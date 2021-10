Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.10.21 | Überblick

Seehofer macht Kabinett Vorschläge zur Migration über Belarus

BERLIN: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will bei der Sitzung des Bundeskabinetts am Mittwoch (9.00 Uhr) in Berlin Vorschläge zum Umgang mit unerlaubten Einreisen über Belarus und Polen machen. Um 11.30 Uhr gibt Seehofer eine Pressekonferenz zum Thema Migration. Die Bundesregierung und auch die Regierungen in Lettland, Litauen und Polen beschuldigen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten und Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen.

Umweltminister der Ostseeanrainer beraten in Lübeck

LÜBECK: Der bessere Schutz der Ostsee vor dem Einfluss von Düngemitteln aus der Landwirtschaft ist eines der zentralen Themen beim Treffen der Helsinki-Kommission (Helcom) am Mittwoch in Lübeck. Dort wollen die Teilnehmer einen aktualisierten Ostsee-Aktionsplan verabschieden, der von allen neun Helcom-Mitgliedstaaten und der EU getragen wird. Weitere Themen der Konferenz sollen der Schutz der Artenvielfalt, die Vermeidung von Müll, Unterwasserlärm und das Problem von Weltkriegsmunition in der Ostsee sein. Die Ergebnisse sollen bei einer Pressekonferenz (14.30 Uhr) vorgestellt werden.

CDU-Chef Laschet hält Grundsatzrede zum Gründungsjubiläum

GOSLAR: Mitten in der Aufarbeitung des Unions-Wahldebakels wird am Mittwoch der Festakt zum 70. Jahrestag des CDU-Gründungsparteitages nachgeholt. Die Grundsatzrede im niedersächsischen Goslar soll Parteichef Armin Laschet halten. In der Stadt fand vom 20. bis 22. Oktober 1950 der erste Bundesparteitag der Christdemokraten statt. Pandemiebedingt war der Festakt im vergangenen Jahr ausgefallen. Zum Nachholtermin werden auch der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert und Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann erwartet.

Russland richtet neue Afghanistan-Konferenz aus

MOSKAU: Russland richtet am Mittwoch eine neue internationale Afghanistan-Konferenz zur politischen Zukunft des Landes aus. Dazu werden nach Angaben des russischen Außenministeriums auch Vertreter der jetzt in Kabul herrschenden Taliban in Moskau erwartet. Vertreter aus zehn Ländern wollten teilnehmen. Gemeinsames Interesse sei es, dass dem Land wirtschaftliche und humanitäre Hilfe geleistet werde, hieß es.

Rumäniens Parlament stimmt über neue Regierung ab

BUKAREST: Rumäniens Parlament stimmt am Mittwoch über eine neue Regierung unter der Führung von Dacian Ciolos ab, dem Vorsitzenden der kleinen öko-liberalen Partei USR. Ciolos dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Mehrheit bekommen, weil seine Partei keine Koalitionspartner in Aussicht hat. Dennoch hat Staatspräsident Klaus Iohannis den EU-Parlamentarier zum Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert. Eine Begründung dafür nannte Iohannis nicht.

BGH klärt Verbraucherrechte beim Treppenlift-Kauf

KARLSRUHE: Sie kosten eine Stange Geld, bewahren Senioren aber vor einem Umzug: Doch viele Treppenlifte sind Maßanfertigungen. Über die Rechte der Kunden beim Widerruf wird oft gestritten - mit unterschiedlichem Ausgang. Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Mittwoch (8.30 Uhr) Klarheit in die Rechtslage bringen. Ob Kunden ein Widerrufsrecht haben, hängt bisher vor allem von der Vertragsart ab.

Erste 5G-Netze an Klinken: Echtzeit-Übertragung soll Patienten helfen

DÜSSELDORF: Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens setzen erste deutsche Krankenhäuser auf eigene 5G-Mobilfunknetze. Nach der Bonner Universitätsklinik Ende 2020 und einem Leipziger Helios-Krankenhaus im Sommer nimmt am Mittwoch auch das Düsseldorfer Universitätsklinikum ein eigenes Netz in dem Mobilfunkstandard in Angriff. Die 5. Mobilfunkgeneration (5G) soll an Kliniken die Übermittlung großer Datensätze von Computertomographien (CT) oder Kernspintomographien (MRT) ermöglichen, damit Ärzte anderer Abteilungen schnell Informationen bekommen und die Behandlung ohne Unterbrechungen und Wartezeiten weitergehen kann.

