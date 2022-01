Das bringt der Mittwoch

Gesundheitsminister beraten über Quarantäneregeln Magdeburg : Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern kommen am Mittwoch zu einer Videokonferenz zusammen, um angesichts der Omikron-Welle über eine Änderung der Corona-Quarantäneregeln zu beraten. Auch bei einer Schaltkonferenz der Kultusminister ist die Pandemie wieder Thema, besonders wegen der Lage an den Schulen. Am Freitag beraten dann die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Derzeit wird über eine Verkürzung der Corona-Quarantäne diskutiert, um wichtige Versorgungsbereiche aufrecht zu erhalten, falls die Infektionszahlen durch die ansteckendere Virusvariante Omikron sprunghaft zunehmen.

Spitzen von CDU und CSU beraten über Wahl des Bundespräsidenten

MÜNCHEN/BERLIN: Nach dem Votum der Grünen für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beraten die Präsidien von CDU und CSU am Mittwoch über ihr weiteres Vorgehen. Für 9.00 Uhr ist eine Videokonferenz angesetzt. Anschließend wollen sich CDU-Chef Armin Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder äußern. Die Union lässt bislang offen, ob sie gegen Steinmeier eine eigene Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken wird. Die Bundesversammlung entscheidet am 13. Februar über das Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre. Steinmeier hat beste Aussichten auf eine Wiederwahl.

Baerbock trifft Blinken - Russland-Ukraine-Konflikt im Mittelpunkt

WASHINGTON: Außenministerin Annalena Baerbock reist am Mittwoch vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu ihrem Antrittsbesuch nach Washington. Vier Wochen nach der Amtsübernahme trifft die Grünen-Politikerin US-Außenminister Antony Blinken. Thema dürfte auch die umstrittene Gaspipeline North Stream 2 durch die Ostsee sein. Noch am Abend fliegt Baerbock nach Berlin zurück.

Lübcke-Mord: Prozess gegen mutmaßlichen Waffenverkäufer

PADERBORN: Gegen den mutmaßlichen Verkäufer der Waffe im Mordfall Walter Lübcke beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) am Landgericht Paderborn der Prozess. Der 66-Jährige soll sich wegen fahrlässiger Tötung und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Der Kasseler Regierungspräsident und CDU-Politiker war vor zweieinhalb Jahren auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Der Rechtsextremist Stephan Ernst wurde vor einem Jahr wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Gegen das Urteil ist noch eine Revision anhängig.

Nach Wind-Absage: Vierschanzentournee geht in Bischofshofen weiter

BISCHOFSHOFEN: Die Skispringer setzen die Vierschanzentournee am Mittwoch in Bischofshofen fort. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze soll das am Dienstag abgesagte Bergiselspringen nachgeholt werden. Starker Wind hatte einen Wettkampf in Innsbruck am Dienstag nicht zugelassen. In Bischofshofen ist zunächst um 13.00 Uhr eine Qualifikation angesetzt.