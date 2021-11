Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.11.21 | Überblick

«Ampel-Verhandlungen»: Arbeitsgruppen legen Ergebnisse vor

BERLIN: Knapp drei Wochen nach Beginn der Verhandlungen über eine «Ampel-Koalition» legen die von SPD, Grünen und FDP eingesetzten Arbeitsgruppen am Mittwoch zu den einzelnen Fachthemen erste Ergebnisse vor. Bis 18.00 Uhr sollen die 22 Gruppen auf drei bis fünf Seiten den Stand der Verhandlungen festhalten und an die Parteiführungen weiterleiten. Die verbliebenen Streitpunkte sollen dann in Spitzenrunden geklärt werden. Eine öffentliche Präsentation der Zwischenergebnisse ist bisher nicht geplant.

Karlsruhe verhandelt zum Wahlvorschlagsrecht einzelner Abgeordneter

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe befasst sich am Mittwoch (10.00 Uhr) mit den Abläufen bei der Wahl der Bundestags-Vizepräsidenten. Es geht um die Frage, ob ausschließlich die Fraktionen oder auch einzelne Abgeordnete berechtigt sind, Kandidaten vorzuschlagen. Geklagt hat der AfD-Abgeordnete Fabian Jacobi. Er hatte 2019 einen Fraktionskollegen vorschlagen wollen, was Vizepräsidentin Petra Pau (Linke) als unzulässig zurückwies. Das Urteil wird erfahrungsgemäß erst in einigen Monaten verkündet.

UN-Klimagipfel befasst sich mit Ende des Verbrennermotors

GLASGOW: Der klimafreundliche Umbau des Verkehrs steht an diesem Mittwoch im Fokus des Weltklimagipfels in Glasgow. Erwartet wird eine Erklärung mehrerer Dutzend Staaten, die dem Verkauf von Autos mit Verbrennermotor ein Enddatum setzt. Aus London reist der britische Premierminister Boris Johnson nach Schottland, um den Verhandlungen Schwung zu geben. Aus Sicht des britischen Präsidenten des Gipfels, Alok Sharma, liegt noch viel harte Arbeit vor den Verhandlern. Der Gipfel soll noch bis Freitag dauern.

Frankreichs Ex-Präsident Hollande als Zeuge in Pariser Terrorprozess

PARIS: Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge in Paris vor sechs Jahren wird Frankreichs damaliger Präsident François Hollande am Mittwoch (12.30 Uhr) als Zeuge gehört. Angeklagt sind 20 Verdächtige - darunter der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam, der als einer der Haupttäter und einziger Überlebender des Terrorkommandos gilt. Bei der Anschlagsserie am 13. November 2015 hatten Extremisten im Konzertsaal «Bataclan» sowie in Bars und Restaurants 130 Menschen erschossen. Es gab 350 Verletzte. Zudem sprengten sich Selbstmord-Attentäter vor einem Stadion in die Luft..

Biden empfängt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt an diesem Mittwoch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bei dem Treffen in Washington soll es um die verschiedenen Bereiche der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union gehen. Aus dem Weißen Haus hieß es vorab, Biden werde seine Unterstützung für die EU als wesentlicher Partner bekräftigen.

EKD wählt neuen Vorsitz - zwei Frauen mit guten Chancen

BREMEN: Auf der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland wird am Mittwoch (9.00 Uhr) der Vorsitz im Rat der EKD neu bestimmt. Nach den Wahlen zum Rat vom Dienstag zeichnen sich für zwei Frauen gute Chancen ab: die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, und die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs. Bislang war Heinrich Bedford-Strohm EKD-Ratsvorsitzender und damit wichtigster Sprecher des Protestantismus in Deutschland. Der EKD gehören 20 Landeskirchen mit 20,2 Millionen Mitgliedern an.

«Wirtschaftsweise» legen Jahresgutachten vor

BERLIN: Die «Wirtschaftsweisen» stellen am Mittwoch (11.30 Uhr) in Berlin ihr Jahresgutachten vor. Wie vorab bekannt wurde, will der Sachverständigenrat seine Wachstumsprognose für dieses Jahr senken. Die Wirtschaftsleistung werde 2021 um 2,7 Prozent zulegen, geht aus dem Gutachten hervor, das mehreren Medien und auch der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Im März hatten die Ökonomen noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 3,1 Prozent gerechnet. Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt das Gutachten am Vormittag im Kanzleramt entgegen (10.30 Uhr).

EU-Gericht urteilt zu Milliardenstrafe für Google

LUXEMBURG: Das Gericht der EU entscheidet am Mittwoch (11.00 Uhr) über eine milliardenschwere Wettbewerbsstrafe zulasten von Google. Der Internetriese hat gegen das Bußgeld in Höhe von 2,42 Milliarden Euro geklagt. Das Urteil ist Teil einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten zwischen der für Wettbewerb in der Europäischen Union zuständigen EU-Kommission und dem amerikanischen Konzern (Rechtssache T-612/17). Seit 2017 hat die Brüsseler Behörde gegen Google mehrere Strafen in teils historischem Ausmaß verhängt.

Dänemarks Königin Margrethe und Kronprinz besuchen Deutschland

BERLIN: Dänemarks Königin Margrethe II. und ihr Sohn Kronprinz Frederik werden am Mittwoch zu einem viertägigen Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Außerdem wird der dänische Außenminister Jeppe Kofod der Delegation angehören. Die Einladung an das Königshaus kam von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er wird Margrethe und Frederik nach ihrer Ankunft im Schloss Bellevue begrüßen.

«Glücksatlas» untersucht Zufriedenheit der Deutschen in der Pandemie

BONN: Homeoffice, Homeschooling, Impfungen: Die Corona-Krise bestimmt seit geraumer Zeit maßgeblich das Leben der Deutschen. Welchen Einfluss die Pandemie auf die Zufriedenheit im Land hat, soll sich aus dem neuen «Glücksatlas» im Auftrag der Deutschen Post ablesen lassen, der am Mittwoch (10.30 Uhr) veröffentlich wird. Experten haben dafür das «Glücksempfinden» abgefragt - auch mit Blick auf mögliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland.

Prozessbeginn gegen zwei Deutsche nach tödlichem Motorboot-Unfall

BRESCIA: In einer Juni-Nacht kollidiert ein Luxus-Motorboot auf dem Gardasee mit einem kleinen Holzboot, zwei junge Italiener sterben. Mehr als viereinhalb Monate nach dem tödlichen Unfall wird zwei Deutschen von Mittwoch (9.00 Uhr) an in der Stadt Brescia in der Nähe des bei Urlaubern beliebten Gardasees der Prozess gemacht.

Prozess um Kosten für künstliche Befruchtung bei homosexuellen Paaren

KASSEL/HAMBURG: Mit der Frage, ob eine Krankenkasse die Kosten einer künstlichen Befruchtung bei gleichgeschlechtlichen Ehepaaren tragen muss, beschäftigt sich am Mittwoch (14.30 Uhr) in Kassel das Bundessozialgericht (BSG). Die Richter sollen entscheiden, ob die homosexuelle und unfruchtbare Klägerin einen Anspruch auf Kostenübernahme für Arzneimittel und Behandlungsversuche einer künstlichen Befruchtung hat.