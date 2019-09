Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.19

Nächste Runde im Brexit-Drama

LONDON (dpa) - Das Brexit-Drama geht in die nächste Runde: Bereits am Mittwoch soll ein Entwurf durch das Unterhaus gepeitscht werden, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet.



Sollten die Abgeordneten den Gesetzentwurf absegnen, will der britische Premierminister Boris Johnson über eine Neuwahl abstimmen lassen. Um eine Neuwahl herbeizuführen ist eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten notwendig. Dem Entwurf muss auch dem Oberhaus vorgelegt werden. Sollten auch die Lords zustimmen, kann der Entwurf Gesetz werden.

Spitze der Unionsfraktion debattiert über Klima und politische Lage

POTSDAM (dpa) - Die Spitze der Unionsfraktion kommt zu einer zweitägigen Klausur zusammen.



Zum Auftakt der am Mittwochnachmittag (14.00 Uhr) in Potsdam beginnenden Beratungen soll Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einen Bericht zur politischen Lage abgeben. Anschließend will sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer über ihre Agenda bis zum Bundesparteitag Ende November in Leipzig äußern. Im Fokus stehen dabei auch die schwarz-roten Konzepte für mehr Klimaschutz.

Kabinett beschließt Paket zum Schutz von Insekten und Nutztieren

BERLIN (dpa) - Das Bundeskabinett beschließt am Mittwoch (9.30 Uhr) ein ganzes Paket von Regelungen für den Schutz von Nutztieren und Insekten vor allem in der Landwirtschaft.



Dazu gehören das Tierwohl-Kennzeichen von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und das Insektenschutz-Programm von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Beim Insektenschutz geht es auch um die Abkehr vom umstrittenen Unkrautgift Glyphosat und von anderen Pestiziden.

Maas im Ebola-Gebiet im Kongo - Treffen mit Nobelpreisträger Mukwege

GOMA (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas wird sich am Mittwoch im Kongo über den Kampf gegen die Ebola-Epidemie in dem zentralafrikanischen Land informieren.



In der Millionenstadt Goma im Osten des zweitgrößten afrikanischen Staates trifft der SPD-Politiker den UN-Koordinator für die Ebola-Nothilfe, David Gressly.

SPD startet Regionalkonferenzen der Kandidaten um Vorsitz

SAARBRÜCKEN (dpa) - Die SPD startet am Mittwoch (18.00 Uhr) in Saarbrücken ihre Regionalkonferenzen zur Bestimmung des neuen Parteivorsitzes.



Erstmals kommen dafür die acht Duos und ein Einzelbewerber zusammen. Insgesamt sind 23 Regionalkonferenzen geplant. Innerhalb von jeweils rund zweieinhalb Stunden stellen sich die Bewerber der Basis und der Öffentlichkeit vor. Es folgen je eine Mitgliederbefragung online und per Brief.

Papst Franziskus beginnt Afrikareise

ROM/MAPUTO (dpa) - Papst Franziskus bricht am Mittwoch (08.00 Uhr) zu einer Reise nach Afrika auf.



Die Route führt nach Mosambik, Madagaskar und Mauritius - Länder, in denen Franziskus bisher noch nicht war. Diese sind stark vom Klimawandel bedroht. Die Zerstörung der Umwelt und die Erderwärmung stehen für Franziskus im Zentrum seines Pontifikats. Dazu hatte er 2015 schon die Enzyklika «Laudato si'» (Gelobt seist du) veröffentlicht.

Nach Sterne-Votum: Warten auf das neue italienische Kabinett

ROM (dpa) - In Italien steht nach der Zustimmung der Fünf-Sterne-Bewegung zu einer Regierung mit den Sozialdemokraten nun die Aufstellung des Kabinetts bevor.



Der geschäftsführende Ministerpräsident Giuseppe Conte trifft voraussichtlich am Mittwoch wieder mit Staatspräsident Sergio Mattarella zusammen, um ihm eine Kabinettsliste zu präsentieren. Wenn sie das Staatsoberhaupt absegnet, könnte die neue Regierung gleich vereidigt werden. Danach müssen noch beide Parlamentskammern zustimmen.

