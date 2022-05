Das bringt der Mittwoch

9-Euro-Aktion im Nahverkehr beginnt und Spritsteuer sinkt

BERLIN: Fahrgäste von Bussen und Bahnen können von Mittwoch (0 Uhr) an mit dem neuen 9-Euro-Ticket fahren. Das Aktionsticket erlaubt es, jeweils einen Monat lang bundesweit den Nahverkehr zu nutzen. Gleichzeitig sinkt die Energiesteuer, damit die Spritpreise günstiger werden. An den Tankstellen dürfte sich das nach Betreiberangaben aber erst nach und nach bemerkbar machen. Beide Maßnahmen laufen bis Ende August. Damit sollen die Menschen angesichts stark gestiegener Energiekosten entlastet werden.

Scholz und Merz sprechen in Generaldebatte des Bundestags

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Mittwoch in den Haushaltsberatungen des Bundestags eine etwa 30-minütige Rede halten, in deren Mittelpunkt der Ukraine-Krieg und seine Folgen stehen dürften. In der insgesamt vierstündigen Generalaussprache werden auch Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU/CSU und Vorsitzende der anderen Fraktionen zu Wort kommen. Anschließend geht es um die Etats für Auswärtiges und Verteidigung.

Landtag in Stuttgart stimmt über U-Ausschuss zur Strobl-Affäre ab

STUTTGART: Der baden-württembergische Landtag stimmt am Mittwoch (09.00 Uhr) über die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Affäre um Innenminister Thomas Strobl (CDU) und die Weitergabe eines Anwaltsschreibens an einen Journalisten ab. Die Fraktionen von SPD und FDP hatten am Dienstag die Einsetzung des Ausschusses beschlossen.

Innenminister treffen sich zu Frühjahrskonferenz in Würzburg

WÜRZBURG: Die Innenminister der Länder kommen am Mittwoch in Würzburg zu ihrer dreitägigen Frühjahrskonferenz zusammen. Unter anderem soll der Katastrophen- und Bevölkerungsschutz verbessert und über die Kriminalität im Internet gesprochen werden. Zum Auftakt steht ein Austausch mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, dem Limburger Bischof Georg Bätzing, auf dem Programm. Im Lauf der Konferenz wird auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dazustoßen.

Justizminister beraten im Allgäu über Hassbeiträge und Ausbeutung

SCHWANGAU: Die Justizminister von Bund und Ländern treffen sich am Mittwoch (14.00 Uhr) in Schwangau im Allgäu zu ihrer zweitägigen Frühjahrskonferenz. Bei dem Treffen nahe Schloss Neuschwanstein geht es unter anderem um den Umgang mit Hassbeiträgen in sozialen Netzwerken.Ebenfalls auf der Tagesordnung steht der Kampf gegen Menschenhandel und Ausbeutung. Ihre Beschlüsse wollen die Justizministerinnen und Justizminister am Donnerstag (13.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz vorstellen.

Dänemark stimmt über EU-Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen ab

KOPENHAGEN: Dänemark entscheidet am Mittwoch bei einer Volksabstimmung darüber, ob es eine Sonderregelung in EU-Verteidigungsfragen abschaffen will. Knapp 4,3 Millionen Däninnen und Dänen sind dazu aufgerufen, Stellung zu der Frage zu beziehen, ob sich ihr Land durch die Abschaffung des sogenannten EU-Verteidigungsvorbehaltes künftig an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit beteiligen kann. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird am späten Abend gerechnet.

Neuer NRW-Landtag kommt zu erster Sitzung zusammen

DÜSSELDORF: Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen konstituiert sich am Mittwoch (15.00 Uhr) das neue Landesparlament. Dem Landtag gehören 195 Abgeordnete an - vier weniger als zuvor. CDU und Grüne führen derzeit unter Leitung ihrer Landesparteichefs, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Mona Neubaur (Grüne), Koalitionsgespräche über ein mögliches erstes schwarz-grünes Bündnis für NRW. In seiner ersten Sitzung soll der Landtag unter anderem einen Untersuchungsausschuss einsetzen.

Bundesarbeitsgericht verhandelt über Pflicht zu Corona-Tests

ERFURT: Das Bundesarbeitsgericht beschäftigt sich am Mittwoch (10.00 Uhr) in Erfurt mit der Frage, ob Arbeitgeber ihren Angestellten Corona-Tests vorschreiben können. Verhandelt wird der Fall einer Flötistin der Bayerischen Staatsoper, die sich weigerte, zum Beginn der Spielzeit 2020/21 einen PCR-Test zu absolvieren. Auf die Test-Verweigerung reagierte der Arbeitgeber damit, dass die Flötistin weder arbeiten konnte noch bezahlt wurde. Nun sollen die Bundesarbeitsrichter entscheiden, ob das rechtens war.

Scholz, Wissing und Habeck bei Energiekongress erwartet

BERLIN: Politiker und Vertreter der Energiebranche treffen sich an diesem Mittwoch (9.30 Uhr) in Berlin zum BDEW-Kongress. Ausrichter ist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Ab dem späteren Nachmittag sollen unter anderem Kanzler Olaf Scholz (SPD), Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) sprechen. Die Veranstaltung dauert bis Freitag.

Ukrainische Fußballer spielen um WM-Chance

GLASGOW: Im Schatten der russischen Invasion spielt die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch (20.45 Uhr) um ihre Chance auf die Teilnahme an der WM in Katar. Im Halbfinale der Playoffs tritt das Team in Glasgow gegen Schottland an. Gewinnen die Ukrainer diese Partie, spielen sie am Sonntag in Wales um das letzte europäische Ticket für die Weltmeisterschaft am Jahresende.

Nach 29 Jahren Pause: Italien und Argentinien spielen «Finalissima»

LONDON: Nach 29 Jahren Pause spielen Europa und Südamerika wieder einen interkontinentalen Titelträger aus. Bei der «Finalissima» stehen sich am Mittwoch (20.45 Uhr) in London Fußball-Europameister Italien und Südamerika-Champion Argentinien gegenüber. Die Italiener, bei denen Kapitän Giorgio Chiellini sein letztes Länderspiel bestreitet, hatten den Titel im vorigen Jahr durch ein 3:2 im Elfmeterschießen gegen England gewonnen.