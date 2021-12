Das bringt der Mittwoch

Prozess wegen Angriff auf prokurdische Partei in der Türkei beginnt

IZMIR: Im türkischen Izmir beginnt am Mittwoch ein Prozess gegen einen Mann, der im Juni das örtliche Parteibüro der prokurdischen Partei HDP gestürmt und eine Frau erschossen hatte. Gegen die drittstärkste Partei im türkischen Parlament läuft ein Verbotsverfahren wegen angeblicher Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Politiker und Einrichtungen der HDP sind immer wieder Ziel von Angriffen. Erst am Dienstag hatte ein Bewaffneter in Istanbul in einem HDP-Büro ein Parteimitglied mit einem Messer verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen.

Nordkoreas KP berät voraussichtlich über politische Strategie

PJÖNGJANG: Zum 10. Jahrestag der Machtübernahme von Kim Jong Un berät am Mittwoch voraussichtlich das Zentralkomitee der nordkoreanischen Arbeiterpartei weiter über die politische Strategie. Laut Staatsmedien vom Dienstag wurde die Tagung bereits am Montag in Pjöngjang eröffnet. Kim hatte vor zehn Jahren als Nachfolger seines Vaters Kim Jong Il die Macht in dem abgeschotteten Land übernommen. Er nutzt Parteitreffen oft für sicherheitspolitische Direktiven und Erklärungen zu den Beziehungen zu den USA und Südkorea.

Entscheidungen über Corona-Maßnahmen in Griechenland erwartet

ATHEN: Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis will am Mittwoch in Athen mit dem Corona-Krisenstab über Maßnahmen gegen die neue Corona-Welle beraten. Mit der Verbreitung der Omikron-Variante steigt die Anzahl der Neuinfektionen sprunghaft. Möglicherweise wird die Regierung für Januar geplante Verschärfungen der Corona-Maßnahmen vorziehen. Am Dienstag waren in Griechenland 21.657 Corona-Neuinfektionen registriert worden, mehr als doppelt soviel wie tags zuvor - ein Tages-Negativrekord.

Erster Vierschanzentournee-Wettkampf der Skispringer in Oberstdorf

OBERSTDORF: Bei der 70. Vierschanzentournee der Skispringer wird es ernst. Am Mittwoch (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) findet in der WM-Arena in Oberstdorf das erste der vier Springen statt. Gelb-Träger Karl Geiger gilt bei seinem Heimspringen als einer der großen Favoriten; er belegte in der Qualifikation am Dienstag den zweiten Platz hinter Japans Ryoyu Kobayashi. Für das Finale der besten 50 Athleten haben sich sechs Deutsche qualifiziert. Andreas Wellinger fiel als 51. raus.