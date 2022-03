Das bringt der Mittwoch

Biden bricht nach Europa auf - Nato-Gipfel und Polen-Reise geplant

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden bricht angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine an diesem Mittwoch zu seiner Reise nach Europa auf. Dort stehen unter anderem ein Nato-Krisengipfel in Brüssel und ein Besuch in Warschau auf dem Programm. Biden wird zunächst am Donnerstag an den Gipfeln der Nato, der EU und der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) in Brüssel teilnehmen.

Scholz redet in Generaldebatte des Bundestags

BERLIN: Der Bundestag berät am Mittwoch in einer dreistündigen Generaldebatte über den Etat des Kanzleramts (ab 09.00 Uhr). Sie gilt als Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Parlament, die am Dienstag begonnen haben. Ein Schwerpunkt der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dürften der Ukraine-Krieg und seine Folgen sein. Neben Scholz dürfte auch Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) das Wort ergreifen.

Wikileaks-Gründer Assange und Verlobte Moris heiraten im Gefängnis

LONDON: Der Wikileaks-Gründer Julian Assange und seine Verlobte Stella Moris wollen sich am Mittwochnachmittag im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh das Ja-Wort geben. Das Paar hatte während Assanges jahrelangem Botschaftsasyl in der Vertretung Ecuadors in London zwischen 2012 und 2019 zusammengefunden und hat zwei Kinder.

Ifo-Institut veröffentlicht neue Konjunkturprognose

MÜNCHEN: Das Ifo-Institut veröffentlicht am Mittwoch (10.00 Uhr) seine neue Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft. Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser hatte vor zwei Wochen gesagt, er rechne dieses Jahr trotz des Krieges «immer noch mit einem Wachstum von etwa drei Prozent». Probleme bei den Lieferketten, hohe Energiepreise und Inflation bremsten sowohl die Produktion als auch die Nachfrage, aber die Auftragsbücher der Industrie seien voll. Bei einem Stopp der russischen Gaslieferungen allerdings rechne er mit einem Einbruch der Wirtschaft.

IEA berät auf Ministertagung über Energiesicherheit

PARIS: Bei der Ministertagung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) in Paris geht es von diesem Mittwoch (14.00 Uhr) an um Energiesicherheit sowie Maßnahmen für saubere Energie. Bei dem Treffen der Energie- und Klimaminister der IEA-Staaten dürfte insbesondere die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg Diskussionsstoff bieten.

EU-Kommission berät über Vorschläge zu Energiesicherheit

BRÜSSEL: Die EU-Kommission plant neue Maßnahmen, um die Energiesicherheit in Europa und niedrigere Energiepreise zu sichern. Am Mittwoch treffen sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und die anderen EU-Kommissare in Brüssel, um unter anderem über die Möglichkeit verpflichtender Gasreserven zu beraten.

EU-Kommission präsentiert Vorschläge gegen Lebensmittelknappheit

BRÜSSEL: Wie können die EU-Staaten die Folgen des Krieges gegen die Ukraine für die globalen Lebensmittelmärkte mildern? Vorschläge für entsprechende Maßnahmen will die EU-Kommission am Mittwoch präsentieren. EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski bestätigte bereits am Montag, dass voraussichtlich einfachere Beihilfen für Agrarkonzerne und angepasste Vorgaben für Umweltauflagen Teil des Pakets sein werden.

Drach-Prozess wird fortgesetzt - Verzögerung wegen Corona

KÖLN: Vor dem Landgericht Köln wird am Mittwoch (09.15 Uhr) der Prozess gegen den Reemtsma-Entführer Thomas Drach fortgesetzt. Unter anderem ist eine Zeugenvernehmung geplant. Wegen Corona-Erkrankungen von Prozessbeteiligten war die Verhandlung mehrfach verschoben worden.

Youtuber «Drachenlord» wegen Körperverletzung erneut vor Gericht

NÜRNBERG: Der Youtuber «Drachenlord» muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Straftaten erneut in Nürnberg vor Gericht verantworten. Er hofft, in der Berufungsverhandlung am Mittwoch (08.30 Uhr) eine Gefängnisstrafe noch einmal abwenden zu können.

Deutscher Astronaut Maurer soll ISS-Außeneinsatz im All absolvieren

KÖLN/HOUSTON: Als vierter Deutscher soll Esa-Astronaut Matthias Maurer am Mittwoch (ab 13.50 Uhr MEZ) zu einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation (ISS) in den freien Kosmos aussteigen. Bei dem etwa sechseinhalbstündigen Einsatz rund 400 Kilometer über der Erde soll Maurer zusammen mit dem US-Amerikaner Raja Chari Wartungsarbeiten übernehmen.