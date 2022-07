Das bringt der Mittwoch

Scholz stellt sich den Fragen der Bundestagsabgeordneten

BERLIN: Kurz vor der Sommerpause des Bundestags stellt sich Kanzler Olaf Scholz den Fragen der Abgeordneten. Zu Beginn der Befragung wird der SPD-Politiker am Mittwoch (13.25 Uhr) eine fünfminütige Rede halten. Anschließend haben die Parlamentarier 60 Minuten Zeit, ihre Fragen zu stellen. Es dürfte unter anderem um den Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen auf Deutschland gehen, also auch um Inflation und Gasknappheit.

Europaparlament entscheidet über grünes Label für Gas- und Atomkraft

STRAßBURG: Die Abgeordneten des Europaparlaments entscheiden an diesem Mittwoch (ab 12.00 Uhr) darüber, ob Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich eingestuft werden können. Konkret geht es bei der Abstimmung in Straßburg um die sogenannte Taxonomie der EU. Sie ist ein Klassifikationssystem, das private Investitionen in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten lenken und so dem Kampf gegen den Klimawandel helfen soll.

Britischer Premier muss sich Fragen von Parlamentsausschuss stellen

LONDON: Mitten in einem Skandal um sexuelle Belästigung in seiner Konservativen Partei muss sich der britische Premierminister Boris Johnson am Mittwoch (16.00 Uhr MESZ) den Fragen eines Parlamentsausschusses stellen. Die traditionelle Befragung vor dem sogenannten Liaison Committee im Unterhaus ist einer der Höhepunkte des Jahres im britischen Parlament. Bei keiner anderen Gelegenheit hat der Regierungschef so wenig Möglichkeiten, unangenehmen Fragen auszuweichen. Johnson steht seit Wochen unter Druck, nach den Rücktritten von zwei Ministern am Dienstagabend steckt seine Regierung in einer tiefen Krise. Beide Minister kritisierten Johnson bei ihren Rücktritten scharf.

Kabinett berät über neues Aufenthaltsrecht und längere Abschiebehaft

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch ein erstes Paket mit Reformen zur Migration beschließen. Der Entwurf aus dem Haus von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht die Einführung eines sogenannten Chancen-Aufenthaltsrechts vor. Dieses soll Menschen, die nur eine Duldung haben, eine neue Möglichkeit eröffnen, einen gesicherten Aufenthaltstitel zu erlangen. Die geplante Regelung soll allerdings nur für Ausländer gelten, die zum Stichtag 1. Januar 2022 seit mindestens fünf Jahren in Deutschland gelebt haben und gut integriert sind. Geplant ist außerdem eine Verlängerung der Abschiebehaft für bestimmte Straftäter von drei Monaten auf maximal sechs Monate.

UN stellen Bericht zu weltweiter Ernährungssicherung vor

ROM/NEW YORK: Die Vereinten Nationen veröffentlichen an diesem Mittwoch in New York ihren Bericht zum Zustand der Nahrungssicherung und Ernährung weltweit. Darin enthalten sind aktualisierte Zahlen zu hungernden Menschen. Die Experten analysieren zudem die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der Corona-Pandemie auf die Ernährungssicherung. Bei der Vorstellung in New York um 16.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (10.00 Uhr Ortszeit) werden unter anderem Reden des Chefs des Welternährungsprogramms, David Beasley, und von WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erwartet.

Baerbock reist nach Indonesien, Palau und Japan

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock startet an diesem Mittwoch (ca. 17.00 Uhr) zu einer mehrtägigen Asienreise nach Indonesien, zur Inselrepublik Palau und nach Japan. Auf der indonesischen Insel Bali will die Grünen-Politikerin am 7. und 8. Juli an einem Außenministertreffen der G20-Runde führender Wirtschaftsmächte teilnehmen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts mitgeteilt hatte.

Neuer Anlauf: BGH prüft Fall um Alexander Falk nach Schuss auf Anwalt

KARLSRUHE: Nach dem Schuss auf einen Anwalt prüft der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch (10.30 Uhr) das Urteil gegen den Verleger-Erben und Hamburger Internetunternehmer Alexander Falk. Das Landgericht in Frankfurt/Main hatte ihn im Juli 2020 wegen Anstiftung zu dem Schuss zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Die Verteidigung legte Revision ein.

Internationale Handwerksmesse wird eröffnet

MÜNCHEN: Zum ersten Mal seit 2019 öffnet die Internationale Handwerksmesse in München am Mittwoch wieder ihre Pforten. Nach der langen coronabedingten Zwangspause ist ein Hauptthema der Fachkräftemangel. Laut Schätzungen des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) fehlen in Deutschland mittlerweile 250.000 qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker. Zur Eröffnung hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angesagt.

EM-Auftakt mit Englands Frauen im ausverkauften Old Trafford

MANCHESTER: Mit der Partie England gegen Österreich wird an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) die Frauenfußball-Europameisterschaft eröffnet. Das Old Trafford-Stadion von Manchester ist mit rund 74.000 Zuschauern ausverkauft. Das Gastgeber-Team gilt als Mitfavorit bei der 13. EM. Beide Mannschaften standen 2017 in den Niederlanden, als die Oranje-Frauen im Endspiel Dänemark besiegten, im Halbfinale.

Nadal will gegen US-Profi Fritz ins Wimbledon-Halbfinale

LONDON: Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal will am Mittwoch beim Rasen-Klassiker in Wimbledon das Halbfinale erreichen. Der 36 Jahre alte Spanier trifft auf den bislang in diesem Turnier stark aufspielenden Taylor Fritz aus den USA. Die Partie findet als zweites Spiel auf dem Centre Court statt. Den Auftakt im größten Stadion machen die frühere Siegerin Simona Halep aus Rumänien und die Amerikanerin Amanda Anisimova (14.30 Uhr MESZ) mit ihrem Viertelfinal-Match.