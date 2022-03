Das bringt der Mittwoch

Was stoppt Putin? - Internationale Beratungen laufen weiter

BERLIN/JERUSALEM/WASHINGTON/NEW YORK/GENF: Vor dem Hintergrund des russischen Vorrückens auf die ukrainische Hauptstadt Kiew suchen Spitzenpolitiker in Europa und der ganzen Welt weiter nach Wegen, Präsident Wladimir Putin zu stoppen. Auch beim Antrittsbesuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Jerusalem dürfte die Lage in der Ukraine am Mittwoch ein zentrales Thema der Beratungen sein. Israel ist als Vermittler im Ukraine-Konflikt im Gespräch. Es hat gute Beziehungen zu beiden Ländern - was aber auch einen Zwiespalt bedeutet.

Kardinal Woelki will nach fünf Monaten in sein Amt zurückkehren

KÖLN: Trotz massiver Proteste will Kardinal Rainer Maria Woelki an diesem Mittwoch offenbar in sein Amt als Erzbischof von Köln zurückkehren. Er war im September vom Vatikan in eine fünfmonatige Auszeit geschickt worden. Am Dienstag hatte der Verwaltungschef des Bistums, Generalvikar Markus Hofmann, in einer internen Mitteilung an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitgeteilt, dass Woelki am Mittwoch wieder die Leitung übernehmen werde.

Klage gegen den Bund: Waffenfirma Haenel will Großauftrag bekommen

DÜSSELDORF: Im Streit um einen Großauftrag des Bundes über 120.000 Sturmgewehre verhandelt das Oberlandesgericht Düsseldorf am Mittwoch (11.30 Uhr) über das weitere Vorgehen. Die Schwarzwälder Waffenfirma Heckler & Koch soll den Zuschlag bekommen, doch der unterlegene Konkurrent C.G. Haenel will wieder an dem Vergabeverfahren teilnehmen dürfen. Um dies zu erreichen, zog das Thüringer Unternehmen vor Gericht und verklagte den Bund, der ihn von dem Verfahren ausgeschlossen hatte.

Scholz in Israel: Treffen mit Ministerpräsident Bennett

BERLIN: Bei seinem Antrittsbesuch in Israel trifft Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch Ministerpräsident Naftali Bennett und besucht die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Außerdem stehen ein Gespräch mit Außenminister Jair Lapid sowie ein Besuch in der Knesset, dem israelischen Parlament, auf dem Programm des SPD-Politikers. Die Planungen für die Reise hatten schon lange vor Beginn des Kriegs um die Ukraine begonnen. Wegen der dramatischen Situation war bis zuletzt unklar, ob sie stattfindet.

Beginn der Befragungen im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss

WIEN: In Österreich beginnen am Mittwoch die Befragungen im ÖVP-Korruptionsausschuss. Das parlamentarische Gremium will dem Verdacht nachgehen, dass es während der Regierungszeit von Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu Machtmissbrauch gekommen ist. Dazu zählen Vorwürfe des parteipolitisch motivierten Postenschachers sowie des Schönens von Umfragen zugunsten des ehemaligen konservativen Regierungschefs. Als erste Auskunftsperson ist Kanzler Karl Nehammer geladen. Der designierte ÖVP-Chef war während des Untersuchungszeitraums unter anderem ÖVP-Generalsekretär. Er hat bereits im Vorfeld mehr Transparenz bei Postenbesetzungen versprochen. Kurz selbst ist bisher nicht geladen. Er hat seine Politiklaufbahn gegen einen Job beim US-Investor und Trump-Unterstützer Peter Thiel eingetauscht.

UN-Umweltversammlung will Weg für Plastik-Abkommen freimachen

NAIROBI: Im Rahmen der Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) sollen am Mittwoch konkrete Verhandlungen für ein rechtsverbindliches Plastik-Abkommen in die Wege geleitet werden. Die Delegierten aller Länder entscheiden über einen entsprechenden Resolutionsentwurf, der von einigen Beobachtern als historisch gewertet wird. Deutschland unterstützt eine globale Plastik-Konvention und wird auf der UNEA durch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vertreten.

