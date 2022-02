Das bringt der Mittwoch

Kabinett berät über Verlängerung von Regeln zum Kurzarbeitergeld

BERLIN: Das Bundeskabinett berät über die geplante Verlängerung der Sonderregeln zum Kurzarbeitergeld. Nach Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sollen Betriebe noch bis Ende Juni unter erleichterten Bedingungen Kurzarbeitergeld beantragen können. Die pandemiebedingten Sonderregelungen sollen um drei Monate bis zum 30. Juni verlängert werden. Regulär liefen die aktuellen Regeln Ende März aus.

Baerbock reist erstmals in Nahen Osten

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock bricht am Mittwoch zu einer mehrtägigen Nahost-Reise auf, ihrem Antrittsbesuch in der Region. Stationen sind Israel, die Palästinensergebiete, Jordanien und Ägypten. In Israel trifft die Grünen-Politikerin am Donnerstag Außenminister Jair Lapid. Zum Gedenken an die von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden will sie in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz niederlegen.

Länderminister beraten über Anstieg der Energiepreise

BERLIN: Die Energieminister der Bundesländer wollen über den starken Anstieg der Energiepreise beraten. An dem Online-Treffen soll zudem für das Bundeswirtschaftsministerium Staatssekretär Patrick Graichen teilnehmen, wie das zuständige Ministerium in Niedersachsen ankündigte. Niedersachsen hat in diesem Jahr den Vorsitz der Runde. Als weitere Schwerpunkte sind die Gasversorgung, der Ausbau errneuerbarer Energien und der Netzausbau vorgesehen.

Eine Stimme fehlt - Karlsruhe bewertet möglichen Wahlfehler 2017

KARLSRUHE: Fast viereinhalb Jahre nach der Bundestagswahl 2017 äußert sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (9.30 Uhr) zu einem möglichen Wahlfehler. Es geht um eine einzige Stimme: Eine Frau gibt an, damals im bayerischen Wahlkreis Amberg einen unabhängigen Kandidaten gewählt zu haben. Nur: Das Ergebnis für ihren Stimmbezirk weist für den Mann keine Stimme aus. Wählerin und Kandidat fordern bislang erfolglos eine Überprüfung und Berichtigung.

Hauptangeklagter in Pariser Terrorprozess wird erstmals befragt

PARIS: Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris soll erstmals der Hauptangeklagte befragt werden. Der 32-jährige Salah Abdeslam ist einziger Überlebender des Terrorkommandos. Er gilt als einer der Haupttäter. In Belgien wurde er bereits verurteilt. Bei der Anschlagsserie vom 13. November 2015 starben mehr als 130 Menschen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Taten für sich.

Prozess gegen mutmaßlichen Islamisten - Terroranschlag geplant

BERLIN: Weil er einen islamistischen Terroranschlag geplant haben soll, kommt am Mittwoch (9.30 Uhr) ein 29-Jähriger vor das Kammergericht Berlin. Die Anklage wirft dem Syrer Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Terrorfinanzierung vor. Der Mann soll aus einer radikal-islamistischen Haltung heraus einen Anschlag auf deutschem Boden vorbereitet haben.

Deutsche Börse legt Jahresbilanz vor: Ergebnissteigerung erwartet

FRANKFURT/MAIN: Mit ehrgeizigen Wachstumszielen ist die Deutsche Börse in das Jahr 2021 gegangen - nun zieht der Frankfurter Marktbetreiber Bilanz. Im Oktober hatte der Vorstand sein Vorhaben bekräftigt, die Nettoerlöse im Gesamtjahr 2021 auf rund 3,5 Milliarden Euro zu steigern. Beim operativen Ergebnis war für 2021 ein Wert von etwa 2 Milliarden Euro angepeilt. Analysten gehen davon aus, dass die Deutsche Börse diese Ziele erreicht hat.

VDA präsentiert Ausblick für die deutsche Autoindustrie

BERLIN: Lieferengpässe und die Corona-Krise dürften die Automobilindustrie in Deutschland auch in diesem Jahr belasten. Über die genaue Entwicklung der Branche will der Verband der Automobilindustrie (VDA) an diesem Mittwoch informieren (10.00 Uhr). Zuletzt hatte VDA-Chefin Hildegard Müller die Erwartung betont, dass besonders der Chipmangel anhalten werde. Vergangenes Jahr wurden mehr als 2,6 Millionen Autos neu zugelassen - zehn Prozent weniger als im ohnehin schwachen Jahr 2020.

