsbefragung mit Scholz

BERLIN (dpa) - Die jüngste Eskalation im Nahen Osten beschäftigt am Mittwoch auch den Bundestag.



Die Grünen haben eine Aktuelle Stunde (15.35 Uhr) zur Lage in der Golfregion beantragt. Außenminister Heiko Maas (SPD) wird allerdings nicht ans Rednerpult treten, weil er an der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York teilnimmt. Zum Auftakt der Bundestagssitzung (13.00 Uhr) stellt sich Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Fragen der Abgeordneten.

Nach Anklage gegen VW-Führung: Aufsichtsrat tagt in Sondersitzung

WOLFSBURG (dpa) - Am Tag nach der Anklage gegen VW-Vorstandschef Herbert Diess und Chefaufseher Hans Dieter Pötsch kommt der Aufsichtsrat des Autobauers zu einer Sondersitzung zusammen.



Das außerordentliche Treffen hatte das Präsidium des Kontrollgremiums am Dienstag kurz nach Bekanntwerden der Anklage angekündigt. Die Spitze des VW-Aufsichtsrats hatte erklärt, trotz der Anklage wegen mutmaßlicher Marktmanipulation an den beiden Spitzenmanagern festhalten zu wollen.

Teamviewer plant größten Tech-Börsengang seit Dot-Com-Boom

GÖPPINGEN (dpa) - Am Mittwoch (9.00 Uhr) wagt sich das Technologieunternehmen Teamviewer in Frankfurt am Main an die Börse.



Für den Hersteller von Software zur Computer-Fernwartung und Videokonferenzen und vor allem für dessen Eigentümer, den Finanzinvestor Permira, könnte sich das lohnen: Der Angebotspreis für bis zu 84 Millionen Aktien sei auf 26,25 Euro pro Stück festgelegt worden. Damit hat die Emission ein maximales Volumen von 2,2 Milliarden Euro. Das wäre gleichbedeutend mit dem größten Börsengang der Branche seit dem Dotcom-Boom.

Commerzbank-Aufsichtsrat berät über Jobabbau und Filialschließungen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Commerzbank will sich mit harten Einschnitten gegen Zinstief und Ertragsschwäche stemmen.



Seit Freitag liegen die Eckpunkte des Plans für die nächsten Jahre auf dem Tisch, am Mittwoch und Donnerstag berät der Vorstand mit dem Aufsichtsrat über die künftige Strategie. Am Freitag (27.9.) wollen Konzernchef Martin Zielke und Finanzvorstand Stephan Engels Ergebnisse präsentieren.

Peking eröffnet seinen neuen Mega-Flughafen

PEKING (dpa) - Nach nur vier Jahren Bauzeit eröffnet Peking am Mittwoch seinen neuen Mega-Flughafen.



Der nach Gebäudefläche größte Flughafen der Welt in Daxing südlich der chinesischen Hauptstadt soll zunächst rund 45 Millionen Passagiere im Jahr transportieren und später auf 100 Millionen erweitert werden.

Mit Sushi-Messer Kehle durchgeschnitten - Urteil erwartet

REGENSBURG (dpa) - Ein Gastronom soll seinem Pächter mit einem Sushi-Messer die Kehle durchtrennt haben - am Mittwoch (9.00 Uhr) wird vor dem Landgericht Regensburg das Urteil gegen den 57-jährigen Angeklagten erwartet.



Nach dem Willen der Staatsanwaltschaft muss der Mann für den lebensbedrohlichen Angriff auf seinen Kontrahenten für sieben Jahre ins Gefängnis. Das Opfer verlor eineinhalb Liter Blut, musste notoperiert werden und ist seit der Tat traumatisiert.

Mord bei Freigang: BGH verhandelt über Mitschuld von Justizbeamten

KARLSRUHE (dpa) - Zwei Justizvollzugsbeamte gewähren einem Gefangenen offenen Vollzug. Sind sie für dessen schwere Straftat während eines Freigangs mitverantwortlich?



Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Mittwoch (10.30 Uhr) in Karlsruhe die Revision im Fall der beiden Beamten aus Rheinland-Pfalz, die das Landgericht Limburg wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen von jeweils neun Monaten verurteilt hatte. Begründung: Sie hätten ihre Pflichten verletzt und seien daher für den Tod einer jungen Frau mitverantwortlich.

«Der Künstler für Künstler» - Henri Matisse in Mannheim

MANNHEIM (dpa) - Die Kunsthalle Mannheim zeigt unter Leitung ihres neuen Chefs Johan Holten eine fulminante Schau des Malers, Bildhauers und Grafikers Henri Matisse (1869-1954).



Anlässlich des Geburtstags des französischen Künstlers vor 150 Jahren spannt die Ausstellung den Bogen vom Frühwerk um 1895 bis zu den bronzenen Rückenakten mit ihrem bis 1930 zunehmenden Abstraktionsgrad.

Viele Stars bei Verleihung des Deutschen Radiopreises

HAMBURG (dpa) - Viele Stars des deutschen Showgeschäfts treffen sich am Mittwoch (20.00 Uhr) zur Verleihung des Deutschen Radiopreises.



Über den roten Teppich der Hamburger Elbphilharmonie werden unter anderem die Schauspieler Andrea Sawatzki, Dominic Raacke und Jörg Schüttauf laufen, wie die Organisatoren mitteilten. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird erwartet.

Amazon stellt neue Geräte vor

SEATTLE (dpa) - Amazon will am Mittwoch (ab 19.00 Uhr) neue Geräte präsentieren.



Erwartet werden von dem weltgrößten Online-Händler unter anderem neue Modelle seiner Echo-Lautsprecher mit der Sprachassistentin Alexa, die künftig besser klingen sollen.

Tony Martin peilt im WM-Einzelzeitfahren eine Medaille an

HARROGATE (dpa) - Tony Martin hofft bei der Straßenrad-WM in Yorkshire auf eine Medaille im Einzelzeitfahren.



Der Rekord-Weltmeister zählt nach seinem schweren Sturz bei der Spanien-Rundfahrt aber nicht zu den ganz großen Favoriten. Die Strecke über 52,5 Kilometer von Northallerton nach Harrogate dürfte ihm aber ansonsten liegen.

IAAF-Kongress: Präsident Sebastian Coe vor Wiederwahl

DOHA (dpa) - Sebastian Coe steht beim Kongress des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF am Mittwoch in Doha/Katar vor seiner Wiederwahl als Präsident.



Der 62-jährige Brite hat keinen Gegenkandidaten. Der Doppel-Olympiasieger über 1.500 Meter von 1980 und 1984 führte nach Aufdeckung des russischen Doping-Skandals mit einer harten Haltung und Reformen die IAAF aus der Krise, die durch die Korruptionsaffäre um seinen Vorgänger Lamine Diack noch verstärkt worden war.