Das bringt der Mittwoch

SPD, Grüne und FDP starten Detailverhandlungen für Ampelkoalition

BERLIN: Rund einen Monat nach der Bundestagswahl starten an diesem Mittwoch Arbeitsgruppen von SPD, Grünen und FDP ihre Verhandlungen über ein künftiges Regierungsbündnis. In insgesamt 22 thematischen Gruppen von «Arbeit» bis «Wirtschaft» wollen Fachpolitikerinnen und -politiker der drei Parteien Details ihrer geplanten künftigen Regierungsarbeit aushandeln.

Ampel-Parteien stellen Vorschlag für neue Corona-Rechtsbasis vor

BERLIN: In der Debatte über die künftige Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen wie Masken- und Kontaktregeln bis in den Winter wollen SPD, Grüne und FDP am Mittwoch gemeinsame Vorschläge vorlegen. Sie sollen auf eine «geordnete Beendigung» der «epidemischen Lage von nationaler Tragweite» abzielen, die der Bundestag vorerst bis Ende November festgestellt hat. Dazu äußern wollen sich in Berlin (10.00 Uhr) Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese und FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann.

Gewerkschaftskongress mit Scholz, Baerbock, Lindner und Laschet

HANNOVER: Die Spitzenpolitiker Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne), Christian Lindner (FDP) und Armin Laschet (CDU) werden am Mittwoch (10.00 Uhr) bei einem Gewerkschaftskongress in Hannover erwartet. Zuerst soll der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, Scholz, bei der Veranstaltung der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) eine Rede halten. Danach folgen Beiträge der Vorsitzenden der beiden möglichen Koalitionspartner von Grünen und FDP, Baerbock und Lindner. Am frühen Abend wird der CDU-Vorsitzende Laschet erwartet. Bei dem Kongress geht es etwa um klimagerechte Transformation sowie Digitalisierung.

Wüst soll Laschet folgen - NRW-Landtag wählt Ministerpräsidenten

DÜSSELDORF: Knapp sieben Monate vor der Landtagswahl steht in Nordrhein-Westfalen ein Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten bevor. Der Landtag kommt am Mittwoch (13.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen, um über den amtierenden Landesverkehrsminister Hendrik Wüst als Nachfolger von Armin Laschet (beide CDU) abzustimmen. Der 46 Jahre alte Jurist aus dem Münsterland geht als gemeinsamer Kandidat der Regierungsfraktionen von CDU und FDP in die Wahl. Die Abstimmung wird mit Spannung erwartet, denn Schwarz-Gelb hat nur eine Stimme Mehrheit im Landtag.

Gericht in London verhandelt über Auslieferung von Julian Assange

LONDON: In London geht der Rechtsstreit über eine mögliche Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange in die USA in eine neue Runde. Am Royal Courts of Justice soll am Mittwoch (10.30 Uhr Ortszeit/11.30 Uhr MESZ) das Berufungsverfahren beginnen, in dem die USA die bisherige Entscheidung der britischen Justiz anfechten und weiter um die Auslieferung Assanges kämpfen wollen.

Steinmeier reist zu Staatsbesuch nach Irland

BERLIN/DUBLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Mittwoch zu einem Staatsbesuch nach Irland. Ein Schwerpunkt der Reise ist ein Gespräch mit Vertretern der irischen «Citizens Assembly», einer Versammlung, in der Bürger zu Themen wie Klimaschutz oder Abtreibung direkten Einfluss auf die irische Politik nehmen können. Steinmeier will in Dublin zudem den irischen Staatspräsidenten Michael Higgins und Premierminister Micheál Martin treffen.

Altmaier stellt Prognose vor - Regierung rechnet mit weniger Wachstum

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt am Mittwoch (11.00 Uhr) die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erwartet die Regierung für das laufende Jahr nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 2,6 Prozent. Im April hatte sie noch mit einem Plus von 3,5 Prozent gerechnet.

Öffentliche Anhörung von Geheimdienst-Chefs des Bundes

BERLIN: Die Chefs der Nachrichtendienste des Bundes stellen sich an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) öffentlich den Fragen von Abgeordneten. Dazu treffen der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, und die Präsidentin des Militärischen Abschirmdiensts (MAD), Martina Rosenberg, auf die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags.

