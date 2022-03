Das bringt der Mittwoch

«Wirtschaftsweise» dürften Konjunkturprognose deutlich senken

BERLIN: Die «Wirtschaftsweisen» dürften ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs deutlich senken. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung legt am Mittwoch (10.30 Uhr) in Berlin seine aktualisierte Konjunkturprognose für die Jahre 2022 und 2023 vor. Verschiedene Institute hatten ihre Wachstumserwartungen zuletzt nach unten korrigiert.

Neuer Preissprung? Bundesamt mit Inflationsschätzung für März

IESBADEN: Das Leben in Deutschland hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verteuert - und viele Volkswirte rechnen infolge des Ukraine-Krieges mit einem weiteren Preisschub bei Energie und Nahrungsmitteln. An diesem Mittwoch (14.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt in Wiesbaden seine erste Schätzung zur Entwicklung der Inflation im März.

Kabinett berät über Nachfolge im Amt des Missbrauchsbeauftragten

BERLIN: Das Bundeskabinett befasst sich in seiner Sitzung an diesem Mittwoch mit der Neubesetzung des Unabhängigen Amts für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM). Der bis kürzlich amtierende unabhängige Missbrauchsbeauftragte Johannes-Wilhelm Rörig hatte sich Ende Februar vorzeitig aus dem Amt zurückgezogen. Er hätte das Amt regulär bis 2024 innegehabt.

Pariser Terrorprozess: Gericht befragt Hauptangeklagten zu Anschlägen

PARIS: Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris mit 130 Toten geht es am Mittwoch (12.30 Uhr) erstmals um den Tag und den Ablauf der verheerenden Anschläge selbst. Dazu befragt werden soll der Hauptangeklagte und einzige Überlebende des Terrorkommandos, der Franzose Salah Abdeslam. Er soll in Paris einen Sprengstoffgürtel gehabt, ihn aber nicht gezündet, sondern in einem Vorort weggeworfen haben.

EU-Kommission will Umweltvorgaben für viele Produkte möglich machen

BRÜSSEL: Die EU-Kommission will künftig Umweltauflagen für zahlreiche Produkte festlegen können. Entsprechende Pläne stellt die Brüsseler Behörde am Mittwoch vor. Wie aus zuvor bekanntgewordenen Entwürfen hervorgeht, soll die Kommission die Möglichkeit bekommen, Anforderungen an bestimmte Produkte zu stellen, damit diese umweltverträglicher werden. Unter anderem Lebens- und Futtermittel sowie medizinische Produkte sollen von der Regelung ausgenommen werden.

Bahnvorstand präsentiert im Aufsichtsrat rote Zahlen

BERLIN: Die Verluste der Deutschen Bahn in der Corona-Krise beschäftigen an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) den Aufsichtsrat. Mit den Zügen des Staatskonzerns fahren in der Pandemie deutlich weniger Fahrgäste als zuvor. Auch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 drückte im Kerngeschäft auf die Jahresbilanz. Dafür fährt die internationale Logistik-Tochter Gewinne ein.

Biontech legt Jahresbilanz für 2021 vor

MAINZ: Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech legt an diesem Mittwoch seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 vor. Am selben Tag wird das Mainzer Unternehmen (14.00 Uhr) auf einer Telefon- und Videokonferenz Investment-Analysten die Geschäftsentwicklung erläutern.

Urteil im Prozess um Doppelmord - Motiv Habgier oder Verzweiflung?

BIELEFELD: Fast neun Monate nach einem mutmaßlichen Doppelmord im ostwestfälischen Espelkamp verkündet das Landgericht Bielefeld am Mittwoch (8.45 Uhr) sein Urteil. Angeklagt ist ein 53-jähriger Mann aus dem niedersächsischen Diepenau. Er soll im Juni 2021 mit Schüssen zuerst seinen Bruder (48) und dann seine von ihm getrennt lebende Ehefrau (51) getötet haben. Die Staatsanwalt geht von Habgier aus. Das hat der Mann mit türkischem Pass in seinem Geständnis zum Prozessauftakt aber bestritten. Nach seiner Schilderung war Verzweiflung wegen der gescheiterten Ehe der Grund.

Schlagersänger gegen Schönheitschirurgen - «Der Wendler» prozessiert

DÜSSELDORF: Schlagersänger Michael Wendler (49/«Sie liebt den DJ») will einem Schönheitschirurgen eine Äußerung über ein Attest gerichtlich verbieten lassen. Der Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht findet an diesem Mittwoch (13.00) statt. Der Mediziner hatte angedeutet, dass das in seinem Namen für Wendler ausgestellte Attest, das den Musiker von der Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie befreit, gefälscht sein könnte: «Der Briefkopf und die Unterschrift stimmen, aber der Mittelteil ist nicht unsere Schriftform.

Klaus Maria Brandauer tritt Gastprofessur in Düsseldorf an

DÜSSELDORF: Der österreichische Schauspieler Klaus Maria Brandauer tritt an diesem Mittwoch (16.30) mit einer Vorlesung seine Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf an. Der 78-Jährige holt damit die schon für 2020 angekündigte und wegen Corona verschobene Gastprofessur nach.

US-Astronaut soll mit russischem Raumschiff zur Erde zurückkommen

MOSKAU/HOUSTON: Inmitten schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen angesichts des Ukraine-Kriegs soll am Mittwoch ein US-Astronaut gemeinsam mit zwei Kosmonauten an Bord eines russischen Raumschiffes zur Erde zurückkehren. Der US-Amerikaner Mark Vande Hei und die Kosmonauten Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow sollen mit einer russischen Sojus-Raumkapsel um 9.21 Uhr MESZ von der Raumstation ISS abdocken und um 13.28 Uhr MESZ in Zentralkasachstan landen.

FIFA will schärfere Regeln für Ausleihe von Spielern verabschieden

DOHA: Das Council des Fußball-Weltverbands FIFA will bei seiner Sitzung im WM-Gastgeberland Katar eine Verschärfung der internationalen Regelungen für die Ausleihe von Spielern beschließen. Dabei sollen am Mittwoch (15.30 Uhr MESZ) in Doha unter anderem die mögliche Dauer einer Leihe und eine maximale Anzahl an Spielern, die ein Verein ausleihen darf, festgelegt werden.