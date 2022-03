Das bringt der Mittwoch

Werbeverbot für Abtreibungen soll fallen - Gesetzentwurf im Kabinett

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch den Weg für die Abschaffung des umstrittenen Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch frei machen. Dazu hatte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FPD) Mitte Januar einen Gesetzentwurf vorgelegt, der nun im Kabinett beraten werden soll. Der Entwurf sieht die Aufhebung des Paragrafen 219a vor, der die «Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft» verbietet. Bislang führt er unter anderem dazu, dass Ärztinnen und Ärzte keine ausführlichen Informationen über Schwangerschaftsabbrüche öffentlich anbieten können, ohne Strafverfolgung befürchten zu müssen.

Mutmaßliche IS-Terroristin aus Niedersachsen vor Gericht

CELLE: Weil sie sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien angeschlossen haben soll, steht eine dreifache Mutter ab Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Celle. Die 33-Jährige gehört zu den mutmaßlichen IS-Anhängerinnen, die Anfang Oktober gemeinsam mit ihren Kindern mit einem von der Bundesregierung gecharterten Flugzeug nach Deutschland zurückgeholt wurden. Sie sitzt nach Gerichtsangaben seitdem in Untersuchungshaft.

Lambrecht in Frankreich - Besuch bei gemeinsamer Lufttransportstaffel

ÉVREUX: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will am Mittwoch nach Frankreich reisen. Anlass ist, dass in Évreux eine deutsch-französische Lufttransportstaffel offiziell in den Dienst gestellt wird. Daran teilnehmen will auch Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly. Am späten Nachmittag (17.35 Uhr) ist ein gemeinsames Pressestatement geplant, dabei dürfte es auch um den Ukraine-Krieg gehen.

Israels Präsident Herzog in Türkei erwartet

ISTANBUL: Es ist der erste ranghohe Besuch eines israelischen Vertreters in der Türkei seit Jahren: An diesem Mittwoch wird Israels Präsident Izchak Herzog in dem Land erwartet. Bei dem Besuch solle es um den Ausbau der Beziehungen unter anderem im wirtschaftlichen Bereich gehen. Auch der Krieg in der Ukraine könnte thematisiert werden. Beide Länder unterhalten enge Beziehungen zu Russland und zur Ukraine und sind jeweils als potenzielle Vermittler im Gespräch.

Südkoreaner wählen neuen Präsidenten

SEOUL: In Südkorea wird am Mittwoch ein Nachfolger für den sozialliberalen Präsidenten Moon Jae In gewählt. Moon kann nach seiner fünfjährigen Amtszeit nicht noch einmal kandidieren. Die Umfragen der vergangenen Wochen deuteten auf ein knappes Rennen zwischen dem Kandidaten der regierenden Demokratischen Partei, Lee Jae Myung, und dem konservativen Bewerber Yoon Suk Yeol von der oppositionellen Partei Macht des Volkes hin.

Frankreich: Urteile in Prozess um Mordanschlag auf Priester erwartet

PARIS: Im Pariser Prozess um einen islamistischen Mordanschlag auf einen Priester werden am Mittwoch (9.30 Uhr) die Urteile gegen vier angeklagte Männer erwartet. Das Schwurgericht hatte den mutmaßlich in die Vorbereitung des Angriffs verwickelten Männern die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Während der Morgenmesse hatten zwei Angreifer am 26. Juli 2016 in einer katholischen Kirche in Saint-Étienne-du-Rouvray bei Rouen zunächst sechs Menschen als Geiseln genommen. Dann ermordeten sie den Priester Jacques Hamel (85).

Adidas legt Zahlen vor - Probleme in Russland und China im Zentrum

HERZOGENAURACH: Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges gibt der Sportartikelhersteller Adidas am Mittwoch seine Zahlen für das Jahr 2021 bekannt. Seit Jahresbeginn büßten die Aktien des Drei-Streifen-Hauses rund ein Drittel ihres Wertes ein. Zuletzt gab es Abschläge, nachdem die Franken die Schließung ihrer Läden in Russland verkündet hatten. Auf dem größten Einzelmarkt China soll Adidas Medienberichten zufolge Marktanteile an heimische Firmen verloren haben.