Plädoyers im Prozess gegen mutmaßliche IS-Sympathisantin

FRANKFURT/MAIN: Der Prozess gegen die mutmaßliche IS-Sympathisantin Kim Teresa A. soll an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Frankfurt mit den Schlussvorträgen ihrer Verteidiger fortgesetzt werden. Die 32-Jährige wird unter anderem vom Rechtsanwalt und Linken-Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi verteidigt. Seit Juni muss sie sich nach einem mehrjährigen Syrien-Aufenthalt wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor dem Staatsschutzsenat verantworten.

Bonner Gericht entscheidet über Klage wegen Bundeswehr-Geländemarsch

BONN: Das Landgericht Bonn entscheidet am Mittwoch (10.00 Uhr) über die Klage eines Bundeswehrsoldaten gegen die Bundesrepublik Deutschland. Der Soldat aus Baden-Württemberg will 60.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld, weil er bei einem Geländemarsch zusammengebrochen war. Es handelte sich um einen Eingangstest für den Lehrgang «Führer eines Jagdkommandos». Bei mehr als 30 Grad Außentemperatur begaben sich die Soldaten auf einen Hindernis-Parcours und anschließenden Geländemarsch mit Gepäck. Darauf folgte ein Rückmarsch - und der körperliche Zusammenbruch des damaligen Hauptfeldwebels.

Deutsche Bank legt Zwischenbilanz vor - Höhere Umbaukosten

FRANKFURT/MAIN: Seit 2019 baut die Deutsche Bank um. Der Vorstand um Konzernchef Christian Sewing sieht sich durch die jüngsten Ergebnisse in seinem Kurs bestätigt. Nach dem erfolgreichsten Halbjahr seit 2015 legt der Frankfurter Dax-Konzern an diesem Mittwoch (7.00 Uhr) die Zwischenbilanz für das dritte Quartal vor.

Prozess nach Verkehrsunfall in Berliner Innenstadt mit vier Toten

BERLIN: Gut zwei Jahre nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte mit vier Toten steht der Fahrer ab Mittwoch vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-jährigen Mann fahrlässige Tötung und fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Aus ihrer Sicht hätte er aus gesundheitlichen Gründen nicht am Steuer des schweren Wagens sitzen dürfen. Der Fall hatte bundesweit für Empörung gesorgt.

Vorlesestudie wird vorgestellt - Schwerpunkt Kitas

HAMBURG/MAINZ: Die Vorlesestudie 2021, ein gemeinsames Projekt der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung «Die Zeit» und der Deutsche Bahn Stiftung, wird am Mittwoch (11 Uhr) auf einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. Die Studie untersucht in jedem Jahr, wie es um das Vorlesen in Deutschland bestellt ist. Erstmalig geht die Studie nun der Frage nach, wie die Vorlesepraxis in den Kitas aussieht.

Automobilclub zieht gegen Münchner Fahrradwege vor Gericht

MÜNCHEN: Der Automobilclub Mobil in Deutschland geht gerichtlich gegen die Umwandlung von Münchner Pop-Up-Radwegen in dauerhafte Fahrradstrecken vor. Am Mittwoch (10.00 Uhr) kommt es zur Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht München. Die Stadt hatte 2020 einzelne Spuren großer Straßen zu temporären Radwegen umgewidmet. Im März wurde beschlossen, einige Strecken dauerhaft für Radler zu reservieren. Mobil in Deutschland wertet das als Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.

Medientage München: Audio boomt - überall gibt's was auf die Ohren

MÜNCHEN: Der Audiomarkt ist im Umbruch: Radio gibt es auf heute auf vielen Wegen, Streams und Podcasts wachsen rasant. Der dritte Tag der Münchner Medientage (Mittwoch/12.30 Uhr) widmet sich dieser neuen Audiovielfalt. Unter dem Kongressmotto «New Perspectives - neue Perspektiven» diskutieren Spitzenvertreter der öffentlich-rechtlichen Sender und der privaten Radio- und Streaming-Anbieter über die Zukunft des Marktes.

Zweiter Teil im DFB-Pokal: Klassiker in Gladbach - VfB empfängt Köln

BERLIN: Der Fußball-Klassiker zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München steht im Mittelpunkt der acht Zweitrundenspiele im DFB-Pokal am Mittwoch. Die Münchner müssen weiter auf ihren positiv auf Corona getesteten Trainer Julian Nagelsmann verzichten. Mit dem Aufeinandertreffen des VfL Bochum und dem FC Augsburg sowie dem Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln kommt es zu zwei weiteren Duellen zweier Bundesligisten.