Krieg in der Ukraine überschattet Treffen der Ölallianz Opec+

WIEN: Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise berät am Mittwoch die Ölallianz Opec+ unter der Führung von Saudi-Arabien und Russland über ihre Produktionsstrategie. Im Zuge der russischen Invasion in die Ukraine und der internationalen Sanktionen gegen Moskau stieg der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee zu Wochenbeginn auf über 100 Dollar pro Barrel (159 Liter). Dennoch gab es vor der Online-Sitzung der Opec+ keine klaren Anzeichen, dass die 20 Länder die Ölhähne mehr als vereinbart aufdrehen werden, um Preise zu dämpfen.

Arbeitsagentur stellt Statistik für Februar vor

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Arbeitsmarktstatistik für Februar. Fachleute gehen von einer weiterhin guten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt aus. Frühindikatoren sehen eine nach wie vor hohe Nachfrage nach Arbeitskräften und sinkende Arbeitslosigkeit.

Bundesbank veröffentlicht Bilanz 2021 - Überweisung an den Bund?

FRANKFURT/MAIN: Das Bundesfinanzministerium hat im vergangenen Jahr erstmals seit 1979 keine Überweisung der Deutschen Bundesbank erhalten. Ob Berlin in diesem Jahr wieder einen Scheck der Notenbank für das abgelaufene Geschäftsjahr bekommt, teilt die Bundesbank an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) bei der Veröffentlichung ihres Geschäftsbericht 2021 mit. Das Finanzministerium plante in der Vergangenheit traditionell einen Bundesbankgewinn in Höhe von 2,5 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt ein.

Neue Präsidentin legt Bilanz des Bundesarbeitsgerichts vor

ERFURT: Die neue Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken Gallner, gibt am Mittwoch (11.00 Uhr) in Erfurt einen Ausblick auf die Verfahren des höchsten deutschen Arbeitsgerichts in diesem Jahr. Erwartet wird, dass vermehrt Auseinandersetzungen über die Folgen der Corona-Einschränkungen vor dem Bundesarbeitsgericht landen. Die Richter hatten sich 2021 unter anderem mit der Kurzarbeitsregelung beschäftigt. Gallner legt außerdem eine Bilanz für 2021 vor.

DZ bilanziert «sehr gutes Jahr» - Rekordgewinn 2021?

FRANKFURT/MAIN: Nach einem Gewinneinbruch in der Corona-Krise 2020 hat die DZ Bank im vergangenen Jahr wieder bessere Zahlen geschrieben. «Wir werden ein Ergebnis auf jeden Fall deutlich spürbar jenseits von zwei Milliarden Euro und ein sehr gutes Jahr haben», sagte der Co-Chef des genossenschaftlichen Spitzeninstituts, Cornelius Riese, Anfang Januar der «Börsen-Zeitung» mit Blick auf den Vorsteuergewinn. An diesem Mittwoch (09.30 Uhr) legt das Institut mit Sitz in Frankfurt die Bilanz für 2021 vor.

Reederverband gibt für Seeschifffahrt Ausblick auf 2022

HAMBURG: Der Verband Deutscher Reeder (VDR) wirft am Mittwoch (11.00 Uhr) einen Blick auf die aktuellen Trends der Seeschifffahrt. Als drängendste Themen des Jahres 2022 nennt der Verband neben dem Standort Deutschland die globalen Lieferketten und den Klimaschutz. Zu der Online-Pressekonferenz wird die neue VDR-Präsidentin Gaby Bornheim erwartet, die Anfang Dezember als erste Frau in der 114 Jahre langen Geschichte des VDR die Spitze des Reederverbandes übernommen hatte.

