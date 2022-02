Das bringt der Mittwoch

Geplante Erleichterungen bei Corona-Reiseregeln im Kabinett

BERLIN: Bei den Corona-Regeln für Urlaubsrückkehrer sollen Erleichterungen kommen - besonders für Familien mit Kindern. Das sehen Änderungen der Einreiseverordnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor, mit denen sich am Mittwoch das Bundeskabinett befassen soll. So sollen Länder nur noch als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen bei der Rückkehr nach Deutschland eingestuft werden, wenn dort Virusvarianten mit «stärker krankmachenden Eigenschaften» grassieren als die hierzulande dominierende Omikron-Variante. Die Neuregelungen sollen ab 4. März greifen.

Kabinett will 12 Euro Mindestlohn beschließen

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch (11 Uhr) die geplante Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro auf den Weg bringen. Ein Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht vor, dass die gesetzliche Lohnuntergrenze in Deutschland zum 1. Oktober in einem außerplanmäßigen Schritt auf 12 Euro steigt.

Ampelkoalition will über hohe Energiepreise beraten

BERLIN: Die Spitzen der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP wollen an diesem Mittwoch über Schritte zur Eindämmung der hohen Energiepreise beraten. Im Gespräch sind mehrere Maßnahmen wie etwa die Streichung der EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms über die Stromrechnung schon zur Jahresmitte. Bisher war dieser Schritt zum 1. Januar 2023 geplant. FDP-Chef Christian Lindner wiederum hatte eine Anhebung der Pendlerpauschale ins Gespräch gebracht, was bei den Grünen aber auf Skepsis stößt.

Verkehrsminister fordern vom Bund mehr Geld für ÖPNV

BREMEN: Die Verkehrsminister der Länder sprechen am Mittwochnachmittag (15.30 Uhr) in einer Videoschalte mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) über ihre Forderung nach deutlich mehr Geld vom Bund für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Aus Sicht der Länder können die Klimaziele und die angestrebte Verdoppelung der Fahrgastzahlen nur mit einem massiven Ausbau des Angebotes erreicht werden. Dazu bedürfe es mehr Regionalisierungsmittel des Bundes.

EU-Kommission stellt strenges Lieferkettengesetz vor

BRUXELLES: Auf größere Unternehmen in der EU könnten bald strengere Regeln gegen Menschenrechtsverstöße und Umweltzerstörung in ihren Lieferketten zukommen. Die EU-Kommission stellt an diesem Mittwoch einen Gesetzesvorschlag vor, mit dem Firmen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie nicht darauf achten, dass ihre Lieferanten sich an bestimmte Mindeststandards halten.

Dreifachmordprozess gegen Zahnarzt beginnt in Kiel

KIEL: Vor dem Kieler Landgericht beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) der Prozess um einen Dreifachmord gegen einen Zahnarzt aus Westensee in Schleswig-Holstein. Die Strafkammer verhandelt aus Platzgründen erstmals in einer zum Schwurgerichtssaal ausgebauten Leichtbauhalle nahe der Kieler Förde. Die Anklage wirft dem 48-Jährigen drei Morde aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor.

Rapper Fler soll im Prozess gegen Clanchef als Zeuge aussagen

BERLIN: Mit dem Rapper Fler im Zeugenstand soll am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen den früheren Geschäftspartner von Rapper Bushido fortgesetzt werden. Die Vernehmung von Fler, der mit bürgerlichem Namen Patrick Losensky heißt, war zunächst für Ende Januar geplant. Damals wurde der 39-Jährige jedoch wegen der im Kriminalgericht geltenden 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) zu einem Testzentrum geschickt - und die Vernehmung letztlich verschoben.

DFB-Frauen fordern EM-Gastgeber England in Wolverhampton

WOLVERHAMPTON: Die deutschen Fußballerinnen fordern im abschließenden Spiel des Arnold Clark Cups am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF-Livestream) in Wolverhampton die EM-Gastgeberinnen aus England. Dabei kehrt Stammkeeperin Merle Frohms von Eintracht Frankfurt zurück zwischen die Pfosten. Beim 0:1 gegen Olympiasieger Kanada stand zuletzt Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea im Tor.