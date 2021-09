Das bringt der Mittwoch

US-Präsident Biden veranstaltet Online-Gipfel zu Corona-Pandemie

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat für diesen Mittwoch einen Online-Gipfel zur Corona-Pandemie einberufen. Ziel sei es, Staats- und Regierungschefs mit Nichtregierungsorganisationen zusammenzubringen, um sich auf eine «gemeinsame Vision zur Bekämpfung» von Corona zu einigen, hieß es vorab aus dem Weißen Haus. Anlass sei die parallel laufende UN-Generaldebatte in New York.

Kanzlerin dankt Bundeswehr für Evakuierungsmission aus Kabul

SEEDORF: Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Mittwoch den Einsatz der Bundeswehr beim Ausfliegen Schutzbedürftiger aus der afghanischen Hauptstadt Kabul würdigen. Sie besucht dazu das Fallschirmjägerregiment 31 in Seedorf in Niedersachsen (15.00 Uhr).

Gesundheitsminister beraten über Entschädigungen bei Quarantäne

BERLIN: In der Corona-Krise wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch über ein einheitliches Vorgehen beim finanziellen Ausgleich für angeordnete Quarantäne beraten. In ersten Ländern sollen Ungeimpfte bald keinen Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfälle mehr haben. Das Bundesinfektionsschutzgesetz sieht dies bereits vor, wenn eine Absonderung hätte vermieden werden können, indem man eine empfohlene Schutzimpfung in Anspruch nimmt.

US-Notenbank Fed legt weiteren Kurs der Geldpolitik fest

WASHINGTON: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) berät angesichts einer robusten Wirtschaftsentwicklung und einer hohen Inflationsrate über den weiteren Kurs ihrer Geldpolitik. Experten warten mit Spannung darauf, ob die Zentralbank am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) eine Drosselung ihrer milliardenschweren Wertpapierkäufe ankündigen wird. Dies wäre die erste Abkehr von der extrem lockeren Geldpolitik der Fed seit Beginn der Corona-Pandemie.

Kabinett tagt zum letzten Mal vor der Wahl

BERLIN: Die schwarz-rote Bundesregierung kommt am Mittwoch (9.30 Uhr) zum letzten Mal vor der Bundestagswahl zu einer Kabinettssitzung zusammen. Dabei geht es etwa um ein Maßnahmenprogramm, damit Klimaziele im Gebäudesektor erreicht werden können. Außerdem wird eine Zwischenbilanz ein Jahr nach dem Start einer «Nationalen Wasserstoffstrategie» gezogen.

Zweiter Tag der UN-Generaldebatte in New York

NEW YORK: Mit Reden unter anderem von Vertretern der Ukraine und Jordanien geht die jährliche Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York am Mittwoch (ab 15.00 Uhr MESZ) in ihren zweiten Tag. Zudem sind zahlreiche Nebenveranstaltungen geplant, unter anderem ein hochrangig besetzter Online-Gipfel zur gerechteren internationalen Verteilung von Impfstoffen, organisiert von US-Präsident Joe Biden.

Strengere Regeln gegen Extremismus und Missbrauch

BERLIN: Sogenannte Feindeslisten, wie sie vor allem in rechts- und linksextremen Kreisen kursieren, sind in Deutschland künftig ausdrücklich verboten. Ein entsprechendes Gesetz, das der Bundestag im Juni verabschiedet hatte, tritt an diesem Mittwoch in Kraft. Wer die Namen und Daten politischer Gegner verbreitet und die Betroffenen damit in Gefahr bringt, muss nun mit bis zu drei Jahren Gefängnis rechnen.

Zeugenbefragung im Dresdner Prozess gegen Linksextremisten-Gruppe

DRESDEN: Der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder einer Gruppe militanter Linksextremisten am Oberlandesgericht Dresden soll am Mittwoch (09.30 Uhr) mit Zeugenvernehmungen fortgesetzt werden. Der Staatsschutzsenat will einen Geschädigten befragen. Der Mann, ein stadtbekannter Leipziger Rechtsextremist, ist Nebenkläger in dem Verfahren, in dem sich eine Frau - Lina E. - und drei Männer wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung sowie teils Sachbeschädigung verantworten müssen.

Allianz stellt Untersuchung zu Elektroauto-Risiken vor

ISMANING: Die Allianz-Versicherung will am Mittwoch (10.00) eine neue Untersuchung zu Reparatur- und Brandrisiken von Elektroautos vorstellen. Anlass sind die schnell steigenden Zulassungszahlen von Elektroautos.

Neuer Prozess im Fall Maurice K.

PASSAU: Der Fall des getöteten Jugendlichen Maurice K. wird vor dem Landgericht Passau in Teilen neu aufgerollt. Gut zweieinhalb Jahre nach der Verurteilung von vier Männern und Jugendlichen hatte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in der vergangenen Woche eines der Urteile aufgehoben. Dem Angeklagten droht nach Angaben einer Gerichtssprecherin ein härteres Urteil.

Meteorologen und Klimaforscher beraten über Extremwetter-Ereignisse

HAMBURG: Meteorologen und Klimaforscher kommen am Mittwoch (11.30 Uhr) zu einem Extremwetterkongress in Hamburg zusammen. Auf Pressekonferenzen soll der aktuelle Stand der Klimaforschung vorgestellt und aktuelle Ereignisse eingeordnet werden. Besondere Aufmerksamkeit dürfte die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz finden.

Prozessbeginn um Lindenbergs geklauten Porsche am Mittwoch

HAMBURG: Vor dem Amtsgericht Hamburg-St. Georg muss sich von Mittwoch an ein 26-Jähriger wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten. Unter anderem geht es um den Porsche des Sängers Udo Lindenberg, der am 22. Juni 2020 aus einer in Alsternähe gelegenen Hotel-Tiefgarage entwendet worden war. Unklar ist, ob der Angeklagte den Wagen selbst gestohlen oder ihn in Kenntnis des Diebstahls kurz darauf von unbekannten Tätern erlangt hat.

Steinmeier eröffnet Museen im Humboldt Forum

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet am Mittwoch (11.00 Uhr) während eines Festaktes im Berliner Humboldt Forum die ersten Bereiche von Ethnologischem Museum und Museum für Asiatische Kunst. Damit stehen auch die kolonialen Hintergründe der umstrittenen Objekte der beteiligten Museen im Mittelpunkt.

Neue Show im Friedrichstadt-Palast feiert Premiere

BERLIN: Der Berliner Friedrichstadt-Palast feiert am Mittwoch (19.30 Uhr) die erste offizielle Show-Premiere mit rotem Teppich seit der coronabedingten Pause. Bei der Glitzershow «Arise» wirkte der Österreicher Tom Neuwirth mit, der als Sängerin Conchita Wurst 2014 den Eurovision Song Contest gewann. Viele prominente Gäste werden erwartet, darunter auch der Modeschöpfer Jean Paul Gaultier.

Sting eröffnet Hamburger Reeperbahn-Festival - 300 Konzerte geplant

HAMBURG: Mit einem kleinen musikalischen Knall wird am Mittwoch das Hamburger Reeperbahnfestival in seine 16. Runde starten. Der britische Musiker Sting wird das viertägige Clubfestival am Abend (18.00 Uhr) mit seinem Auftritt im Stage Operettenhaus eröffnen. Auf der Bühne stehen zudem Joy Denalane und die Vorjahres-Anchor-Gewinner Ätna, die britische Songwriterin Griff sowie die K-Pop-Band Drippin.

UEFA-Exekutivkomitee trifft sich zu Sitzung in Moldau

CHISINAU: Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA kommt an diesem Mittwoch zu einer Sitzung in Moldaus Hauptstadt Chisinau zusammen. Dabei dürfte es zumindest am Rande auch um den Vorschlag einer Arbeitsgruppe des Weltverbands FIFA gehen, die Weltmeisterschaft künftig alle zwei Jahre auszutragen. Beschlüsse zu diesem Thema waren aber zunächst nicht vorgesehen.

Radprofi Tony Martin will bei letztem Rennen WM-Medaille holen

BRÜGGE: Radsport-Routinier Tony Martin absolviert am Mittwoch (ab 14.20 Uhr/Eurosport) bei der Straßenrad-WM in Flandern das letzte Rennen seiner langen und erfolgreichen Karriere. Der 36 Jahre alte Cottbuser ist Teil des deutschen Zeitfahr-Mixed, das auf der 44,5 Kilometer langen Strecke von Knokke-Heist nach Brügge auf eine Medaille hoffen darf.