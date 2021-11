Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.11.21 | Überblick

Merkel reist zu Abschiedsbesuch nach Frankreich

BEAUNE: Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel reist zu einem Abschiedsbesuch nach Frankreich. Der französische Präsident Emmanuel Macron will die CDU-Politikerin am Mittwochnachmittag (17.15 Uhr) in Beaune im Burgund empfangen.

Israels Knesset beginnt Abstimmung über entscheidenden Haushalt

TEL AVIV: Israels Parlament will am Mittwochabend in Jerusalem mit der Abstimmung zur Verabschiedung des Haushaltes beginnen. Die Genehmigung des Budgets ist entscheidend für den Fortbestand der Regierung unter Ministerpräsident Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei.

Spahn und RKI-Chef Wieler informieren über Auffrischungsimpfungen

BERLIN: In der Debatte über Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus will der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an diesem Mittwoch Stellung nehmen. Bei einer Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz in Berlin am Mittwochvormittag (11.30 Uhr) wird auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, erwartet.

Kohleausstieg: Altmaier legt im Kabinett Berichte über Hilfen vor

BERLIN: Die milliardenschweren Hilfen für die Kohleregionen bei der Klimawende beschäftigen am Mittwoch das Bundeskabinett. Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) legt erstmals Berichte dazu vor, welche Hilfen und Projekte bereits gestartet wurden und wohin das Geld fließt.

NRW-Ministerpräsident Wüst gibt erste Regierungserklärung ab

DÜSSELDORF: Eine Woche nach der Wahl durch den Landtag gibt Nordrhein-Westfalens neuer Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch (10.30 Uhr) seine erste Regierungserklärung ab. Der 46-jährige Nachfolger von Armin Laschet will im Plenum die wichtigsten Themen seiner CDU/FDP-Koalition vorstellen.

US-Notenbank Fed entscheidet über Drosselung der Anleihenkäufe

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve berät angesichts einer robusten Wirtschaftsentwicklung und einer vergleichsweise hohen Inflationsrate über eine Straffung ihrer Geldpolitik. Experten erwarten, dass die Fed am Mittwoch (19.00 Uhr MEZ) eine Drosselung ihrer milliardenschweren Wertpapierkäufe ankündigt. Dies wäre die erste Abkehr vom ultralockeren geldpolitischen Kurs seit Beginn der Pandemie.

Vor US-Neustart: Lufthansa legt Quartalszahlen vor

FRANKFURT/MAIN: Wenige Tage vor der geplanten Öffnung der US-Grenzen für geimpfte EU-Bürger berichtet die Lufthansa an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) über ihr Geschäft im zurückliegenden Sommer. Bei der Vorlage des Zahlenwerks für das dritte Quartal dürfte Konzernchef Carsten Spohr ausführlich zu den wirtschaftlichen Erwartungen im wichtigen Verkehrsgebiet Nordatlantik Stellung nehmen.

Zweiter Prozess gegen mutmaßlichen Gold-Betrüger beginnt

OLDENBURG: Obwohl ein 27-Jähriger wegen Betrugs mit falschen Goldbarren und Goldmünzen verurteilt war, hat er mutmaßlich weiter gefälschte Ware übers Internet verkauft. Deshalb muss er sich von Mittwoch an (14.00 Uhr) in einem zweiten Prozess am Landgericht Oldenburg verantworten.

Literaturpreise Booker Prize und Prix Goncourt werden vergeben

LONDON/PARIS: Der britische Booker Prize und der französische Prix Goncourt gehören zu den bedeutendsten nationalen Literaturpreisen: Beide Auszeichnungen werden an diesem Mittwoch verliehen.

Leipzig braucht drei Punkte - BVB will Revanche gegen Ajax

BERLIN: RB Leipzig braucht am vierten Spieltag der Champions League dringend einen Sieg, soll das Achtelfinale nicht vorzeitig außer Reichweite geraten. Vor dem Duell mit Paris Saint-Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) liegen die Sachsen in Gruppe A mit null Punkten auf dem vierten und letzten Platz. Besser ist die Ausgangsposition für DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund in Gruppe C vor dem Heimspiel gegen Ajax Amsterdam (21.00 Uhr/DAZN). Der BVB ist mit sechs Zählern Zweiter und will gegen Spitzenreiter Ajax (9) Revanche nehmen für die deftige 0:4-Pleite im Hinspiel.