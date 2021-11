Das bringt der Mittwoch

Corona und Klimaschutz Themen beim Jahrestreffen des Städtetags

ERFURT: Mit den Folgen der Corona-Pandemie für die Kommunen sowie Schritten zu mehr Klimaschutz beschäftigt sich der Deutsche Städtetag am Mittwoch (10.00 Uhr) auf seiner Hauptversammlung in Erfurt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die eigentlich zu dem alle zwei Jahre stattfindenden Treffen nach Erfurt kommen wollte, werde per Video zugeschaltet, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung. Die Kanzlerin beteilige sich online an der Diskussion der Bürgermeister und Oberbürgermeister.

Steinmeier verleiht Zukunftspreis - Biontech-Team nominiert

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht am Mittwochabend (nach 18.00 Uhr) eine der bedeutendsten Ehrungen in der deutschen Wissenschaft: den Deutschen Zukunftspreis 2021. Nominiert drei Teams, darunter auch die Corona-Impfstoffentwickler von Biontech. Welches der Teams den Preis erhält, bleibt bis zuletzt geheim. Die Auszeichnung ist mit 250.000 Euro dotiert.

Wiener Gesundheitsminister zieht Zwischenbilanz zu Covid-Maßnahmen

WIEN: Vor dem Hintergrund eines Regierungsstreits über noch schärfere Corona-Beschränkungen in Österreich will Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Mittwoch eine erste Zwischenbilanz über die Maßnahmen der letzten Tage ziehen. Zu Monatsbeginn war die 3G-Regel am Arbeitsplatz eingeführt worden. Am 8. November folgte die 2G-Regel für Lokale, Tourismus, Sportstätten und Veranstaltungen, wo Ungeimpfte nun keinen Zutritt mehr haben. Und seit Montag sind Menschen ohne Impfschutz zu einem Lockdown verpflichtet.

Österreich: Wahl der ersten Kommunistin an der Spitze einer Großstadt

GRAZ: Rund zwei Monate nach dem Sensationssieg der Kommunisten bei der Kommunalwahl im österreichischen Graz soll am Mittwoch die neue Bürgermeisterin gewählt werden. Dazu kommt der Gemeinderat am späten Vormittag zusammen. Die Wahl der 60-jährigen Elke Kahr gilt als sicher. Kahr wäre die erste Kommunistin an der Spitze einer österreichischen Großstadt. Die KPÖ führt in Graz ein Bündnis mit Grünen und SPÖ an.

BKA-Herbsttagung widmet sich gesellschaftlichen Spaltungstendenzen

WIESBADEN: Der Rolle der Polizei in einer stark polarisierten Gesellschaft widmet sich das Bundeskriminalamt (BKA) in seiner diesjährigen Herbsttagung. Die Veranstaltung unter dem Titel «Stabilität statt Spaltung: Was trägt und erträgt die Innere Sicherheit?» findet bis Mittwoch aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in einem hybriden Format - also online und vor Ort in Wiesbaden - statt.

Streit um Betriebsratswahl bei Start-up Gorillas

BERLIN: Der Streit um die Wahl eines Betriebsrats beim Berliner Start-up Gorillas beschäftigt am Mittwoch (10.30 Uhr) das Arbeitsgericht der Hauptstadt. Der Lieferdienst verlangt nach Gerichtsangaben die von 22. bis 27. November geplante Wahl mit sofortiger Wirkung zu stoppen. Das Unternehmen argumentiert unter anderem, dass das Verfahren zur Bestellung des Wahlvorstandes nicht ordnungsgemäß verlaufen sei.

«Intermodellbau» startet: Bahnen, Bagger und Boote im Miniformat

DORTMUND: In Dortmund beginnt nach rund zweieinhalb Jahren pandemiebedingter Pause am Donnerstag (9.00 Uhr) die internationale Publikumsmesse «Intermodellbau». Bis Sonntag zeigen 325 Anbieter aus 13 Ländern bei der weltgrößten Messe für Modellbau und Modellsport ihre Neuheiten in den Segmenten Eisenbahnen, Schiffe, Flugzeuge, Rennautos oder Baumaschinen im Miniformat.

Kunstmesse Art Cologne beginnt

KÖLN: Die Art Cologne ist zurück: Nach zweieinhalb Jahren coronabedingter Pause startet am Mittwoch (8.00 Uhr) die größte deutsche Kunstmesse in Köln. Bis Sonntag präsentieren rund 150 Galerien und Händler aus 20 Ländern Werke aus dem 20. und 21. Jahrhundert, wie eine Sprecherin mitteilte. Mit dabei sind etablierte Händler aus London und New York, aber auch Newcomer aus Addis Abeba oder Tiflis.