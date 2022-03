Das bringt der Mittwoch

Höchstes UN-Gericht urteilt über Klage der Ukraine gegen Russland

DEN HAAG: Erstmals seit der russischen Invasion in die Ukraine wird ein internationales Gericht ein Urteil über den Angriff fällen. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag entscheidet am Mittwoch (16.00 Uhr) über die Dringlichkeitsklage der Ukraine gegen den Nachbarstaat. Die Ukraine wirft Russland eine Verletzung der Völkermord-Konvention von 1948 vor und will, dass das Gericht ein Ende der Gewalt anordnet. Die Richter sollen auch erklären, dass es keine rechtliche Grundlage für den Krieg gibt. Russland hatte die Anhörung in dem Verfahren am 7. März boykottiert.

Teil-Impfpflicht für Pflegekräfte gilt ab Mittwoch

BERLIN: Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegeberufen gilt ab Mittwoch die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Bis Dienstag hatten sie Zeit, Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorzulegen - oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitssektor könnten dann Konsequenzen drohen. Die Ämter dürfen Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote verhängen.

Kabinett berät über Bundeshaushalt und Entlastungen

BERLIN: Das Bundeskabinett diskutiert am Mittwoch die Etatpläne von Finanzminister Christian Lindner und unterschiedliche Entlastungen für die Bürger wegen der hohen Energiepreise. Lindner legt den Haushalt für 2022 sowie Eckwerte für 2023 vor. Im laufenden Jahr plant der FDP-Chef erst einmal mit neuen Krediten in Höhe von 99,7 Milliarden Euro. Er hat aber bereits einen Ergänzungshaushalt angekündigt, um die Folgen des Kriegs in der Ukraine abzumildern. Im kommenden Jahr will Lindner 7,5 Milliarden Euro neue Kredite aufnehmen und damit die Schuldenbremse wieder einhalten.

Bundestag debattiert über Corona-Schutz und Ukraine-Krieg

BERLIN: Der Bundestag befasst sich am Mittwoch (13.00 Uhr) mit den Plänen der Ampel-Koalition für künftige Corona-Schutzmaßnahmen. Ein von der Bundesregierung erarbeiteter Entwurf sieht vom 20. März an generell nur noch weniger allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Für regionale «Hotspots» sollen aber weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das Landesparlament für sie eine besonders kritische Lage feststellt. Angesichts steigender Infektionszahlen gibt es Rufe nach mehr allgemeinen Schutzregeln. Der Entwurf kommt zu Beratungen in die Ausschüsse. Beschlossen werden soll er dann schon an diesem Freitag.

US-Notenbank entscheidet über Erhöhung des Leitzinses

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) entscheidet an diesem Mittwoch über die erste Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Experten rechnen wegen der anhaltend hohen Inflationsrate mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Die Entscheidung wird nach der Sitzung des Zentralbankrats (19.00 Uhr MEZ) bekanntgegeben werden. Im Anschluss (19.30 Uhr MEZ) wird Notenbankchef Jerome Powell die Beweggründe der Fed erläutern und einen Ausblick auf den weiteren Kurs der Geldpolitik geben.

Vereinte Nationen werben um Milliardenspenden für Jemen

GENF: Die Vereinten Nationen wollen bei einer internationalen Geberkonferenz in Genf am Mittwoch Geld für Einsätze im Bürgerkriegsland Jemen sammeln. Die humanitäre Not im ärmsten Land der arabischen Halbinsel sei nach sieben Jahren Konflikt und dem Zusammenbruch der Wirtschaft riesig, sagte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths. Von 32 Millionen Einwohnern sind nach UN-Angaben gut 23 Millionen auf Hilfe angewiesen. Die humanitären Organisationen benötigen nach eigenen Angaben mehr als 3,5 Milliarden Euro.

Tarifrunde für Flughafen-Sicherheitspersonal geht weiter

BERLIN: Nach den Warnstreiks der Sicherheitsleute an deutschen Flughäfen gehen an diesem Mittwoch (11 Uhr) die Tarifverhandlungen weiter. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und des Bundesverbands der Luftsicherheitsunternehmen tagen in Berlin. Auch den Donnerstag haben sie für Verhandlungen vorgesehen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um mindestens einen Euro pro Stunde sowie die Angleichung regionaler Löhne. Drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Warnstreiks an mehreren Flughäfen führten zuletzt zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen.

Österreicher Gauß erhält Buchpreis zur Europäischen Verständigung

LEIPZIG: Der österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß wird am Mittwoch mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung geehrt. Der 67-Jährige wird für sein Buch «Die unaufhörliche Wanderung: Reportagen» über besondere Menschen und Orte in Europa ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Er wird am Abend (19.00 Uhr) in der Leipziger Nikolaikirche verliehen.

Konrad-Duden-Preis geht an Linguistin Christa Dürscheid

MANNHEIM: Der Konrad-Duden-Preis 2021 des Dudenverlages und der Stadt Mannheim wird am Mittwoch (15.00) der Sprachwissenschaftlerin Christa Dürscheid verliehen. Die Professorin von der Universität Zürich erhält den mit 12.500 Euro dotierten Preis wegen der Corona-Pandemie mit einjähriger Verspätung. Die international renommierte Germanistin, die 1959 in Kehl geboren wurde, wird für ihre herausragende Forschung zur deutschen Gegenwartssprache geehrt. Gegenstand ihrer Arbeiten sind unter anderem die Jugendsprache und die Auswirkungen des Internets auf die Kommunikation.

Dortmund will gegen Mainz Abstand zu Bayern verkürzen

MAINZ: Borussia Dortmund will bei dem von Corona gebeutelten 1. FSV Mainz 05 mit einem Sieg den Abstand zum FC Bayern München verkürzen und die Fußball-Bundesliga wieder spannend machen. Im Nachholspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) müssen die Dortmunder allerdings auf den kranken Marco Reus verzichten. Erling Haaland könnte nach überstandener Muskelverletzung wieder ein Kandidat für die Startelf sein. Wieder zur Verfügung steht nach seiner Corona-Erkrankung auch Mats Hummels. Der ebenfalls positiv getestete Raphael Guerreiro fehlt hingegen noch.

Trotz Sanktionen: Chelsea vor Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse

BERLIN: Trotz harter Sanktionen durch die britische Regierung hat Titelverteidiger FC Chelsea den Viertelfinal-Einzug in der Champions League fest im Blick. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) dank des 2:0-Hinspielsieges im Spiel beim französischen Meister OSC Lille Favorit auf das Weiterkommen. Die Londoner dürfen wegen der Sanktionen gegen Club-Besitzer Roman Abramowitsch keine Spielertransfers tätigen, keine Tickets verkaufen und mussten sämtliche Fanshops schließen. Die britische Regierung hatte die strengen Maßnahmen gegen den Eigentümer wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt.