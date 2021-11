Das bringt der Mittwoch

Koalitionsgespräche biegen auf Zielgerade - Vertrag am Mittwoch?

BERLIN: Die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP biegen auf die Zielgerade. Viel spricht dafür, dass der Vertrag bereits am Mittwoch fertig sein könnte. Zunächst soll erneut die 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe zusammenkommen. Die Bundestagsabgeordneten Kevin Kühnert (SPD) und Stefan Gelbhaar (Grüne) sagten auf einer Verbandstagung am Dienstag aber, der Vertrag könne «voraussichtlich morgen», also am Mittwoch, vorgelegt werden.

Verschärfte Corona-Regeln treten in mehreren Bundesländern in Kraft

BERLIN: In mehreren Bundesländern treten an diesem Mittwoch verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Mehrere Landeskabinette haben die Verordnungen angepasst. Vielerorts gelten nun 2G-Regeln. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. In Nordrhein-Westfalen werden flächendeckend 2G-Regeln wirksam. In einigen Bereichen wie Diskotheken, Clubs oder Karnevalsfeiern müssen selbst Geimpfte und Genesene zusätzlich einen aktuellen negativen Test vorlegen (2G plus).

3G-Regel am Arbeitsplatz tritt in Kraft

BERLIN: Das neue Infektionsschutzgesetz mit Regeln für 3G am Arbeitsplatz tritt an diesem Mittwoch in Kraft. Zugang zu Betrieben sollen Beschäftigte dann nur noch bekommen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Geimpfte und Genesene müssen das belegen - zum Beispiel mit dem gelben Impfpass, Impfzertifikat über eine App oder Genesennachweis. Ungeimpfte, die nicht von zu Hause arbeiten können, müssen dem Arbeitgeber einen tagesaktuellen Test (oder maximal 48 Stunden alten PCR-Test) vorlegen.

Schwedisches Parlament stimmt über mögliche Regierungschefin ab

STOCKHOLM: Schweden steht vor einem Wechsel an der Regierungsspitze. Die Sozialdemokratin Magdalena Andersson könnte am Mittwoch (9.00 Uhr) als erste Frau zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Dazu muss die bisherige Finanzministerin im Parlament in Stockholm allerdings eine Abstimmung überstehen. Auch wenige Stunden zuvor war noch unklar, ob die 54-Jährige die nötige Unterstützung erhalten wird.

Luftwaffen-Kaserne wird nach «Landshut»-Pilot Jürgen Schumann benannt

APPEN: Eine Kaserne der Luftwaffe in Appen bei Hamburg soll am Mittwoch (13.00 Uhr) nach Jürgen Schumann, dem getöteten Piloten der 1977 entführten «Landshut»-Maschine, benannt werden. Schumann war Hauptmann der Reserve und vor seiner Karriere bei der Lufthansa Starfighter-Pilot. Im Rahmen seiner Ausbildung besuchte er auch Lehrgänge an der Unteroffiziersschule in Appen. Nach der Entführung des Passagierflugzeugs wurde er am 16. Oktober 1977 in Aden (Jemen) von palästinensischen Terroristen erschossen. Die «Landshut» wurde schließlich von einem Spezialkommando befreit.

Karlsruhe veröffentlicht Entscheidung zu Erschließungsbeiträgen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht äußert sich am Mittwoch (9.30 Uhr) zu der Frage, ob Grundstückseigentümer auch nach vielen Jahren für den Bau einer Straße noch zur Kasse gebeten werden dürfen. Im konkreten Fall aus Rheinland-Pfalz geht es um mehrere Grundstücke in einem Gewerbegebiet, die schon 1986 eine Straßenanbindung bekommen hatten. Der Eigentümer soll sich an den Kosten mit mehr als 70.000 Euro beteiligen. Dies wurde aber erst 2011 erstmals von ihm verlangt.

Ifo-Institut legt Index zum Geschäftsklima vor - Stimmung gedämpft

MÜNCHEN: Unter eingetrübten wirtschaftlichen Vorzeichen wird das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch wieder das wichtigste Konjunkturbarometer für die deutsche Wirtschaft vorlegen. Ökonomen und Unternehmen erwarten Antwort auf die Frage, ob der monatliche Ifo-Geschäftsklimaindex ein weiteres Mal gefallen ist. Die Konjunktur hat sich in diesem Jahr deutlich weniger stark erholt als noch im Frühjahr von vielen Ökonomen erhofft und erwartet.

