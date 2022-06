Das bringt der Mittwoch

Digitalmesse re:publica erwartet Kanzler Scholz und Bundesminister

BERLIN: Auf der diesjährigen Digitalmesse re:publica will auch das Bundeskabinett mehrere Akzente setzen. Gleich mehrere Mitglieder der Bundesregierung sind zu dem am Mittwoch beginnenden mehrtägigen Kongress in Berlin angekündigt, bei dem es um Digitalpolitik, digitale Zukunft und Gesellschaftsfragen zum Netz geht. Darunter ist am Donnerstag (14.30 Uhr) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der bei Ex-«Tagesschau»-Sprecherin und ProSieben-Moderatorin Linda Zervakis zum Gespräch über «Digitalpolitik in der Zeitenwende» sein wird.

Kulturstaatsministerin Roth zu Besuch in Republik Moldau

CHISINAU: Nach ihrem Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Mittwoch in der Republik Moldau zu Gast. In der Hauptstadt Chisinau will die Grünen-Politikerin eine Ausstellung zu 30 Jahren deutsch-moldawischer Beziehungen eröffnen

Wirtschaftsminister Habeck bei Energiekonferenz in Jordanien

AMMANN: Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck nimmt an diesem Mittwoch an einer Energiekonferenz in Jordanien teil. Der «MENA Europe Future Energy Dialogue (MEFED)» wird von der jordanischen und der deutschen Regierung gemeinsam organisiert, Habeck will die Veranstaltung mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit eröffnen.

Expertenrat legt Corona-Stellungnahme für den Herbst vor

BERLIN: Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung legt an diesem Mittwoch in Berlin seine Stellungnahme über die nötigen Vorbereitungen für Herbst und Winter vor. Erwartet wird, dass die Expertinnen und Experten um den Vorstandsvorsitzenden der Berliner Universitätsklinik Charité, Heyo Kroemer, Hinweise für die weiteren Schritte der Politik geben.

EU-Parlament stimmt über mehrere Klimaschutzgesetze ab

STRAßBURG: Das Europaparlament stimmt am Mittwoch (ab 12.30 Uhr) über wichtige Teile des EU-Klimapakets ab. Es geht unter anderem um ein mögliches De-facto-Verbot für Verbrennermotoren ab 2035 und eine Ausweitung des Emissionshandels auf Gebäude und Verkehr. Dabei muss für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) gezahlt werden.

US-Präsident Biden eröffnet Amerika-Gipfel in Los Angeles

LOS ANGELES: Nach einem diplomatischen Tauziehen um die Teilnehmerliste eröffnet US-Präsident Joe Biden am Mittwoch das IX. Gipfeltreffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Los Angeles. Bis zum Freitag wollen die Vertreter aus 31 Staaten aus Nord-, Mittel- und Südamerika sowie der Karibik nun über die drängenden Themen der Region wie Migration, wirtschaftlicher Aufbau nach der Corona-Pandemie, Gesundheitsversorgung, Lebensmittelsicherheit und Klimawandel beraten.

Lawrow führt in der Türkei Gespräche über Getreideexport aus Ukraine

ISTANBUL: Der russische Außenminister Sergej Lawrow will an diesem Mittwoch seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu zu Gesprächen in Ankara treffen. Dabei soll es Angaben beider Seiten zufolge auch um die Freigabe ukrainischer Getreidelieferungen gehen.

Schornsteinfeger beschäftigen sich mit Energiewende

LÜBECK: Die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Energiewende in Deutschland beschäftigen auch das Schornsteinfeger-Handwerk. Bei ihrem Bundesverbandstag in Lübeck, der am Mittwoch beginnt, geht es unter anderem um Änderungen im Aufgabenspektrum der rund 21.000 Schornsteinfeger in Deutschland.

Prozess gegen Ex-Fußball-Chefs Blatter und Platini beginnt

BELLINZONA: Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter und der ehemalige UEFA-Chef Michel Platini stehen ab Mittwoch (9.00 Uhr) vor dem Bundesstrafgericht im schweizerischen Bellinzona. Die beiden Ex-Fußball-Spitzenfunktionäre müssen sich in dem Prozess wegen des Vorwurfs des Betrugs und weiterer Delikte verantworten.