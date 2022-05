Das bringt der Mittwoch

Klausur der Bundesregierung endet

BERLIN: Auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin endet an diesem Mittwoch die zweitägige Klausurtagung der Bundesregierung. Am Mittag wollen sich Vertreter der drei Ampel-Parteien - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) - zu den Ergebnissen äußern. Bestimmende Themen des Treffens waren der Ukraine-Krieg und der Umbruch der Wirtschaft. Die Bundesregierung war Anfang Dezember vereidigt worden.

Wer wird neuer CSU-Generalsekretär? - Statement mit Söder

MÜNCHEN: Nach dem Rücktritt von Stephan Mayer braucht die CSU einen neuen Generalsekretär. CSU-Chef Markus Söder will sich am Mittwoch zu dem Thema äußern. Mayer hatte am Dienstag nach nur zwei Monaten das Amt niedergelegt. Der 48-Jährige führte gesundheitliche Gründe an. Zuvor waren aber massive Vorwürfe gegen Mayer öffentlich geworden. In einer Erklärung räumte er eine «unangemessene» Wortwahl gegenüber einem Journalisten ein.

Warnstreiks an Kitas und in Schul-Ganztagsbetrieben geplant

BERLIN: Die Gewerkschaft Verdi plant an diesem Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands Warnstreiks an Kitas und in Schul-Ganztagsbetrieben. Arbeitsniederlegungen sind unter anderem an Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, dem Saarland, in Rheinland-Pfalz oder Hamburg geplant. Teils sind vor allem einzelne Städte betroffen. Teilweise wird Eltern Notbetrieb angeboten. Auch die Ganztagsbetreuung an Schulen ist von den Ausständen betroffen. Bundesweit sind Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen, Sozialassistenten und andere Berufsgruppen aus Kitas und dem Schul-Ganztagsbetrieb zu Warnstreiks aufgerufen.

Zweites TV-Triell vier Tage vor der Landtagswahl im Norden

KIEL: Vier Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein treffen die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen am Mittwochabend (21.00 Uhr) im zweiten und letzten TV-Triell im NDR Fernsehen aufeinander. Im Kieler Landeshaus stellen sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller und Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold Fragen von NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz und Landespolitik-Chefin Julia Stein.

Steinmeier reist nach Rumänien - Solidarität mit Bündnispartner

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Mittwoch für einen Tag nach Rumänien. Er will sich in der Hauptstadt Bukarest mit Staatspräsident Klaus Iohannis (11.00 Uhr) treffen. Im Mittelpunkt der Gespräche wird nach Angaben des Bundespräsidialamts der russische Angriffskrieg in der Ukraine stehen. Steinmeier wolle Rumänien versichern, dass Deutschland ein treuer Bündnispartner sei. Das Land hat im Norden eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine.

US-Notenbank Fed vor Erhöhung des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte

WASHINGTON: Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate steht die US-Notenbank vor der zweiten Erhöhung des Leitzinses seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) bekanntgegeben. Erwartet wird eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 0,75 bis 1 Prozent. Es wäre die erste solch starke Erhöhung seit 22 Jahren. Für gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.

Neuer Bosch-Chef stellt Jahreszahlen vor und gibt Ausblick

RENNINGEN: Der Technologiekonzern und Autozulieferer Bosch lädt am Mittwoch (10.30 Uhr) zur Bilanzpressekonferenz auf dem Forschungscampus in Renningen ein. Erstmals wird Stefan Hartung als Konzernchef auf der Veranstaltung sprechen. Der zuvor für den Autozuliefererbereich zuständige Geschäftsführer hatte die Konzernspitze zu Beginn des Jahres von Volkmar Denner übernommen, der fast zehn Jahre an der Spitze des Unternehmens gestanden hatte.

