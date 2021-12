Das bringt der Mittwoch

Lauterbach und Wieler informieren über Corona-Lage

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, informieren am Mittwoch erneut über die Corona-Lage in Deutschland (12.30 Uhr). Erwartet wird, dass es dabei auch um die jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz geht. Am Dienstag hatten Bund und Länder über Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante beraten. Mit auf dem Podium der Bundespressekonferenz sitzt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen.

Gewalttat im Behindertenwohnheim - Urteil erwartet

POTSDAM: Nach dem gewaltsamen Tod von vier Bewohnern eines Wohnheims für behinderte Menschen in Potsdam soll am Mittwoch (10.00 Uhr) das Urteil im Prozess gegen eine ehemalige Pflegekraft gesprochen werden. Die 52-Jährige ist wegen Mordes und Mordversuchs angeklagt. Sie soll Ende April die vier wehrlosen Bewohner mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Eine weitere Bewohnerin überlebte den Angriff schwer verletzt.

Bei der Weihnachtslotterie in Spanien 2,4 Milliarden Euro im Topf

MADRID: Bei der traditionsreichen Weihnachtslotterie in Spanien werden dieses Jahr wieder mehr als 2,4 Milliarden Euro verlost. Millionen Spanier werden am Mittwochvormittag vor den Fernsehern sitzen, um die Ziehung im Teatro Real in Madrid live zu verfolgen. Der Hauptgewinn, genannt «El Gordo» (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, da jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird. Der Geldsegen entspricht knapp 70 Prozent der Verkaufseinnahmen in Höhe von rund 3,4 Milliarden.

Mordprozess mit Kannibalismus-Verdacht wohl vor Schlussphase

BERLIN: Der Prozess wegen Mordes mit Kannibalismus-Verdacht gegen einen 42 Jahre alten Lehrer steht möglicherweise vor einem Urteil. Das Berliner Landgericht will am Mittwoch (9.30 Uhr) zuerst eine Entscheidung über einem Befangenheitsantrag der Verteidigerinnen gegen den Vorsitzenden Richter bekanntgeben. Anschließend könnte es zu den Plädoyers und auch zu einem Urteil kommen, wie das Gericht ankündigte.