Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 13.07.22 | Überblick

Frist läuft ab: Ministerien müssen Klimaschutz-Programme vorlegen

BERLIN: Die Bundesregierung hat die nationalen Klimaziele bei Gebäuden und im Verkehr verfehlt - die zuständigen Ministerien müssen deshalb bis Mittwoch Sofortprogramme vorlegen. Darin müssen sie umreißen, mit welchen Vorhaben sie in Sachen Klimaschutz nachbessern und aufholen wollen. Wie ein Expertenrat im April feststellte, hat Deutschland in beiden Bereichen zuletzt mehr Treibhausgase ausgestoßen als im Klimaschutzgesetz vorgesehen.

Kabinett berät über Resilienzstrategie - gewappnet gegen Katastrophen

BERLIN: Das Bundeskabinett berät am Mittwoch über eine sogenannte Resilienzstrategie. Erklärtes Ziel der Regierung ist es, «Menschen und ihre Existenzgrundlagen zu schützen sowie die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit des Gemeinwesens gegenüber Katastrophen zu stärken». In dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es weiter, bestehende Strukturen sollten durch neue Maßnahmen im Katastrophen-Risikomanagement verbessert werden. Dazu sollten auch nichtstaatliche Akteure wie Hilfsorganisationen eingebunden werden.

Biden besucht Nahen Osten - Auftakt in Israel

WASHINGTON: Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt besucht US-Präsident Joe Biden erstmals den Nahen Osten. Zum Auftakt wird Biden an diesem Mittwoch in Jerusalem erwartet. Dort stehen Gespräche mit dem neuen israelischen Ministerpräsidenten Jair Lapid, Präsident Izchak Herzog und Oppositionsführer Benjamin Netanjahu auf dem Programm. Im Westjordanland will Biden Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen. Am Freitag geht es weiter nach Saudi-Arabien.

Britische Konservative beginnen mit Wahl zu Johnson-Nachfolge

LONDON: Großbritanniens konservative Partei beginnt an diesem Mittwoch mit der Wahl eines Nachfolgers für Parteichef und Premierminister Boris Johnson. Im Rennen sind insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten. Als Favoriten gelten der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss. Gute Chancen werden auch Handelsministerin Penny Mordaunt und der früheren Staatssekretärin Kemi Badenoch eingeräumt. Die endgültige Entscheidung soll in einer Stichwahl zwischen zwei Kandidaten bis Anfang September fallen. Johnson hatte nach einer Serie von Skandalen vergangene Woche seinen Abschied angekündigt.

Justiz, Medien, Korruption: EU-Kommission legt Rechtsstaat-«TÜV» vor

LUXEMBURG: Die EU-Kommission legt an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) in Luxemburg einen Bericht vor, wie es um die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards in den 27 Mitgliedsstaaten steht. Dabei berücksichtigt die Brüsseler Behörde etwa den Zustand des Justizsystems, den Kampf gegen Korruption sowie Medienfreiheit und -pluralismus in den verschiedenen Ländern. Erstmals will sie in dem sogenannten Rechtsstaat-«TÜV» auch Empfehlungen geben, wie die Staaten die Lage verbessern können. Im Fokus der Debatte über den Rechtsstaat stehen seit Jahren Ungarn und Polen.

Inflation verliert etwas an Tempo - Behörde gibt Details bekannt

WIESBADEN: Der Preisauftrieb in Deutschland hat im Juni etwas an Tempo verloren. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,6 Prozent. Im Mai war die Jahresteuerungsrate - getrieben vor allem von hohen Energie- und Lebensmittelpreisen - auf 7,9 Prozent geklettert, den höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Details zur Entwicklung der Inflation im Juni gibt das Bundesamt am Mittwoch (8.00 Uhr) bekannt.

Steinmeier besucht US-Truppen in Grafenwöhr

GRAFENWÖHR: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) die Kaserne und den Truppenübungsplatz der US-Streitkräfte in Grafenwöhr in Bayern. Dabei geht es nach Angaben des Präsidialamts darum, den amerikanischen Soldatinnen und Soldaten für ihren Beitrag für Freiheit ud Sicherheit in Europa zu danken. Außerdem wolle Steinmeier deutlich machen, dass Deutschland zur Bündnissolidarität in der Nato stehe. Es ist der erste Besuch eines Bundespräsidenten bei in Deutschland stationierten US-Truppen seit mehr als 25 Jahren.