VW bilanziert erstes Quartal - dicker Gewinn, aber Sorge ums Gas

WOLFSBURG: Bisher sprudeln die Erträge von Volkswagen weiter - bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal dürfte es am Mittwoch aber ebenso um die Folgen der Inflation und Energiesicherheit Europas gehen. Vorläufige Daten von Mitte April zeigen bereits, dass der Konzern bisher üppig verdient. Die Wolfsburger stellen sich jedoch auf weitere Risiken ein.

Urteil zum Dauerstreit um Überstundenbezahlung erwartet

ERFURT: Mit der Bezahlung von Überstunden, die täglich zehntausendfach in Deutschland geleistet werden, beschäftigt sich am Mittwoch (9.45 Uhr) das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Dabei geht es um die Frage, ob Arbeitnehmer ihre Ansprüche auf Bezahlung von Mehrarbeit bei Streit künftig leichter vor Gericht durchsetzen können. Hintergrund ist das sogenannte Stechuhr-Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2019, nach dem Arbeitgeber verpflichtet sind, die volle Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen.

Nachlass von Karl Lagerfeld wird in Köln versteigert

KÖLN: Das Auktionshaus Sotheby's versteigert am Mittwochabend (19.00 Uhr) in Köln persönliche Gegenstände des Modeschöpfers Karl Lagerfeld. Darunter sind etwa die berühmten fingerlosen Handschuhe, Sonnenbrillen und Möbel des 2019 gestorbenen Designers. In zwei Live-Auktionen am Mittwoch und Donnerstag sollen insgesamt 233 Lose angeboten werden. Weitere 250 Lose kommen bis zum 6. Mai online zur Versteigerung. Die Preisspanne bewegt sich zwischen 50 und 80.000 Euro. Der Vorab-Schätzwert für alle Lose liegt bei etwa 700.000 Euro.

Mutter und Tochter getötet? BGH urteilt über Totschlag ohne Leichen

KARLSRUHE/MÜNCHEN: Knapp drei Jahre nach dem aufsehenerregenden Verschwinden einer Mutter und ihrer Tochter in München wird der Fall zur Sache für den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Am Mittwoch (11.00 Uhr) soll dort das Urteil in dem Revisionsverfahren verkündet werden. Das Landgericht München I hatte den Ehemann der Mutter und Stiefvater der Tochter im Februar 2021 wegen Totschlags zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Es war ein Indizienprozess, der sich vor allem auf Blutspuren stützte.

Oberammergauer im Endspurt zur Passion

OBERAMMERGAU: Der Countdown zu der coronabedingt um zwei Jahre verschobenen Premiere der Oberammergauer Passionsspiele läuft. Am Mittwoch (13.30 Uhr) will die Spielleitung Details zur Inszenierung erläutern. Die Premiere ist für den 14. Mai geplant.

Eisbären Berlin wollen Sieg in München und neunten DEL-Titel

BERLIN: Die Eisbären Berlin wollen ihren neunten Titel in der Deutschen Eishockey Liga unter Dach und Fach bringen. Im vierten Spiel der Serie Best-of-Five benötigt der mit 2:1 führende Titelverteidiger am Mittwoch beim EHC Red Bull München (19.30 Uhr/Magentasport) noch einen Erfolg, um sich die nationale Meisterschaft erneut zu sichern. Sollte Finalist München in der Serie zum 2:2 ausgleichen, würde am Donnerstag das letzte und entscheidende Spiel in Berlin stattfinden.

Real Madrid und Manchester City spielen um Final-Teilnahme

MADRID: Die beiden europäischen Spitzenclubs Real Madrid und Manchester City spielen an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) den zweiten Champions-League-Finalisten aus. Der spanische Meister Real muss im Rückspiel im Estadio Santiago Bernabéu den Rückstand aus dem spektakulären Hinspiel aufholen - Madrid verlor in Manchester mit 3:4. «Wir haben viel Selbstvertrauen», sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti am Dienstag. Manchester-Coach Pep Guardiola hat allerdings eine herausragend gute Bilanz bei Gastspielen bei Real. Von neun Spielen gewann der frühere Trainer des FC Barcelona sechs Partien. Das Finale steigt am 28. Mai in Paris.