Prozess nach tödlichem Zugunglück in Unterfranken beginnt

ASCHAFFENBURG: Eineinhalb Jahre nach einem tödlichen Zugunglück an der bayerisch-hessischen Landesgrenze muss sich ein Mann vor dem Amtsgericht Aschaffenburg verantworten. Der 29-Jährige soll bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Mainaschaff und Stockstadt am Main als Aufsichtsperson seine Pflichten verletzt haben. Die Anklage wirft ihm fahrlässige Tötung vor. Der Mann soll sich mehr mit seinem Handy beschäftigt haben, als auf den Zugverkehr zu achten und seine Kollegen zu warnen. Zwei Arbeiter wurden bei dem Unglück am 1. September 2020 von einer Bahn erfasst und getötet.

Ermordete Afghanin im Koffer - Prozess gegen Brüder beginnt

BERLIN: Nach dem gewaltsamen Tod einer zweifachen Mutter aus Afghanistan beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen deren Brüder. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Männer die 34-Jährige getötet haben, weil sie sich nicht den Moralvorstellungen der Familie unterworfen habe. Die Anklage geht von einem Mord aus niederen Beweggründen aus. Die 27 und 23 Jahre alten Männer sollen ihre Schwester am 13. Juli 2021 getötet, dann deren Leiche in einem Rollkoffer nach Bayern gebracht haben und diese dort vergraben haben. Sie sitzen seit Anfang vergangenen August in Untersuchungshaft.

Gericht befragt Patientenmörder Högel weiter als Zeugen

OLDENBURG: Der verurteilte Patientenmörder Niels Högel wird am Mittwoch (9.00 Uhr) am Landgericht Oldenburg weiter als Zeuge befragt. Der heute 45-Jährige sagt in einem Prozess gegen frühere Vorgesetzte in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst aus. Am Dienstag war Högel bereits über mehrere Stunden vernommen worden. Er schilderte, warum und wie er seine Opfer tötete.

Mord vor 38 Jahren: 66-Jähriger in Berlin vor Gericht

BERLIN: 38 Jahre nach einem mutmaßlichen Mord in Berlin-Kreuzberg muss sich ein 66-Jähriger vor Gericht verantworten. Er soll im Oktober 1984 einen damals 23 Jahre alten Mann in dessen Wohnung erstochen haben, um an dessen Geld zu kommen. Am Mittwoch (9.15 Uhr) beginnt am Berliner Landgericht der Prozess gegen den Angeklagten. Er war im Oktober 2021 am Hauptstadtflughafen BER festgenommen worden. Der gebürtige Iraker sei mit einem Flugzeug aus Beirut gekommen, hieß es damals. Da gegen ihn noch immer ein internationaler Haftbefehl bestanden habe, sei er verhaftet worden. Der Mann soll kurz nach der Tat ins Ausland geflohen sein. Sechs Prozesstage sind bislang terminiert.

DFB-Pokal: Drei Viertelfinals am Mittwoch

HAMBURG: Gesucht werden noch drei Halbfinal-Teilnehmer. Im Viertelfinale des DFB-Pokals spielen am Mittwoch sechs Clubs um den Einzug in die nächste Runde. Titelfavorit RB Leipzig tritt um 18.30 Uhr (Sky/Sport1) bei Zweitligist Hannover 96 an. Zeitgleich beginnt das Zweitliga-Duell des Hamburger SV mit dem Karlsruher SC (Sky). Um 20.45 Uhr (Sky/ARD) empfängt der VfL Bochum den Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg. Das Halbfinale wird am 19. und 20. April ausgetragen. Das Pokalendspiel steigt am 21. Mai im Berliner Olympiastadion.

IPC entscheidet über Paralympics-Teilnahme von Russland und Belarus

PEKING: Zwei Tage vor Beginn der Paralympics in Peking will das Internationale Paralympics Komitee über die Teilnahme von Russland und Belarus an den Winterspielen der Behindertensportler entscheiden. Die Exekutive des Dachverbandes werde an diesem Mittwoch in der chinesischen Hauptstadt zusammenkommen und darüber beraten, teilte das IPC mit. Die Entscheidung solle dann am gleichen Abend (Ortszeit) bekanntgegeben werden.