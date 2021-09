Das bringt der Mittwoch

Steinmeier fliegt zu offiziellem Besuch nach Moldau

BERLIN/CHISINAU: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fliegt am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch (Ankunft 10.00 Uhr MESZ) in die Republik Moldau. Er will damit demonstrativ die proeuropäischen Reformkräfte um Präsidentin Maia Sandu unterstützen. Im November vergangenen Jahres hatte sich die damalige Oppositionspolitikerin bei der Präsidentenwahl gegen den russlandfreundlichen Amtsinhaber Igor Dodon durchgesetzt.

Putin empfängt Erdogan zu Gespräch in Russland

SOTSCHI: Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt am Mittwoch den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Wie der Kreml am Dienstag mitteilte, ist ein Gespräch in Sotschi am Schwarzen Meer geplant. Für Putin ist es das erste persönliche Treffen mit einem anderen Staatsoberhaupt, seit er sich vor rund zwei Wochen wegen Corona-Fällen in seinem Umfeld in Selbstisolation begeben hat.

Alternative Nobelpreisträger werden bekanntgegeben

STOCKHOLM: In Stockholm werden am Mittwoch (8.00 Uhr) die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der Alternativen Nobelpreise verkündet. Mit den Auszeichnungen, die offiziell Right Livelihood Awards heißen, werden seit 1980 alljährlich Vorkämpfer für die Menschenrechte, die Umwelt und den Frieden gewürdigt. Im vergangenen Jahr waren die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh, die Aktivistin Lottie Cunningham Wren aus Nicaragua, US-Bürgerrechtsanwalt Bryan Stevenson sowie der belarussische Demokratie-Aktivist Ales Beljazki und das von ihm gegründete Menschenrechtszentrum Wesna mit den Preisen ausgezeichnet worden.

Japan bekommt neuen Regierungschef

TOKIO: Die in Japan regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) wählt am Mittwoch einen Nachfolger für Partei- und Regierungschef Yoshihide Suga. Vier Kandidaten stellen sich zur Wahl, darunter zwei Frauen: Die stramm national-konservative Ex-Innenministerin Sanae Takaichi und die liberalere Ex-Ministerin für Gleichstellung, Seiko Noda, wollen die erste Regierungschefin Japans werden. Sie treten gegen den als Favoriten geltenden Minister für die Corona-Impfkampagne, Taro Kono, sowie gegen Ex-Außenminister Fumio Kishida an. Der Ausgang der Wahl gilt als offen.

AfD-Fraktion wählt Vorstand: Weidel und Chrupalla treten als Duo an

BERLIN: Die neue AfD-Bundestagsfraktion will am Mittwoch ihren neuen Vorstand wählen. Die beiden Spitzenkandidaten, Alice Weidel und Co-Parteichef Tino Chrupalla, wollen sich gemeinsam um den Vorsitz bewerben. Ob die Abgeordneten bereit sein werden, die beiden als Duo zu wählen, ist allerdings noch offen. Wegen der vielen Direktmandate in Sachsen sind etliche neue Parlamentarier dabei, deren Präferenzen für die Bewerber womöglich schwierig einzuschätzen sind. Da unter den 83 AfD-Abgeordneten insgesamt 25 Neulinge sind, wird es bei der konstituierenden Sitzung der Fraktion auch darum gehen, einander kennenzulernen.

Spitzentreffen von USA und EU zu Technologie und Handel

WASHINGTON: Vertreter der US-Regierung und der EU kommen am Mittwoch in Pittsburgh zum ersten Treffen des europäisch-amerikanischen Handels- und Technologierats zusammen. Dieses Gremium war im Juni bei einem EU-USA-Gipfel von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden ins Leben gerufen worden. Der Rat soll als Forum dienen, um die transatlantischen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen. Dazu wird eine enge Koordinierung in wichtigen globalen Handels-, Wirtschafts- und Technologiefragen angestrebt.

Weitere Aussage im VW-Dieselprozess

BRAUNSCHWEIG: Der Diesel-Betrugsprozess am Landgericht Braunschweig soll am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) zunächst mit weiteren Aussagen der früheren VW-Führungskräfte fortgesetzt werden. Ein ehemaliger Manager, der bereits am vergangenen Donnerstag mit einer Erwiderung auf die Anklage begonnen hatte, will seine Sicht auf die Geschehnisse rund um die Abgasaffäre näher erläutern. Er hatte angekündigt, dafür insgesamt etwa zwei Verhandlungstage zu brauchen. In dem Verfahren geht es um den Vorwurf des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs bei der Manipulation von Millionen Autos. Die Täuschungssoftware war 2015 in den USA ans Licht gekommen.

Urteilsverkündung gegen mutmaßlichen Mörder im Fall Sarah Everard

LONDON: In London beginnt am Mittwoch die Verkündung des Urteils gegen den mutmaßlichen Mörder von Sarah Everard. Der Polizist hat gestanden, die 33-Jährige am 3. März auf offener Straße entführt und anschließend vergewaltigt und getötet zu haben. Zum Auftakt werden Anklage und Verteidigung vor dem Strafgericht Old Bailey ihre Plädoyers sprechen. Das Urteil ist für zwei Tage angesetzt, das Strafmaß soll an diesem Donnerstag verkündet werden. Erwartet wird, dass der 48-Jährige zu lebenslanger Haft verurteilt wird.

München und Wolfsburg wollen Siege in Champions League holen

MÜNCHEN: Der FC Bayern München will am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League die Tabellenspitze in seiner Gruppe festigen. Nach dem 3:0 vor zwei Wochen beim FC Barcelona soll gegen Dynamo Kiew am zweiten Gruppenspieltag der zweite Sieg her. Der deutsche Fußball-Meister ist klarer Favorit, zumal Trainer Julian Nagelsmann zahlreiche personelle Variationsmöglichkeiten hat. In der Gruppe G geht es für Bundesliga-Kontrahent VfL Wolfsburg zur gleichen Zeit im Königsklassen-Heimspiel gegen den FC Sevilla darum, nach zuletzt drei sieglosen Spielen gegen die TSG 1899 Hoffenheim (1:3), Eintracht Frankfurt (1:1) und OSC Lille (0:0) wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern.