Das bringt der Mittwoch

Nobelpreisträger in Chemie werden verkündet

STOCKHOLM: Nach den Bekanntgaben in den Kategorien Medizin und Physik werden am Mittwoch die Chemie-Nobelpreisträger verkündet. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften wird frühestens um 11.45 Uhr in Stockholm mitteilen, welche Chemikerinnen und Chemiker den renommierten Preis diesmal bekommen. Er geht in den wissenschaftlichen Kategorien häufig an mehrere Preisträger gleichzeitig, die zum Beispiel zum selben Thema geforscht haben.

Grüne und FDP beraten am Mittwoch über Stand der Sondierungen

BERLIN: FDP und Grüne ziehen am Mittwoch nach der ersten Runde von Gesprächen zur Bildung einer neuen Bundesregierung interne Zwischenbilanzen. Die Grünen wollen am Morgen in einer digitalen Sitzung über den Stand der Sondierungen mit möglichen künftigen Koalitionspartnern beraten. Bundesvorstand, Parteirat und das 24-köpfige erweiterte Sondierungsteam sollen um 09.00 Uhr eine Zwischenbilanz ziehen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Corona und Grippe - Spahn und Wieler bereiten auf Herbst vor

BERLIN: Der befürchtete Anstieg an Corona- und Grippe-Infektionen im Herbst und Winter rückt an diesem Mittwoch in Berlin in den Blick. Dazu treten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar H. Wieler, am Vormittag (10.00 Uhr) gemeinsam vor die Öffentlichkeit. Im Zentrum soll das Thema Impfen stehen.

Verteidigungsministerium beginnt Bilanzdebatte zu Afghanistan

BERLIN: Mit einer Bilanzdebatte will das Verteidigungsministerium von Mittwoch an Lehren aus dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan ziehen. Dabei sollen auch Schlüsse für andere Einsätze wie im westafrikanischen Mali gezogen werden. Beim Auftakttreffen sprechen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (Beginn 11.00 Uhr).

Prozess gegen Vater von Hanau-Attentäter wegen Beleidigungsvorwürfen

HANAU: Der Vater des Attentäters von Hanau muss sich an diesem Mittwoch (09.00 Uhr) wegen des Vorwurfs der Beleidigung am Amtsgericht Hanau verantworten. Nach einer Mitteilung des Gerichts wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann unter anderem vor, im Januar 2021 in einer Strafanzeige mehrere Menschen als «wilde Fremde» bezeichnet zu haben. Diese hätten zuvor in der Nähe seines Wohnhauses eine Versammlung unter dem Motto «Wir warten nicht auf einen neuen rassistischen Anschlag» abgehalten.

EuGH-Urteil zur Unabhängigkeit der Richter an Polens Oberstem Gericht

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof fällt am Mittwoch (09.30 Uhr) erneut ein Urteil über die Vereinbarkeit der polnischen Justizreformen mit EU-Recht. Konkret geht es um die Frage, ob die Ernennung einiger Richter des Obersten Gerichts in Polen rechtswidrig ist. Die nationalkonservative PiS-Regierung baut das Justizwesen des Landes seit Jahren ungeachtet internationaler Kritik um und setzt Richter damit unter Druck.

EU-Westbalkan-Gipfel berät über gemeinsame Beziehungen

KRANJ: Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen am Mittwoch mit ihren Kollegen der Westbalkan-Staaten über die gemeinsamen Beziehungen beraten. Bei einem Gipfel-Treffen in Slowenien (09.30 Uhr) sollen Albanien, Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina sowie das Kosovo zu weiteren Reformen bewegt werden. Sie alle würden der Europäischen Union gern beitreten.

Steinmeier erinnert an deutsche Weltkriegsverbrechen in Ukraine

KIEW: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist an diesem Mittwoch in der Ukraine, um an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Geplant sind eine Kranzniederlegung in dem Ort Korjukiwka und eine Rede zum 80. Jahrestag des Massakers an jüdischen Bürgern in Babyn Jar.

Abschluss des Tory-Parteitags - Johnson trotz Krise optimistisch

LONDON: Mit einer Rede von Parteichef und Premierminister Boris Johnson geht die Konferenz der britischen Konservativen an diesem Mittwoch zu Ende. Der Premier wollte eigentlich die Erholung der britischen Wirtschaft in den Mittelpunkt des Parteitags in Manchester stellen. Die Schlagzeilen während der viertägigen Konferenz wurden aber dominiert von den Engpässen an Tankstellen und Supermärkten, dem bröckelnden Vertrauen in die Polizei nach dem Mord an der Londonerin Sarah Everard und dem Entschluss der Regierung, härter gegen Klimaaktivisten vorzugehen.

Recht auf Entschädigung? EuGH urteilt zu Fluggastrechten bei Streik

LUXEMBURG: Haben Verbraucherinnen und Verbraucher ein Recht auf Entschädigung, wenn ein Flug wegen eines Streiks des Kabinenpersonals gestrichen wurde? Darüber urteilt der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch (09.30 Uhr). Hintergrund ist ein Fall aus Österreich, bei dem ein Fluggast von Eurowings 250 Euro verlangt, weil der Flug von Salzburg nach Berlin streikbedingt gestrichen wurde.

BGH verhandelt Musterklage zu Zinsnachzahlungen für Prämiensparer

KARLSRUHE: Verbraucherschützer wollen Tausenden Sparerinnen und Sparern mit alten Prämiensparverträgen am Mittwoch (11.00 Uhr) den Weg zu Zinsnachzahlungen ebnen. Die Verbraucherzentralen haben dafür mehrere Musterfeststellungsklagen gestartet. Die erste davon wird nun am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt.

Landgericht spricht Urteil gegen Mutter im Missbrauchskomplex Münster

MÜNSTER: Im Missbrauchskomplex Münster verkündet das Landgericht am Mittwoch (12.00 Uhr) das Urteil gegen die Mutter eines Opfers. Die Anklage wirft der 31-Jährigen vor, den schweren wiederholten sexuellen Missbrauch ihres heute elfjährigen Sohnes nicht verhindert zu haben. Die Frau hatte vor den Plädoyers überraschend noch ein Teilgeständnis abgelegt.

EuGH urteilt zur Finanzierung der Fehmarnbelt-Verbindung

LUXEMBURG: Sind staatliche Gelder für die geplante Verbindung durch den Fehmarnbelt zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark mit EU-Recht vereinbar? Dieser Frage widmet sich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das am Mittwoch (09.30 Uhr) bekanntgegeben werden soll. Konkret sind zwei Entscheidungen der EU-Kommission strittig, bei denen es um Unterstützung für Straßen- und Eisenbahnanbindungen in Dänemark geht.

IG BAU ruft zum Schlichtungsstart im Baugewerbe zur Demo auf

BERLIN: Anlässlich der am Mittwoch beginnenden Schlichtung im Tarifstreit des Baugewerbes hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) zu einer Kundgebung in Berlin aufgerufen. Ab Mittag erwartet die Gewerkschaft zahlreiche Beschäftigte aus dem ganzen Bundesgebiet für einen Protestzug von der Philharmonie bis zum Verhandlungsort im Stadtteil Tiergarten. Bei der Protestaktion handelt es sich nicht um einen Arbeitskampf.

Prozess um Wohnkomplex Hannibal - war Eil-Räumung rechtens?

GELSENKIRCHEN: Vier Jahre nach der Räumung des Dortmunder Wohnkomplexes «Hannibal» im Eiltempo entscheidet ein Gericht, ob das Vorgehen damals rechtmäßig war. Die Stadt hatte die rund 750 Bewohner angewiesen, innerhalb von Stunden ihre Wohnungen zu verlassen. Die Immobilie durfte auch nach der Räumung nicht mehr bewohnt werden. Die Kommune begründete das mit Brandschutzmängeln. Die Eigentümerin reichte Klage ein.

Prozess um Verkehrsunfall mit drei Toten - 19-Jähriger vor Gericht

FRANKFURT/MAIN: Ein Jahr nach einem Verkehrsunfall mit drei Toten in Hessen steht der mutmaßliche Verursacher am Mittwoch (9.30 Uhr) vor dem Amtsgericht Frankfurt. Die Anklage wirft dem 19-Jährigen fahrlässige Tötung in drei Fällen vor. Im Oktober 2020 hatte er eine Spritztour mit drei Bekannten unternommen. Auf einer unübersichtlichen Landstraße bei 135 Stundenkilometer, verlor die Kontrolle über den Wagen und setzte ihn an einen Baum. Alle drei Mitfahrer starben, der Fahrer überlebte mit leichten Blessuren.