Vor Thüringen-Wahl: Bundestags-Grüne zur Klausur in Weimar

BERLIN (dpa) - Gut sieben Wochen vor der Landtagswahl in Thüringen kommt die Bundestagsfraktion der Grünen am Mittwoch (ab 13.00 Uhr) zu einer dreitägigen Klausur in Weimar zusammen.



Bis zum Freitag wollen die Abgeordneten sich unter anderem mit Klimaschutz, Innovationen und Digitalisierung in der Wirtschaft, Europa und rechtem Terror in Deutschland befassen. Zu Gast sind unter anderem Verbraucherschützer, Wissenschaftler, Umweltschützer und Gewerkschafter.

Künftige EZB-Chefin Lagarde steht EU-Abgeordneten Rede und Antwort

BRÜSSEL (dpa) - Die designierte EZB-Chefin Christine Lagarde steht am Mittwoch (10.30 Uhr) im Europaparlament in Brüssel den Abgeordneten Rede und Antwort.



Die künftige Präsidentin der Europäischen Zentralbank wird im Wirtschafts- und Währungsausschuss unter anderem zum künftigen Kurs der Notenbank befragt werden. Die EU-Staats- und Regierungschef hatten Lagarde im Juli als Nachfolgerin von Mario Draghi an der Spitze der EZB nominiert.

Angebliches Strauß-Geheimkonto: Gericht verkündet Entscheidung

KÖLN (dpa) - Im juristischen Streit um ein angebliches Geheimkonto des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß will das Kölner Landgericht am Mittwoch (09.15 Uhr) seine Entscheidung verkünden.



In dem Verfahren klagt der älteste Strauß-Sohn Max gegen den Buchautor Wilhelm Schlötterer. Dieser behauptet, der ehemalige CSU-Chef habe seinen Kindern bei seinem Tod 1988 ein Auslandskonto mit rund 360 Millionen D-Mark (rund 180 Millionen Euro) hinterlassen. Max Strauß bestreitet das.

FDP-Bundestagsfraktion geht in Jena in Klausur

BERLIN/JENA (dpa) - Drei Tage nach den Misserfolgen der FDP bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen geht ihre Bundestagsfraktion am Mittwoch im thüringischen Jena in Klausur.



Dabei sollen auch die Wahlen vom Sonntag analysiert werden, bei denen die FDP mit 4,1 Prozent in Brandenburg und 4,5 Prozent in Sachsen jeweils nicht in den Landtag kam. Auch für die Thüringen-Wahl Ende Oktober schaut es nicht besser aus. Dort liegt die FDP in den Umfragen bei rund 5 Prozent.

Dinslakener IS-Terrorist wegen Folter und Mordes vor Gericht

DÜSSELDORF (dpa) - IS-Terrorist Nils D. aus Dinslaken steht am Mittwoch (10.30 Uhr) zum zweiten Mal vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht.



Diesmal werden dem 29-Jährigen Kriegsverbrechen und Mord zur Last gelegt, begangen in einem Gefängnis des Islamischen Staats in Syrien. Der ehemalige islamistische Kämpfer der berüchtigten «Lohberger Brigade» soll weit tiefer in die Gräueltaten des IS verstrickt sein, als bei seinem ersten Prozess bekannt geworden war.

Technikmesse IFA startet mit erstem Pressetag

BERLIN (dpa) - Die IFA in startet am Mittwoch mit ihrem ersten Pressetag. Ab kommendem Freitag ist die Messe für Unterhaltungselektronik für das Publikum geöffnet.



In diesem Jahr stehen nicht mehr allein die neuesten TV-Geräte im Rampenlicht - die ersten Smartphones machen ihnen den Rang streitig, die mit der schnellen Funktechnik 5G ausgestattet sind. Auch die weltweit ersten faltbaren Smartphones werden zu sehen sein.

Erster «Cum Ex»-Strafprozess beginnt - Wegweisendes Verfahren in Bonn

BONN (dpa) - Bei der Aufarbeitung des größten Steuerskandals in der deutschen Geschichte, den «Cum Ex»-Deals, startet am Mittwoch (9.30 Uhr) der erste Strafprozess.