Statistikamt gibt Daten zur Export-Entwicklung 2021 bekannt

WIESBADEN: Der deutsche Export hat sich im vergangenen Jahr aus dem Coronatief herausgearbeitet. In den ersten elf Monaten übertraf der Außenhandel das Niveau des Vergleichszeitraums aus dem Krisenjahr 2020 deutlich. Wie sich Warenausfuhren und -einfuhren im Dezember und damit im Gesamtjahr 2021 entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt (08.00 Uhr).

Technologiekonzern Bosch legt Geschäftszahlen vor

STUTTGART: Der Technologiekonzern Bosch legt seine Geschäftszahlen fürs vergangene Jahr vor. Im Corona-Jahr 2020 hatte der Autozulieferer einen Konzernumsatz von 71,5 Milliarden Euro und einen Nachsteuergewinn von 749 Millionen Euro erzielt. Der Umbruch in der Automobilindustrie betrifft Bosch massiv - so wird der Einsatz von Software in Fahrzeugen immer wichtiger. Die Schwaben und die VW-Softwaretochter Cariad hatten unlängst mitgeteilt, beim Entwickeln selbstfahrender Autos zusammenzuarbeiten.

Dritter Verhandlungstag im Prozess gegen Drach - Zeugen geladen

KÖLN: Nach einigen Unterbrechungen und Anträgen der Verteidigung geht am Mittwoch (9.15 Uhr) der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach weiter. Diesmal könnte es inhaltlich um die Vorwürfe gehen, die dem 61-Jährigen gemacht werden. Drach soll vier Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und Limburg überfallen haben. Die Anklage lautet auf versuchten Mord und besonders schweren Raub.

Prozess nach Unfall mit vier Toten - Verteidiger-Plädoyer erwartet

BERLIN: Der Prozess um den Unfall mit vier Toten in der Berliner Innenstadt soll am Mittwoch (9.30 Uhr) mit dem Plädoyer der Verteidigung fortgesetzt werden. Der angeklagte Autofahrer muss sich wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Anklage geht davon aus, dass er wegen einer strukturellen Epilepsie und einer Gehirnoperation nur einen Monat zuvor nicht am Steuer hätte sitzen dürfen. Die Staatsanwaltschaft fordert ein Jahr und sechs Monate Haft auf Bewährung.

Geheime Aufnahme wird Thema im Prozess gegen Berliner Clanchef

BERLIN: Im Prozess gegen den früheren Geschäftspartner von Rapper Bushido wird das Berliner Landgericht am Mittwoch (9.30 Uhr) voraussichtlich ein angebliches Tondokument der beiden thematisieren. Nach einem Bericht des Magazins «Stern» existiert eine Aufnahme von einem Treffen des Musikers und seines langjährigen Managers vom 18. Januar 2018. An diesem Tag sollen nach Bushidos Darstellung der angeklagte Clanchef und seine Brüder ihn eingesperrt, beschimpft, bedroht und verletzt haben. Dem «Stern» zufolge zeichnet der illegal aufgenommene Mitschnitt ein anderes Bild.

Deutsche Rodler mit nächster Gold-Chance - Auftakt für Kombinierer

PEKING: Die deutschen Rodler gehören auch bei der nächsten Olympia-Entscheidung in China wieder zu den Favoriten. Nach den Goldmedaillen für Johannes Ludwig und Natalie Geisenberger steht dann die Entscheidung im Doppelsitzer (14.35 Uhr) an. Mit dem ersten Einzel (9.00/12.00 Uhr) beginnen auch für die Nordischen Kombinierer die Wettkämpfe. Wegen Corona-Infektionen fehlen unter anderen der norwegische Top-Favorit Jarl Magnus Riiber und der deutsche Olympiasieger Eric Frenzel. Insgesamt fallen sechs Entscheidungen, darunter auch im Slalom der alpinen Ski-Damen.

Red Bull stellt neues Auto für Formel-1-Weltmeister Verstappen vor

MILTON KEYNES: Mit dem RB 18 und der Nummer 1 auf dem Wagen will Max Verstappen in diesem Jahr seinen Weltmeister-Titel in der Formel 1 verteidigen. An Mittwoch (17.00 MEZ) wird der neue Rennwagen von Red Bull vorgestellt. Zusammen mit seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez und Teamchef Christian Horner wird der 24 Jahre alte Verstappen das neue Modell des Rennstalls in Milton Keynes online präsentieren.