Jugendlicher wegen Mordes an 13-Jährigem in Heidelberg vor Gericht

HEIDELBERG: Wegen Mordes an einem 13-Jährigen muss sich ein Jugendlicher ab Mittwoch (8.30 Uhr) vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Der zur Tatzeit 14 Jahre alte Angeklagte soll dem Opfer im Februar in einem Waldstück in Sinsheim (Baden-Württemberg) aufgelauert haben, als der Junge dort mit einem Mädchen spazieren ging. Den Anklagevorwürfen zufolge stürzte der Angreifer sich von hinten auf den 13-Jährigen, brachte ihn zu Boden und stach ihm mit einem Messer dreimal in den Rücken. Er habe ihn auch an Brust und Hals verletzt, wobei die Hauptschlagader getroffen worden sein soll. Der 13-Jährige starb kurz darauf.

Frankfurter Buchmesse öffnet für Fachbesucher

FRANKFURT/MAIN: In Frankfurt öffnet an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) die Buchmesse ihre Türen - zunächst nur für Fachbesucher. Es dürfen nur Personen aufs Gelände, die geimpft, genesen oder getestet sind. Um Gedränge zu vermeiden, wurden die Eingangsbereiche vergrößert und die Gänge zwischen den Messeständen verbreitert. Die Besucherzahl ist auf 25.000 pro Tag gedeckelt. Gastland ist in diesem Jahr Kanada. Die Buchmesse dauert bis Sonntag (24. Oktober).

Archäologen zeigen 15 Kilo schweren Silberschatz der Römer

AUGSBURG: Archäologen wollen am Mittwoch (10.00 Uhr) in Augsburg einen 15 Kilogramm schweren römischen Silberschatz präsentieren. Die Silbermünzen wurden bei Ausgrabungen auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Augsburg gefunden und stammten aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus.

Bayern München will dritten Coup - Wolfsburg strebt ersten Sieg an

LISSABON/SALZBURG: Der FC Bayern München will in Lissabon den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel, der VfL Wolfsburg strebt in der Champions League nach zwei Remis nun bei Red Bull Salzburg den ersten vollen Erfolg an. Ein Auswärtssieg gegen Benfica Lissabon am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wäre für das Bayern-Team am Ort des Königsklassen-Triumphes von 2020 ein weiterer Schritt Richtung Achtelfinale.

Umstrittene Pläne für WM alle zwei Jahre: FIFA-Council berät

ZÜRICH: Bei der Sitzung des FIFA-Councils werden am Mittwoch (15.00 Uhr) auch die umstrittenen Pläne für eine WM alle zwei Jahre besprochen. Dabei soll das Gremium des Fußball-Weltverbandes mit dem DFB-Interimspräsidenten Peter Peters als deutschem Vertreter die nächsten Schritte auf dem Weg zur Reform für den internationalen Spielkalender der Männer ab 2024 bestimmen.

Prozess um Sexvideo-Erpressung gegen Stürmer Benzema beginnt

VERSAILLES: Weil er an versuchter Erpressung mit einem Sexvideo beteiligt gewesen sein soll, muss sich Real-Madrid-Stürmer Karim Benzema ab Mittwoch (9.30 Uhr) in Frankreich vor Gericht verantworten. Dem 33-Jährigen drohen bei dem Prozess in Versailles bei Paris laut Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren und eine Geldbuße von 75.000 Euro. Die Anklage gegen ihn lautet auf «Beihilfe zu einem Erpressungsversuch».

Bahnrad-WM in Roubaix beginnt - Erste Chance für Hinze und Co.

ROUBAIX: Als zweiter großer Saisonhöhepunkt der Bahnradprofis starten die Weltmeisterschaften in Roubaix in Frankreich. Am Mittwoch (18.25 Uhr/Eurosport) stehen drei Entscheidungen auf dem Programm. Im Teamsprint der Frauen will das deutsche Team um Dreifach- Weltmeisterin Emma Hinze seinen Titel verteidigen.