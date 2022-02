Das bringt der Mittwoch

Nato-Staaten beraten in Brüssel über russischen Truppenaufmarsch

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten beraten an diesem Mittwoch in Brüssel über Planungen für eine zusätzliche Abschreckung Russlands. Angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine wurde bereits vergangene Woche der Aufbau einer zusätzlichen Militärpräsenz im östlichen Bündnisgebiet auf den Weg gebracht. Insbesondere sollen auch in südwestlich der Ukraine gelegenen Nato-Ländern wie Rumänien multinationale Kampftruppen stationiert werden.

Europäischer Gerichtshof urteilt über EU-Rechtsstaatsmechanismus

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof könnte am Mittwoch (9.30 Uhr) den Weg für die Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in der EU freimachen. Sollten die Richter den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus für rechtens erklären, könnte Ländern wie Ungarn und Polen womöglich Geld aus dem EU-Haushalt gekürzt werden.

Bund-Länder-Runde sucht mit Scholz Corona-Exit-Strategie

BERLIN/DÜSSELDORF: Mit dem erklärten Willen zu stufenweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen beraten die Ministerpräsidenten am Mittwoch (14.00 Uhr) erneut mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In einer Vorlage für die Video-Konferenz heißt es, bis zum 20. März sollten die Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend und stufenweise wegfallen.

Beratungen über weitere Corona-Lockerungen in Österreich

WIEN: Österreich will das Tempo bei den Corona-Lockerungen erhöhen. Dazu beraten am Mittwoch im Wiener Kanzleramt Regierung und Ministerpräsidenten. Bisher sind weitere Öffnungsschritte am 19. Februar geplant. Dann soll - abgesehen von Wien - in der Gastronomie statt der 2G- wieder die 3G-Regel gelten. Nicht zuletzt die Tourismusbranche und einige Länderchefs dringen aber auf weitere Lockerungen. Aktuell gilt zum Beispiel bei der Einreise noch die Regel, dass nur Geimpfte und Genese mit zusätzlichem negativen Test ins Land dürfen.

Schweiz will Corona-Maßnahmen noch diese Woche deutlich abbauen

BERN: Die Schweiz hebt ihre Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend auf. Noch diese Woche sollen Zutrittsbeschränkungen für Ungeimpfte in Restaurants, Freizeit- und Kulturbetrieben oder bei Veranstaltungen fallen, wie die Regierung in Bern vor zwei Wochen angekündigt hat. An diesem Mittwoch entscheidet sie endgültig über die nächsten Schritte. Es geht darum, ob zusätzlich alle anderen Maßnahmen beendet werden sollen. Möglich ist aber, dass etwa im öffentlichen Verkehr vorerst weiter eine Maskenpflicht bestehen bleibt.

Steinmeier bei Konferenz zur Verfassung Lettlands

RIGA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht am Mittwoch (09.30 Uhr) in Riga bei einer wissenschaftlichen Konferenz zur Verfassung Lettlands. Sie ist genau 100 Jahre alt und eine der ältesten bis heute geltenden Verfassungen Europas. Einzelne Artikel wurden seitdem allerdings geändert. Außerdem wurde 1998 ein langes Kapitel mit Grundrechten angefügt. Steinmeier war vom lettischen Staatspräsidenten Egils Levits zu der Konferenz eingeladen worden.

Bundestagsdebatte über rechtsextremistischen Terror

BERLIN: Kurz vor dem zweiten Jahrestag des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau befasst sich der Bundestag mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus. Auf Wunsch der Regierungskoalition wurde für Mittwochnachmittag eine Aktuelle Stunde mit dem Titel «Zwei Jahre nach den rechtsterroristischen Morden von Hanau - Den Kampf gegen Rechtsextremismus und Hass entschieden weiterführen» auf die Tagesordnung gesetzt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will vor Ostern einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorlegen.