Vor dem Bonner Landgericht müssen sich zwei britische Ex-Aktienhändler verantworten, ihnen wird schwere Steuerhinterziehung im Zeitraum 2006 bis 2011 vorgeworfen. Die Angeklagten sollen nach Darstellung der Staatsanwaltschaft einen Schaden von mehr als 440 Millionen Euro verursacht haben.

Weltwirtschaftsforum erörtert Chancen der Digitalisierung in Afrika

KAPSTADT (dpa) - In der südafrikanischen Touristenmetropole Kapstadt beginnt am Mittwoch (12.00 Uhr) die Afrikatagung des Weltwirtschaftsforums (WEF).



Zu der mittlerweile 28. WEF-Afrikatagung vom 4. bis 6. September werden rund 1100 Teilnehmer erwartet, darunter auch zehn Staats- und Regierungschefs. Zudem stehen Hunderte Manager und Vorstandsvorsitzende globaler Konzerne auf der Teilnehmerliste.

Versicherungen informieren über innere Wirtschaftskriminalität

BERLIN (dpa) - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) informiert am Mittwoch (11.00 Uhr) über Wirtschaftskriminalität seitens der Belegschaft von Unternehmen.



«Nicht immer bleibt es bei verschwundener Ware oder dem schnellen Griff in die Kasse», teilte der Verband vor der Veranstaltung mit. «Wirklich teuer wird es, wenn Einkäufer, Buchhalter oder Manager Briefkastenfirmen gründen, Aufträge erfinden, Umsätze und Bilanzen fälschen.» Der Verband will das Ausmaß der Schäden darstellen sowie das genaue Vorgehen der Täter.

Entwürfe von Richters neuen Kirchenfenstern werden vorgestellt

THOLEY (dpa) - Das Geheimnis um die drei neuen Kirchenfenster von Gerhard Richter wird am Mittwoch (11.00 Uhr) gelüftet: Im Benediktinerkloster im saarländischen Tholey werden die Entwürfe für die je 1,95 mal 9,30 Meter großen Chorfenster der dortigen Abteikirche erstmals öffentlich vorgestellt.



Es handelt sich um farbintensive Motive, die auf der Grundlage eines abstrakten Bildes von Richter durch wiederholtes Teilen und Spiegeln entstanden sind. Richter ist bei der Premiere nicht dabei.

«Utopie und Untergang»: Kunstpalast stellt DDR-Künstler vor

DÜSSELDORF (dpa) - Der Kunstpalast in Düsseldorf stellt 30 Jahre nach dem Fall der Mauer in einer Überblicksausstellung Kunst aus der DDR vor.



Mehr als 130 Gemälde von 13 sehr verschiedenen Kunstschaffenden werden vom 5. September bis zum 5. Januar 2020 unter dem Titel «Utopie und Untergang» vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr und kommt am Mittwoch (18.00 Uhr) zur Eröffnung.

Volleyballerinnen wollen ins EM-Halbfinale einziehen

LODZ (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen kämpfen am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1) gegen Polen um den Einzug ins EM-Halbfinale.



Nach sechs Siegen in Serie geht die bei der Endrunde noch ungeschlagene Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski mit viel Selbstvertrauen in das K.o.-Duell in Lodz. «Aus unserer Sicht sind sie vor diesen Fans der Favorit. Polen spielt dieses Jahr sehr konstant und auf sehr hohem Niveau», sagte Koslowski.

Skistar Marcel Hirscher: Rücktritt oder nicht?

SALZBURG (dpa) - Der österreichische Ski-Rennfahrer Marcel Hirscher äußert sich am Mittwochabend (20.15 Uhr) zu seiner Zukunft.



Seit langem wird in der Öffentlichkeit darüber spekuliert, ob der 30 Jahre alte achtmalige Gesamtweltcup-Sieger seine Karriere fortsetzt oder noch vor Beginn der Wintersaison beendet. Fast alle Experten gehen davon aus, dass Hirscher, der sieben WM-Titel gewann und zweimal Olympiasieger wurde, in der Salzburger Event-Location «Gusswerk» seinen Rücktritt erklärt.