Das bringt der Mittwoch

Außenminister der Nato-Staaten beraten über neue Bündnisstrategie

BRÜSSEL: Die Außenminister der 30 Nato-Staaten kommen an diesem Mittwoch zu zweitägigen Beratungen in Brüssel zusammen. Zum Auftakt des Treffens soll es am Abend bei einem Arbeitsessen um das geplante neue strategische Konzept für das Bündnis gehen. Am Donnerstag stehen dann Gespräche über eine weitere Unterstützung der Ukraine und eine Verstärkung der Nato-Ostflanke auf der Tagesordnung.

Bundestag berät über Gräueltaten von Butscha - Scholz wird befragt

BERLIN: Der Bundestag wird am Mittwoch über die Gräueltaten an Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha und über Reaktionen darauf debattieren (15.05 Uhr). Davor wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rund eine Stunde lang vom Parlament befragt (13.00 Uhr). Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und das Massaker von Butscha werden dabei sicher eine Rolle spielen. Es dürfte aber auch um andere Themen wie die Corona-Bekämpfung gehen. Am Donnerstag entscheidet der Bundestag über die Einführung einer Impfpflicht, die von Scholz noch vor seinem Amtsantritt im November angestoßen wurde.

Kabinett berät über Bafög-Erhöhung und Ausbau erneuerbarer Energien

BERLIN: Das Bundeskabinett berät an diesem Mittwoch unter anderem über die geplante Bafög-Erhöhung. Zum kommenden Wintersemester sollen den Plänen von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zufolge die Bafög-Sätze um fünf Prozent steigen. Außerdem sollen die Freibeträge beim Einkommen der Eltern, die bei der individuellen Berechnung des Bafögs wichtig sind, um 20 Prozent angehoben werden. Das soll den Kreis der Bafög-Berechtigten erweitern. Das Kabinett befasst sich zudem mit einem Gesetzespaket zum Ausbau der erneuerbaren Energien.

Außenhandelsverband informiert über Auswirkungen des Ukraine-Krieges

BERLIN: Die deutsche Wirtschaft leidet seit geraumer Zeit unter gestörten Lieferketten, gestiegenen Transportkosten und Materialmangel. Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Entwicklung verschärft. Vor allem die Sprünge der Energie- und Rohstoffpreise bereiten vielen Unternehmen Sorge. Über die Auswirkungen des Krieges auf Energie, Verkehr und Logistik informiert der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen am Mittwoch auf einer Online-Pressekonferenz (10.00 Uhr).

Streiks in Griechenland gegen Preissteigerungen geplant

ATHEN: Aus Protest gegen die Preissteigerungen in den vergangenen Monaten haben die Dachverbände griechischer Gewerkschaften für Mittwoch zu landesweiten Streiks aufgerufen. Sowohl der staatliche als auch der private Sektor sollen bestreikt werden. Am stärksten dürfte der Verkehr betroffen sein: Die Fähren bleiben in den Häfen und viele Inseln damit vom Festland abgeschnitten. Die Bahnen und der öffentliche Nahverkehr in den Großstädten sollen ab Mitternacht ebenfalls für 24 Stunden bestreikt werden. Zudem könnte es zu Behinderungen im Flugverkehr kommen, falls sich die Fluglotsen dem Ausstand anschließen. Behörden und andere staatliche Organisationen bleiben nach Angaben der Gewerkschaften am Mittwoch ebenfalls geschlossen.

Hitze und Sonne als Gesundheitsrisiko: Bundesamts-Zahlen seit 2000

BERLIN/WIESBADEN: Angesichts von kühlem, ungemütlichem Wetter sehnen sich viele Deutsche nach Sonnenschein. Hitze und Hochsommer bergen aber auch Gefahren für die Gesundheit. Anlässlich des Weltgesundheitstages (7. April) veröffentlicht das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch Zahlen zu Krankenhausbehandlungen und Todesfällen im Zusammenhang mit Hitze und Sonne. Die Daten sollen ein Bild der Jahre 2000 bis 2020 liefern. Hitzewellen, Starkregen und andere extreme Wetterphänomene werden in Folge des Klimawandels immer wahrscheinlicher - auch in Deutschland.

Altenpflegerin soll 100-Jährige ermordet haben - Prozess beginnt

FRANKFURT/MAIN: Wegen Mordes an einer 100-Jährigen steht am Mittwoch (10.00 Uhr) eine Frau in Frankfurt vor Gericht. Die 41 Jahre alte Deutsche soll sich früher als Altenpflegerin um die betagte Frau gekümmert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, im Januar 2021 in die Wohnung des Opfers eingedrungen zu sein und die im Bett liegende Frau mit einem Handspiegel auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend nahm sie laut Anklage ein Kissen, erstickte das Opfer und begann, die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Stoß vor einen Zug wird teilweise neu verhandelt

KARLSRUHE: Dass ein Stoß vor einen fahrenden Güterzug an einem Bahnhof in Baden einen Mann um Haaresbreite das Leben gekostet hätte, beschäftigt erneut das Karlsruher Landgericht. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte den Revisionen der Angeklagten gegen das erste Urteil teilweise stattgegeben und eine neue Verhandlung angeordnet. Ab Mittwoch (9.00 Uhr) soll es nun vor allem um die Frage gehen, ob der Haupttäter wegen einer möglichen geistigen Erkrankung - anders als bisher angenommen - doch nicht schuldfähig ist.

Das Warten hat ein Ende: Frankfurter Technomuseum öffnet

FRANKFURT/MAIN: Nach jahrelangem Warten öffnet Deutschlands erstes Museum für elektronische Musik (Momem) am Mittwoch in Frankfurt seine Türen. Für geladene Gäste gibt es am frühen Abend (18.00 Uhr) einen Empfang in der Paulskirche, bevor das Momem im Anschluss offiziell eröffnet wird. Zum Auftakt wird eine Ausstellung über DJ-Legende Sven Väth (57) gezeigt. Das Technomuseum befindet sich in der Zwischenebene an der Hauptwache.

FC Bayern will in Villarreal Schritt Richtung Halbfinale machen

VILLARREAL: Der FC Bayern München möchte am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mit einem Erfolg beim FC Villarreal den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale der Champions League legen. Trainer Julian Nagelsmann weiß dabei um die Münchner Favoritenrolle im Viertelfinale. Villarreal, immerhin Europa-League-Sieger von 2021, habe «nicht diesen extremen Ergebnisdruck, den wir haben», sagte er. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in München statt. Der Gewinner trifft im Halbfinale auf den FC Liverpool oder Benfica Lissabon.

FC Augsburg empfängt Mainz 05 zum Nachholspiel

AUGSBURG: Der FC Augsburg will im Nachholspiel gegen den FSV Mainz 05 einer weiteren Bundesliga-Saison einen großen Schritt näher kommen. «Wir haben Rückenwind aus dem Heimsieg gegen Wolfsburg», verkündete Trainer Markus Weinzierl vor dem nächsten Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky). Am Sonntag gewannen die Augsburger mit 3:0 gegen den VfL. Schlagen sie auch Mainz, vergrößern sie den Vorsprung auf Relegationsplatz 16 auf sechs Zähler. Als «Riesenschritt» zum Klassenverbleib beschrieb Weinzierl das Szenario. Die Mainzer stehen komfortabel im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bundesliga.