Kabinett diskutiert Corona-Steuerhilfen

BERLIN: Das Bundeskabinett diskutiert am Mittwoch über mehrere Steuererleichterungen, die Bürgern und Unternehmen durch die Corona-Krise helfen sollen. Der Gesetzentwurf von Finanzminister Christian Lindner (FDP) sieht unter anderem eine Verlängerung der Homeoffice-Pauschale für Arbeitnehmer vor. Unternehmen sollen erweiterte Möglichkeiten für die steuerliche Verrechnung von coronabedingten Verlusten mit Gewinnen der Vorjahre bekommen.

Prozess um «NSU 2.0»-Drohschreiben beginnt

FRANKFURT/MAIN: Vor dem Frankfurter Landgericht beginnt an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) der Prozess um die «NSU 2.0»-Drohschreiben mit rassistischen Beleidigungen und Todesdrohungen. Der mutmaßliche Verfasser muss sich wegen Beleidigung in 67 Fällen, versuchter Nötigung und Bedrohung verantworten. Außerdem werden ihm die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung, Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Biontech informiert über Pläne für Impfstoffherstellung in Afrika

MARBURG/MAINZ: Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech will an diesem Mittwoch (14.30 Uhr) über Pläne für eine nachhaltige Impfstoffproduktion in Afrika informieren. Zuvor erwartet der Corona-Impfstoffhersteller an seinem Standort im hessischen Marburg nach eigenen Angaben Projektpartner, darunter Regierungsvertreter, zu einem Treffen rund um das Thema. Dabei sein sollen unter anderem die Präsidenten von Ghana und Ruanda, Nana Akufo-Addo und Paul Kagame, sowie der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Biontech produziert in seinem Marburger Werk seit rund einem Jahr Corona-Impfstoff.

Zahlen zu Reallöhnen im Jahr 2021 erwartet

WIESBADEN: Zur Entwicklung der Reallöhne im vergangenen Jahr berichtet an diesem Mittwoch (08.00 Uhr) das Statistische Bundesamt. Voraussichtlich dürfte es nach 2020 das zweite Mal in Folge einen Rückgang geben. Bereits im dritten Quartal 2021 hatten die gestiegenen Verbraucherpreise die Steigerungen der Bruttolöhne um 3,9 Prozent vollständig aufgezehrt.

Missbrauchsanklage gegen katholischen Priester wird erweitert

KÖLN: Vor dem Landgericht Köln wird am Mittwoch (09.15 Uhr) die erweiterte Anklage gegen einen wegen Kindesmissbrauchs angeklagten katholischen Priester verlesen. Ursprünglich hatte dies schon vergangene Woche geschehen sollen, doch dann war der Angeklagte positiv auf Corona getestet worden.

Bei Kusel erschossene Polizistin wird beigesetzt

HOMBURG: Nach der Bestattung eines vor zwei Wochen in der Westpfalz ermordeten Polizisten wird nun auch seine getötete Kollegin beigesetzt. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin wird an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) in saarländischen Homburg-Erbach beerdigt. Geplant ist eine Trauerfeier mit einer Ehrenwache der Polizei. Die Familienangehörigen würden sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit von der Verstorbenen verabschieden.

Bundesamt für Katastrophenhilfe berichtet über Hubschrauber-Einsätze

FRANKFURT/MAIN: Im Luftrettungszentrum Frankfurt berichtet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) über die Einsätze des vergangenen Jahres. BBK-Präsident Wolfram Geier will dabei die bundesweite Einsatzbilanz der Zivilschutz-Hubschrauber präsentieren. Auch die Fliegergruppe der Bundespolizei und die medizinischen Besatzungen des Rettungshubschraubers «Christoph 2» sind beteiligt.