Deutsche Post legt Jahreszahlen vor - Paketboom geht wohl weiter

BONN: Der Paketboom im Online-Handel und die brummende Konjunktur haben der Deutschen Post in den vergangenen Jahren Rekordwerte beschwert. 2021 ging der Höhenflug weiter - schon nach drei Quartalen machte der Bonner Konzern mehr Gewinn als im ganzen Jahr 2020, und zwar 3,6 Milliarden Euro nach 3,0 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2020. Die Zahlen für das komplette Jahr 2021 gibt die Deutsche Post DHL Group an diesem Mittwoch bekannt. Konzernchef Frank Appel und Finanzvorständin Melanie Kreis stellen sich in einer Bilanz-Pressekonferenz (9.00 Uhr) den Fragen der Journalisten.

Neue Sterne am Gourmet-Himmel - «Guide Michelin» wird vorgestellt

HAMBURG: In den Spitzenküchen Deutschlands steigt die Spannung: Am Mittwoch (12.00 Uhr) werden in Hamburg die diesjährigen Michelin-Sterne bekannt gegeben. Dann steht fest, welche Restaurants sich neu in den Gourmet-Himmel gekocht haben, wer vielleicht sogar noch einen weiteren Stern sein Eigen nennen darf - und wer einen oder mehrere verloren hat.

Nach coronabedingter Pause: Drach-Prozess wird fortgesetzt

KÖLN: Der Prozess gegen den Reemtsma-Entführer Thomas Drach wegen mehrerer Geldtransporter-Überfälle wird am Mittwoch am Kölner Landgericht fortgesetzt. Der für vergangenen Montag angesetzte Termin war ausgefallen, weil ein Prozessbeteiligter an Corona erkrankt war. Drach werden Überfälle auf vier Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und in Limburg vorgeworfen. Bei zwei Taten soll der 61-Jährige Wachmänner angeschossen und schwer verletzt haben. Drach wird versuchter Mord und besonders schwerer Raub zur Last gelegt.

Zivilprozess gegen verurteilten Mörder: Chance für Strafprozess?

DARMSTADT: Elf Jahre nach der Verurteilung zu lebenslanger Haft wegen Doppelmordes und versuchten Mordes ist der Fall des verurteilten Andreas Darsow an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) auch Gegenstand eines Zivilverfahrens in Darmstadt. Der heute 52-jährige Deutsche aus dem südhessischen Babenhausen wurde 2011 in einem Indizienprozess des Mordes an einem Nachbarehepaar und versuchten Mordes an dessen Tochter schuldig gesprochen. In dem Zivilverfahren geht es nun nach den Worten von Darsows Anwalt Gerhard Strate um Zahlungen des Landes an die überlebende, behinderte Tochter des getöteten Ehepaares, die es zurückfordern will. Seit Jahren beteuert Darsow seine Unschuld. Alle Bemühungen, mögliche neue Beweise in ein neues Verfahren einzubringen, scheiterten bislang. «Ein Zivilgericht ist offen, auch über Beweise zu entscheiden», sagte Strate. Sollte im Zivilverfahren bei einer möglichen Beweiserhebung keine Schuld seines Mandaten festgestellt werden, wäre dies gegebenenfalls ein Hebel für ein mögliches Wiederaufnahmeverfahren.

Dörte Hansen: «Mainz ist für mich ein unbeschriebenes Blatt»

MAINZ: Aus Friesland an den Rhein: Die Schriftstellerin Dörte Hansen wird an diesem Mittwoch (15.30 Uhr) die neue Stadtschreiberin von Mainz. Die Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 12.500 Euro und einer Wohnung auf Zeit im Schatten des Doms verbunden ist, wird von Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) und dem designierten ZDF-Intendanten Norbert Himmler überreicht. «Mainz ist für mich wirklich ein unbeschriebenes Blatt», sagte die Preisträgerin der Deutschen Presse-Agentur.

Frankfurt in der Europa League bei Betis Sevilla gefordert

SEVILLA: Auf dem angestrebten Weg ins Viertelfinale der Europa League will sich Eintracht Frankfurt im Achtelfinal-Hinspiel bei Betis Sevilla eine gute Ausgangsposition für die Zweitauflage vor heimischem Publikum schaffen. Für die Partie an diesem Mittwoch (18.45 Uhr/RTL+) steht Trainer Oliver Glasner mit Ausnahme des gelbgesperrten Gonçalo Paciência das stärkste Aufgebot zur Verfügung.