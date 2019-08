Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.19

Kabinett will Gesetzentwurf zu Hilfen für Kohleregionen beschließen

BERLIN (dpa) - Kurz vor den Landtagswahlen im Osten will das Bundeskabinett am Mittwoch einen Gesetzentwurf zu Milliardenhilfen für den Strukturwandel in den Kohle-Regionen beschließen.



Bis 2038 soll Deutschland aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Kohle aussteigen - so hat es eine Regierungskommission Ende Januar beschlossen. Das Konzept soll nun umgesetzt werden.

Vertreter der Linken diskutieren über Herausforderungen für den Osten

WEIMAR (dpa) - Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen treffen sich am Mittwoch (14.00 Uhr) Linke-Politiker, um über Herausforderungen in den ostdeutschen Ländern 30 Jahre nach dem Mauerfall zu sprechen.



Erwartet werden zu der Konferenz der Linke-Bundestagsfraktion in Weimar unter anderem Parteichefin Katja Kipping, Fraktionschef Dietmar Bartsch und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Regierungskrise in Italien - Entscheidung des Präsidenten erwartet

ROM (dpa) - Auf der Suche nach einer neuen Regierung in Italien steht die Entscheidung des Staatspräsidenten an.



Sergio Mattarella führt bis Mittwochabend noch Gespräche mit den großen Parteien. Danach will er entscheiden, ob es eine neue Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) geben kann oder ob nur eine Neuwahl möglich ist.

Greta Thunberg trifft voraussichtlich in New York ein

NEW YORK (dpa) - Nach gut zwei Wochen auf See wird die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg aller Voraussicht nach am Mittwoch in New York eintreffen.



Das Team auf der Rennjacht «Malizia» rechnete zuletzt mit einer Ankunft am Nachmittag New Yorker Zeit - in Deutschland wäre das zwischen 20.00 und 23.00 Uhr.

Klöckner und Schulze werben für Nitrat-Pläne in Brüssel

BRÜSSEL (dpa) - Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) versuchen am Mittwoch (14.30 Uhr) eine Klage der EU-Kommission wegen zu viel Dünger und Nitrat im Grundwasser abzuwenden.



Die beiden treffen EU-Umweltkommissar Karmenu Vella, um für ihre zusätzlichen Vorschläge zur Verschärfung der Düngeverordnung zu werben.

Opel startet Produktion von Stadtgeländewagen in Eisenach

EISENACH (dpa) - Neustart bei Opel in Eisenach: In dem Thüringer Autowerk, das mehr als zwei Jahrzehnte auf Kleinwagen spezialisiert war, beginnt am Mittwoch (11.00 Uhr) die Herstellung des Stadtgeländewagens Grandland. Der Produktionsaufnahme ging ein mehrmonatiger Umbau des Werks voraus.

GfK gibt aktuellen Konsumklima-Index für August bekannt

NÜRNBERG (dpa) - Die Nürnberger Marktforschungsgesellschaft GfK veröffentlicht am Mittwoch (8.00 Uhr) ihren aktuellen Konsumklimaindex.



Die monatliche Studie gibt Auskunft über die Konsumneigung der privaten Haushalte in Deutschland. Der Index war im Juli zum dritten Mal in Folge gesunken - Handelskonflikte und die Diskussion um den Brexit bereiten den Bundesbürgern Sorge.

Filmfest Venedig startet mit Catherine Deneuve und Juliette Binoche

VENEDIG (dpa) - Ein Familiendrama mit Catherine Deneuve und Juliette Binoche wird am Mittwochabend (28.8./19.00 Uhr) das Filmfestival in Venedig eröffnen.



Die beiden Schauspielerinnen sind neben dem US-Amerikaner Ethan Hawke in dem Film «La vérité (The Truth)» von Kore-eda Hirokazu zu sehen. Der japanische Regisseur erzählt darin von einer angespannten Mutter-Tochter-Beziehung.

Söder empfängt FC Bayern - Spannung wegen Hoeneß

MÜNCHEN (dpa) - Der deutsche Doublegewinner FC Bayern wird am Mittwoch (13.00 Uhr) vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder geehrt.



Der CSU-Chef wird die Münchner Fußballer, das Trainerteam und die Vereinsführung zum Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals in der vergangenen Saison beglückwünschen.

Deutsche Basketballer treffen in WM-Generalprobe auf Australien

JIANGMEN (dpa) - Die deutschen Basketballer stehen bei ihrer Generalprobe für die WM in China vor einer schweren Aufgabe.



Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl trifft am Mittwoch (14.00 Uhr) in Jiangmen auf Medaillenkandidat Australien.