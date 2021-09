Das bringt der Mittwoch

Spahn und Wieler stellen Impfen ins Zentrum

BERLIN: Der Stand bei der Corona-Impfkampagne steht an diesem Mittwoch im Fokus einer Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in Berlin. Spahn und Wieler traten in der Hochphase der Corona-Pandemie regelmäßig gemeinsam vor die Öffentlichkeit. Nun wollen sie darstellen, warum aus ihrer Sicht die kommenden Wochen entscheidend für den Impfstand in Deutschland sind, wie es vorab hieß.

Maas und Blinken sprechen auf US-Militärbasis über Afghanistan

RAMSTEIN: Die Außenminister der USA und Deutschlands, Antony Blinken und Heiko Maas (SPD), beraten am Mittwoch auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über die Lage in Afghanistan. Zuerst wollen sie zu zweit miteinander sprechen, anschließend werden sich per Video mehrere weitere Außenminister zuschalten, deren Länder ebenfalls mit der Krise in dem zentralasiatischen Land zu tun haben. Die USA und Deutschland waren die beiden größten Truppensteller des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan, der vergangene Woche mit dem Abzug der letzten US-Soldaten zu Ende gegangen ist.

Unionskanzlerkandidat Laschet zu Gespräch bei Präsident Macron

DÜSSELDORF/PARIS: Rund zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl empfängt Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Mittwoch (16.00 Uhr) den Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) zu einem bilateralen Gespräch. Am Montag war bereits Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu Gast bei Macron im Élysée-Palast. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock hatte auf einen Besuch bei Macron vor der Wahl verzichtet.

Terrorprozess um islamistische Anschläge in Paris beginnt

PARIS: In Paris beginnt am Mittwoch (12.30 Uhr) der Prozess um die verheerenden islamistischen Terroranschläge vor knapp sechs Jahren mit 130 Toten und 350 Verletzten. Angeklagt sind 20 Verdächtige, unter ihnen der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam, der als einer der Haupttäter gilt. Ein speziell dafür zusammengestelltes Pariser Schwurgericht verhandelt unter höchster Sicherheitsstufe in einem eigens dafür hergerichteten Saal. 12 der 20 Angeklagten droht lebenslange Haft, gegen 6 wird der Prozess in Abwesenheit geführt.

Steinmeier setzt Staatsbesuch in Schweden fort

STOCKHOLM: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender setzen am Mittwoch ihren dreitägigen Staatsbesuch in Schweden fort. Ihre Gastgeber, König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia, werden sie am Morgen in ihrer privaten Residenz, Schloss Drottningholm, empfangen. Anschließend werden sie sich beim größten Nutzfahrzeughersteller Scania, einer VW-Tochter, ein Projekt zur Elektrifizierung schwerer Lastwagen erläutern lassen. Auf dem Programm steht außerdem ein Besuch des Karolinska Instituts, eine der weltweit führenden Universitätskliniken.

Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten in Dresden

DRESDEN: Eine Gruppe der linksextremistischen Leipziger Szene soll gezielt Personen aus der rechten Szene attackiert, brutal zusammengeschlagen und teils lebensgefährlich verletzt haben. Am Mittwoch (10.00 Uhr) beginnt am Oberlandesgericht (OLG) Dresden der Prozess gegen eine Frau und drei Männer, sie sind wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt.

Prozess um Anschlag auf jüdisches Restaurant in Chemnitz

CHEMNITZ: Drei Jahre nach dem Angriff auf das jüdische Restaurant «Schalom» und seinen Geschäftsführer in Chemnitz beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 30-Jährigen. Die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Sie wirft dem Mann aus der Region Stade in Niedersachsen gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch im besonders schweren Fall und Sachbeschädigung vor.

Bundesarbeitsgericht verhandelt über Beweiswert von Krankschreibung

ERFURT: Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt am Mittwoch (9.00 Uhr) darüber, unter welchen Umständen Arbeitgeber eine Krankschreibung ihrer Beschäftigten anzweifeln dürfen. Im konkreten Fall aus Niedersachsen geht es darum, ob die Klägerin Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hat (5 AZR 149/21 10 Sa 619/19). Die Mitarbeiterin einer Zeitarbeitsfirma hatte Anfang Februar 2019 zum Monatsende gekündigt und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingereicht. Der Arbeitgeber zweifelte diese an und zahlte während der Krankschreibung nicht.

Prozess um Sprengstoffanschläge auf Lebensmittelfirmen beginnt

HEIDELBERG: Für Sprengstoffanschläge auf Lebensmittelfirmen in Süddeutschland muss sich ein 66-Jähriger ab Mittwoch (8.30 Uhr) vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Der Elektriker soll selbstgebaute Paketbomben an drei Unternehmen in Baden-Württemberg und Bayern verschickt haben, um Geld zu erpressen. Beim Öffnen zweier Sendungen im Februar wurden Menschen verletzt.

Dritter Prozess zu Mord im Klosterwald beginnt

OSNABRÜCK: Die Tötung einer jungen Frau in einem Wald am Kloster Loccum in Niedersachsen wird ab Mittwoch (9.00 Uhr) zum dritten Mal vor Gericht aufgerollt. Zuständig ist dieses Mal das Landgericht Osnabrück (Az. AZ 6 Ks 5/21). Angeklagt wegen Mordes ist ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter (53). Er hatte im September 2015 Ausgang aus dem Maßregelvollzug in Rehburg (Kreis Nienburg). Als er zurückkehrte, lag eine 23-jährige Joggerin tot an einer abgelegenen Stelle des Waldes.

Fürst Albert II. von Monaco ist Gast auf der Kieler Woche

KIEL: Fürst Albert II. von Monaco wird am Mittwoch die Kieler Woche besuchen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Kiels Stadtpräsident Hans-Werner Tovar, Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) und Landtags-Vizepräsidentin Annabell Krämer (FDP) will der Fürst das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung besuchen (14.30 Uhr). Dort soll er ein Unterwasserfahrzeug auf den Namen seines Ur-Ur-Großvaters taufen.

Autorin Leïla Slimani eröffnet Internationales Literaturfestival

BERLIN: Mit einer Rede der französisch-marokkanischen Autorin Leïla Slimani beginnt am Mittwoch (18.00 Uhr) das Internationale Literaturfestival Berlin. Die Schriftstellerin liest anschließend aus ihrem neuen Roman «Das Land der Anderen». Bis 18. September stehen viele Autorinnen und Autoren im Programm, darunter der Schweizer Christian Kracht («Eurotrash»), die deutsche Autorin Judith Hermann («Daheim») und die US-Amerikanerin Ottessa Moshfegh («Der Tod in ihren Händen»), die zugeschaltet wird. Einige Veranstaltungen werden im Internet übertragen.

Flick strebt mit Fußball-Nationalteam weiteren Sieg auf Island an

REYKJAVIK: Hansi Flick will seine verheißungsvolle Startphase als Fußball-Bundestrainer am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) mit einem weiteren Sieg auf Island abrunden. «Der Fokus liegt auf drei Punkten», sagte der 56-Jährige zur nächsten Aufgabe in der WM-Qualifikation in Reykjavik. In den ersten beiden Länderspielen unter seiner Leitung konnte Flick beim 2:0 gegen Liechtenstein und dem 6:0 gegen Armenien zwei Erfolge verbuchen.