Das bringt der Mittwoch

Scholz soll im Bundestag zum Kanzler gewählt werden

BERLIN: Als vierter SPD-Politiker in der Geschichte soll Olaf Scholz am Mittwoch (9.00 Uhr) zum Bundeskanzler gewählt werden. Er soll die erste Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene führen. Im Bundestag haben die drei Parteien eine deutliche Mehrheit - und zwar 47 Stimmen mehr, als die sogenannte Kanzlermehrheit erfordert. Bekommt Scholz mehr als die Hälfte der Stimmen aller gewählten Abgeordneten, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihn noch am Vormittag zum Kanzler ernennen.

Beratungen in Österreich zum bevorstehenden Ende des Lockdowns

WIEN: Wenige Tage vor dem Ende des Lockdowns in Österreich beraten am Mittwoch Bund und Länder über die Modalitäten. Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer hatte am Dienstag erklärt, dass die Ausgangsbeschränkungen wie geplant für alle Geimpften und Genesenen am 13. Dezember vorbei sein sollen. Allerdings müsse noch festgelegt werden, unter welchen Auflagen die Geschäfte wieder öffnen dürften.

Tui bilanziert Geschäftsjahr - neue Unsicherheit durch Omikron

HANNOVER: Der größte Reisekonzern Tui blickt am Mittwoch (8.00 Uhr) auf das Geschäftsjahr 2020/2021 (bis Ende September) zurück und will eine Einschätzung zur Lage in der angelaufenen Wintersaison abgeben. Dabei dürfte es auch um mögliche Auswirkungen der neuen Omikron-Variante des Coronavirus auf den weltweiten Tourismus gehen. Ende November hatte die deutsche Tui-Veranstaltersparte trotz neuer Rückschläge wie dem Lockdown in Österreich und Warnhinweisen von relativ guten Buchungen berichtet. Jedoch hatten sich zuletzt weitere Einschränkungen in verschiedenen Urlaubsländern angedeutet.

BGH prüft: Darf der Händler den neuen Diesel per Update nachbessern?

KARLSRUHE: Im VW-Dieselskandal prüft der Bundesgerichtshof (BGH) am Mittwoch (10.00 Uhr), welche Ansprüche Betroffene gegen ihren Autohändler haben. Ist ein Neuwagen mangelhaft, kann der Käufer in den ersten zwei Jahren grundsätzlich frei wählen, ob er eine Nachbesserung möchte oder den Austausch des Autos. Die Kosten dürfen für den Händler aber nicht unverhältnismäßig sein.

Bundesnetzagentur legt Vorgaben für Minderungsrecht fest

BONN: Die Bundesnetzagentur gibt am Mittwoch Vorgaben für ein neues Minderungsrecht bekannt, mit dem Verbraucher bei schlechtem Internet ihre Monatszahlungen kürzen dürfen. Die Allgemeinverfügung regelt, wie oft die Verbraucher Tests durchführen müssen, um das Minderungsrecht in Anspruch nehmen zu können. Laut einem im September veröffentlichten Entwurf muss der Verbraucher an zwei Tagen jeweils 10 Tests über die Desktop-App breitbandmessung.de machen. Es wird damit gerechnet, dass die Regulierungsbehörde diese Vorgaben noch etwas ändert. Die App soll mit den neuen Vorgaben am 13. Dezember freigeschaltet werden.

Rückgang der Firmeninsolvenzen statt befürchteter Pleitewelle?

FRANKFURT/MAIN: Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland sinkt seit Jahren. Selbst im Corona-Krisenjahr 2020 blieb die befürchtete Pleitewelle aus. Dank milliardenschwerer staatlicher Hilfen für die Wirtschaft in der Pandemie erwarteten Experten zuletzt auch in diesem Jahr keinen Anstieg. Wie viele Unternehmen 2021 Insolvenz anmelden mussten, berichtet am Mittwoch (10.30 Uhr) die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Frankfurt.

Arbeitsgericht entscheidet über Klagen von Lufthansa-Flugschülern

FRANKFURT/MAIN: Vor dem Arbeitsgericht Frankfurt sollen am Mittwoch (9.00 Uhr) die ersten Prozesse von Flugschülern verhandelt werden, die ihre Ausbildung bei der Lufthansa nicht in der vereinbarten Form beenden können. Die Ausbildungstochter Lufthansa Aviation Training (LAT) hatte die Lehrgänge bereits im vergangenen Jahr unter dem Eindruck der Corona-Krise gestoppt und eine Fortsetzung nur unter veränderten Bedingungen angeboten.

EU-Gericht urteilt über Schadenersatz für Staubsaugerhersteller

LUXEMBURG: Das Gericht der Europäischen Union entscheidet am Mittwoch (11.00 Uhr) über eine Millionenklage von Staubsaugerfirmen gegen die EU-Kommission. Der Hersteller Dyson war zuvor erfolgreich gegen eine EU-Verordnung vorgegangen, die es erlaubt, die Energieeffizienz von Staubsaugern mit leerem Behälter und somit nicht unter realen Bedingungen zu bestimmen. Das britische Unternehmen Dyson, das beutellose Staubsauger verkauft, hatte seine Klage damit begründet, dass der Stromverbrauch einiger Staubsauger steige, je voller der Beutel sei.

Russland fliegt wieder Weltraumtouristen zur Raumstation ISS

BAIKONUR: Erstmals seit zwölf Jahren starten wieder Weltraumtouristen mit einer russischen Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa und sein Assistent Yozo Hirano werden am Mittwoch (8.38 Uhr) vom Startplatz Baikonur in der Steppe Kasachstans in Zentralasien abheben. Mit an Bord der Sojus MS-20 ist der Kosmonaut Alexander Missurkin.

FC Bayern will glanzvollen Abschluss - Endspiel für Wolfsburg

MÜNCHEN: Der FC Bayern München peilt im sportlich unbedeutenden Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) einen glanzvollen Abschluss an; für den VfL Wolfsburg geht es dagegen um Alles oder Nichts. Die Münchner stehen vor dem Heimspiel gegen den FC Barcelona nach fünf Siegen in fünf Spielen bereits als Gruppensieger fest. Wolfsburg braucht indes gegen den OSC Lille unbedingt einen Sieg für das Weiterkommen, andernfalls wäre die Europacup-Saison beendet.

Handball-Frauen streben Pflichtsieg gegen Kongo an

GRANOLLERS: Zum Auftakt der WM-Hauptrunde streben die deutschen Handballerinnen einen Pflichtsieg gegen die Republik Kongo an. Nach drei Erfolgen in der Vorrunde geht die DHB-Auswahl als klarer Favorit in die Partie am Mittwoch (18.00 Uhr/ Sportdeutschland.tv) in Granollers. Weitere Gegner des Teams von Bundestrainer Henk Groener im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale sind Südkorea und Dänemark.