78-Jährige soll jahrelang ihrem Pfarrer nachgestellt haben

ARNSBERG: Nackttänze vor dem Pfarrhaus und obszöne Avancen: Das Arnsberger Landgericht befasst sich am Mittwoch mit dem Fall einer 78-Jährigen, die jahrelang einem katholischen Pfarrer im Sauerland nachgestellt haben soll. 2019 war sie vom Amtsgericht Meschede wegen Stalkings zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Kleinkind verdurstet - Prozess wird neu aufgerollt

MÖNCHENGLADBACH: Rund drei Jahre nach dem Tod des zweijährigen Leon aus Grevenbroich durch Verdursten wird der Fall neu aufgerollt. Vor dem Landgericht Mönchengladbach beginnt der zweite Prozess gegen die Mutter des Kleinkindes am Mittwoch (14.00 Uhr). Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das erste Urteil aufgehoben. Das Landgericht hatte die Mutter im August 2020 wegen Totschlags durch Unterlassen zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt und der heute 30-Jährigen einen bedingten Tötungsvorsatz unterstellt.

Berlinale vergibt den Goldenen Bären

BERLIN: Bei den Filmfestspielen in Berlin werden am Mittwoch (19.00 Uhr) die Auszeichnungen verliehen. Diesmal gehen 18 Filme ins Rennen, darunter sind zwei deutsche Regiearbeiten. Thrillerregisseur M. Night Shyamalan («The Sixth Sense») leitet die diesjährige Jury. Der Goldene Bär wird für den besten Film vergeben. Silberne Bären gibt es zum Beispiel für die beste Regie und die beste Schauspielleistung.

Berufungsprozess um Einnahmen aus Til Schweigers «Keinohrhasen»

BERLIN: Die Einnahmen aus Til Schweigers Kinohits «Keinohrhasen» und «Zweiohrküken» beschäftigen weiter die Berliner Justiz. Das Kammergericht verhandelt am Mittwoch (11.00 Uhr) in einem Berufungsverfahren über den Rechtsstreit der Drehbuchautorin Anika Decker mit der Produktionsfirma und dem Verleih. Dabei geht es um die Frage, ob die Autorin in einem ersten Schritt Auskunft erhält über die Gesamteinnahmen aus den Filmen. In einem weiteren Schritt könnte es um die Frage der angemessenen nachträglichen Bezahlung gehen.

Weltraumgipfel berät über Europas Aufstellung im All

TOULOUSE: Bei einem Weltraumgipfel wollen die zuständigen Minister der Europäischen Union und die Europäische Weltraumagentur Esa über Europas Zukunft im All beraten. Dazu kommen sie am Mittwoch (10.00 Uhr) im südfranzösischen Toulouse zusammen. In den Gesprächen soll es unter anderem um die gezieltere Nutzung von Erdbeobachtungsdaten zur Abschwächung des Klimawandels gehen. Auch die Frage einer eigenen technischen Möglichkeit, Astronauten ins All zu bringen, wird im Raum stehen.

Deutsches Olympia-Team hofft auf Slalom-Ass Straßer und Biathletinnen

PEKING: In zwei Olympia-Entscheidungen rechnen sich deutsche Sportlerinnen und Sportler bei den Winterspielen an diesem Mittwoch in China Medaillenchancen aus. Slalom-Fahrer Linus Straßer würde gern das erste Edelmetall für das Alpin-Team einfahren, der entscheidende zweite Lauf findet um 6.45 Uhr deutscher Zeit statt. Außerdem gehören die deutschen Biathletinnen danach im Staffelrennen (8.45 Uhr) zum erweiterten Kreis der Favoritinnen.

Champions League: FC Bayern im Achtelfinale gegen Salzburg gefordert

SALZBURG: Der FC Bayern will am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League gegen Österreichs Fußball-Meister RB Salzburg Kurs nehmen auf das Viertelfinale. Trotz der jüngsten 2:4-Niederlage in der Bundesliga beim VfL Bochum gehen die Münchner als großer Favorit in das Achtelfinal-Hinspiel. «Wir haben die Aufgabe, die Gruppenphase idealerweise fortzusetzen», sagte Trainer Julian Nagelsmann. Mit sechs Siegen und 22:3 Toren war die Ausbeute top.