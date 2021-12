Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.12.21 | Überblick

Scholz gibt erste Regierungserklärung als Kanzler im Bundestag ab

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am Mittwoch (09.00 Uhr) im Bundestag seine erste Regierungserklärung ab. Darin wird Scholz die Leitlinien seiner vor einer Woche ins Amt gekommenen Ampel-Koalition für die kommenden vier Jahre skizzieren. Im Anschluss ist eine rund zweieinhalbstündige Aussprache vorgesehen, in der der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) erstmals die Rolle des Oppositionsführers einnehmen wird.

Ukraine-Krise: Scholz und Macron treffen Selenskyj

BERLIN/BRÜSSEL: Vor dem Hintergrund der Krise um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine werden Kanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Das Gespräch findet vor dem EU-Gipfel der Östlichen Partnerschaft in Brüssel statt, wie es am Dienstag aus deutschen Regierungskreisen hieß. Es solle dabei vor allem um die Umsetzung des Minsker Abkommens zur Lösung des Konflikts zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten in der Ostukraine gehen.

Kanzler Scholz reist zu Gipfeltreffen der östlichen Partnerschaft

BRÜSSEL: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Mittwoch zu einem Gipfeltreffen der östlichen Partnerschaft nach Brüssel. Bei den Spitzengesprächen soll die Anbindung der Länder Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau und Ukraine an die EU gestärkt werden.

Bundesgerichtshof verkündet Urteil zum NSU-Helfer André E.

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Mittwoch (11.00 Uhr), ob das Urteil gegen den NSU-Unterstützer André E. rechtskräftig ist. Das Münchner Oberlandesgericht (OLG) hatte den Mann 2018 zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt

Gericht will Urteil im «Tiergartenmord»-Prozess verkünden

BERLIN: Das Berliner Kammergericht will am Mittwoch (11.00 Uhr) sein Urteil im Tiergartenmord-Prozess sprechen. Mehr als ein Jahr lang haben die Richter versucht, die Hintergründe der Erschießung eines Georgiers tschetschenischer Abstammung im August 2019 in Berlin zu klären. Die Bundesanwaltschaft geht von einem Auftrag staatlicher Stellen Russlands aus und hat lebenslange Haft beantragt.

US-Notenbank berät über schnellere Drosselung von Konjunkturhilfen

WASHINGTON: Angesichts einer hohen Inflationsrate und soliden Wirtschaftswachstums berät die US-Notenbank über einen schnelleren Ausstieg aus ihren Hilfsprogrammen zur Bewältigung der Corona-Krise. Experten rechnen damit, dass die Federal Reserve (Fed) ihre konjunkturstützenden Wertpapierkäufe schneller als zuletzt angekündigt drosseln wird. Die Entscheidung wird am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) nach der Sitzung des Zentralbankrats bekanntgegeben werden.

EU-Kommission stellt neue Regeln für Gasmarkt und Bauen vor

BRÜSSEL: Vor dem Hintergrund der steigenden Gaspreise und des Klimawandels will die EU-Kommission den europäischen Gasmarkt reformieren und Gebäude energieeffizienter gestalten. Am Mittwoch (12.30 Uhr) präsentieren Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans und Energiekommissarin Kadri Simson in Brüssel ein entsprechendes Gesetzespaket. Ziel ist es, Treibhausgasemissionen wie Kohlendioxid (CO2) zu reduzieren, um die EU-Klimaziele zu erreichen.

Vorstands-Boni und Stuttgart 21: Bahn-Aufsichtsrat tagt

BERLIN: Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn soll sich am Mittwoch unter anderem mit den Vorstands-Boni für 2022 sowie mit der Mittelfristplanung bis 2026 beschäftigen. Auch das Thema Stuttgart 21 steht auf der Tagesordnung, wie aus Aufsichtsratskreisen verlautete. Details wurden zunächst nicht bekannt. Beschlüsse würden in all diesen Fragen aber keine erwartet, hieß es.

US-Präsident Biden reist nach tödlichen Tornados nach Kentucky

WASHINGTON: Nach der verheerenden Tornado-Serie mit Dutzenden Toten will US-Präsident Joe Biden am Mittwoch den besonders schwer getroffenen Bundesstaat Kentucky besuchen. Biden hatte den Opfern bereits die Unterstützung der Regierung zugesagt und will sich nun ein Bild von der Lage machen. Tornados hatten am Wochenende in Kentucky und anderen Bundesstaaten wie Tennessee, Arkansas oder Illinois eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Düsseldorfer Gericht entscheidet über Klage von Eric Clapton

DÜSSELDORF: Das Düsseldorfer Landgericht will am Mittwoch (9.15 Uhr) über eine Unterlassungsklage des Bluesmusikers Eric Clapton gegen eine Frau aus Ratingen entscheiden. Der 76-Jährige fordert, dass das Gericht der Frau verbietet, einen Mitschnitt eines seiner USA-Konzerte aus den 1980er Jahren zum Verkauf anzubieten. Es handele sich um einen illegalen Mitschnitt.

Fünf Bundesligaspiele am Mittwoch - Hütter-Wiedersehen mit Frankfurt

BERLIN: Der 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Mittwoch mit fünf Partien abgeschlossen. Im Einsatz sind die schon abgeschlagenen Verfolger von Tabellenführer FC Bayern München: Borussia Dortmund empfängt um 20.30 Uhr die SpVgg Greuther Fürth, Bayer Leverkusen spielt zeitgleich gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Zuvor trifft Trainer Adi Hütter mit Borussia Mönchengladbach auf seinen Ex-Club Eintracht Frankfurt, Anstoß ist um 18.30 (alle Spiele bei Sky).

Darts-WM beginnt: Price und Lewis sofort im Einsatz

LONDON: Am Mittwochabend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) beginnt die Darts-Weltmeisterschaft in London. Zum Auftakt der Wettbewerbe greift Titelverteidiger Gerwyn Price aus Wales sofort ins Geschehen ein und bekommt es am späten Abend (23.00 Uhr) mit dem Sieger der Partie Ritchie Edhouse (England) gegen seinen Landsmann Peter Hudson zu tun. Edhouse und Hudson bestreiten das Eröffnungsspiel. Auch für den ehemaligen Titelträger Adrian Lewis beginnt die WM schon am Mittwoch. Er spielt gegen den Kanadier Matt Campbell (22.00 Uhr).