3G-Kontrollen in Bus und Bahn - ab Mittwoch gelten schärfere Regeln

BERLIN: Ab diesem Mittwoch gelten schärfere Corona-Regeln in Bussen und Bahnen: Fahrgäste müssen dann gemäß der sogenannten 3G-Regeln entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Andernfalls müssen sie an der nächsten Station aussteigen. Damit treten nun die Änderungen des vergangene Woche vom Bundestag und vom Bundesrat beschlossenen Infektionsschutzgesetzes in Kraft.

Umfrage zu Digitaliserung nach Corona

BERLIN: Homeoffice, Online-Zusammenarbeit und neue Geschäftsmodelle: Die Corona-Krise hat die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft deutlich beschleunigt. Doch was wird bleiben, wenn die Pandemie abgeklungen ist? Dieser Frage ist der Verband Bitkom in einer Umfrage nachgegangen, die an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) vorgestellt wird.

DER Touristik gibt Ausblick: Dämpft Corona-Lage die Reiselust?

FRANKFURT/MAIN: Die Hoffnungen der von der Corona-Krise hart getroffenen Reisebranche für das neue Touristikjahr waren groß. Doch die Infektionslage spitzt sich zu und erste Länder wie Österreich sind wieder im Lockdown. An diesem Mittwoch (10.00 Uhr) bilanziert der zweitgrößte deutsche Reiseveranstalter DER Touristik das Jahr 2020/21 und gibt einen Ausblick auf den Winter und den kommenden Sommer.

Ernst August kämpft gegen Urteil

LINZ: Das Oberlandesgericht Linz entscheidet am Mittwoch über das Berufungsverfahren im Fall von Ernst August Prinz von Hannover. Es geht darum, ob er mit einem neuen Verfahren rechnen kann oder das Urteil des Landgerichts Wels rechtskräftig wird. Der 67-Jährige war zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Außerdem erhielt er die Weisung, dass er nicht mehr in seinem Anwesen in Oberösterreich wohnen darf. Das Landgericht sah es als erwiesen, dass Ernst August im Zustand voller Berauschung Polizisten attackierte und ein auf seinem Anwesen tätiges Verwalter-Ehepaar massiv bedrohte.

Notfall-Übung der Nasa: Sondeneinschlag soll Asteroiden ablenken

WASHINGTON: Erstmals will die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Sonde absichtlich in einen Asteroiden krachen lassen und dadurch dessen Flugbahn verändern. Das Fluggerät soll am Mittwoch (7.20 Uhr MEZ) mithilfe einer «Falcon 9»-Rakete im US-Bundesstaat Kalifornien starten und dann im Oktober den Asteroiden Dimorphos treffen. Von der 330 Millionen Dollar (290 Millionen Euro) teuren Mission erhofft sich die Nasa Erkenntnisse, wie die Erde vor herannahenden Asteroiden geschützt werden könnte.

Präsidium des Zeitungsverlegerverbands befasst sich mit Döpfner-SMS

BERLIN: Nach einer umstrittenen privaten SMS des Zeitungsverlegerverbandspräsidenten und Springer-Chefs Mathias Döpfner befasst sich der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) mit der Kritik zu der Nachricht. Für Mittwoch ist eine reguläre Sitzung des Präsidiums vorgesehen. Der Verband hatte Ende Oktober angekündigt, das Thema vertiefend zu erörtern.

RB Leipzig ohne Trainer nach Brügge - auch Dortmund unter Druck

BRÜGGE/LISSABON: Ohne seinen Trainer Jesse Marsch muss Fußball-Bundesligist RB Leipzig in der Champions League ein wegweisendes Spiel bestreiten. Nur mit einem Sieg am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Brügge wahrt der Vizemeister die Chance, im kommenden Jahr wenigstens in der Europa League weiterspielen zu dürfen. In der Königsklasse ist man bereits gescheitert und hat in der Gruppe A keine Möglichkeit mehr auf den Einzug ins Achtelfinale. Das Hinspiel gegen den belgischen Meister hatte Leipzig 1:2 verloren, nur ein Sieg hilft noch.