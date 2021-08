Das bringt der Mittwoch

Maas beendet viertägige Afghanistan-Mission in Katar

DOHA/ISLAMABAD: Außenminister Heiko Maas (SPD) beendet am Mittwoch seine viertägige Reise in fünf Länder, die mit der Afghanistan-Krise zu tun haben. Seit Sonntag besuchte er die Türkei und danach Afghanistans Nachbarländer Usbekistan, Tadschikistan und Pakistan. Am Dienstagnachmittag brach er zu seiner letzten Station Katar auf, von wo er am Mittwochvormittag nach Deutschland zurückreist.

Streik bei der Bahn beginnt erneut zunächst im Güterverkehr

BERLIN: Bei der Deutschen Bahn beginnt an diesem Mittwoch (ab 17.00 Uhr) die dritte Streikrunde im laufenden Tarifstreit. Erneut hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) zunächst im Güterverkehr zum Arbeitskampf aufgerufen. Ab dem frühen Donnerstagmorgen soll dann auch der Personenverkehr bestreikt werden.

WHO-Frühwarnzentrum für Pandemien wird in Berlin eröffnet

GENF/BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet an diesem Mittwoch in Berlin das neue Pandemiefrühwarnzentrum der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Dort sollen künftig die Fäden aus aller Welt zusammenlaufen, um Bedrohungen wie durch das Coronavirus so früh wie möglich zu erkennen, damit Regierungen schnellstens reagieren können.

Neue Arbeitsschutzverordnung im Kabinett

BERLIN: Das Bundeskabinett befasst sich an diesem Mittwoch (09.30 Uhr) angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie mit einer neuen Arbeitsschutzverordnung. Der Entwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht vor, dass Arbeitgeber Corona-Impfungen künftig ausdrücklich während der Arbeitszeit ermöglichen müssen.

Biden empfängt ukrainischen Präsidenten Selenskyj

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt an diesem Mittwoch seinen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Biden will mit dem Treffen «die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine» unterstreichen, wie das Weiße Haus mitteilte. Das geschehe vor dem Hintergrund der «anhaltenden Aggression Russlands» auf der annektierten Halbinsel Krim und in der Ostukraine.

Saniertes Segelschulschiff «Gorch Fock» geht auf erste Probefahrt

BREMEN: Das Marineschulschiff «Gorch Fock» geht gegen Ende seiner fast sechsjährigen Generalüberholung auf eine erste Probefahrt. Der Dreimaster soll am Mittwoch (09.30 Uhr) von der Bremer Lürssen-Werft ablegen. Zwei Tage lang sollen auf der Weser und auf der Nordsee die Maschine und andere technische Systeme getestet werden. Am Donnerstag legt das Schiff in Wilhelmshaven an, wo im Marinearsenal letzte Arbeiten vorgenommen werden.

IG Metall und Airbus beginnen Gespräche über Konzernumbau

HAMBURG: In dem seit Monaten schwelenden Konflikt um den geplanten Konzernumbau bei Airbus sollen am Mittwoch (10.00 Uhr) in Hamburg Verhandlungen zwischen der IG Metall und dem Flugzeugbauer beginnen. Die größte deutsche Gewerkschaft hat Forderungen nach einem Sozialtarifvertrag auf den Tisch gelegt. Darin sollen Bedingungen für die Beschäftigten geregelt werden, die bei den Töchtern Airbus Operations und Premium Aerotec von dem Umbau betroffen sind.

Ölallianz Opec+ überprüft Produktionsstrategie

WIEN: Rund sechs Wochen nach der Entscheidung über eine deutliche Produktionsausweitung will das Ölkartell Opec+ seine Strategie überprüfen. Die Ölminister der insgesamt 23 Staaten werden dazu am späten Mittwochnachmittag zu einer Online-Konferenz zusammengeschaltet. Es gilt als wahrscheinlich, dass keine großen Veränderungen beschlossen werden.

Messe Eurobike zeigt Neuheiten in der boomenden Fahrrad-Branche

FRIEDRICHSHAFEN: Nach coronabedingter Pause im vergangenen Jahr zeigt die Messe Eurobike in Friedrichshafen von Mittwoch (09.00 Uhr) an wieder Neuheiten in der Fahrradbranche. Angemeldet seien 630 Aussteller aus 42 Ländern, sagte Eurobike-Projektleiter Dirk Heidrich bei einer Pressekonferenz. Die Messe endet am 4. September.

Weltwetterorganisation legt Analyse über 50 Jahre Katastrophen vor

GENF: Die Zahl der wetter- und klimabedingten Naturkatastrophen ist weltweit in den vergangenen 50 Jahren deutlich gestiegen. Um wie viel, und welche Schäden und Opfer es dabei gab, zeigt die Weltwetterorganisation (WMO) an diesem Mittwoch in einer Analyse der Daten aus den Jahren 1970 bis 2019. Dabei geht es etwa um Stürme, Überschwemmungen, Dürren sowie extreme Hitze und Waldbrände.

Staatsakt mit Steinmeier und Dreyer für Opfer der Flutkatastrophe

NÜRBURG: Mit einem Staatsakt gedenkt Rheinland-Pfalz seiner 134 Todesopfer der verheerenden Flutkatastrophe vom Juli. An diesem Mittwoch (17.00 Uhr) Uhr lädt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dazu Angehörige der Toten und Vermissten, Verletzte, Geschädigte, Hilfskräfte und Bürgermeister der betroffenen Orte auf den Nürburgring ein. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich angekündigt.

Filmfestspiele Venedig werden eröffnet

VENEDIG: Die 78. Internationalen Filmfestspiele Venedig werden am Mittwoch mit dem neuen Drama von Pedro Almodóvar eröffnet. In dem Film «Madres paralelas» erzählt der spanische Regisseur von zwei Frauen, die ungeplant schwanger wurden. Eine der Hauptrollen übernahm die Oscarpreisträgerin Penélope Cruz.

Springreiter beginnen bei Heim-Europameisterschaft mit Zeitspringen

RIESENBECK: Für die deutschen Springreiter beginnt an diesem Mittwoch die Heim-Europameisterschaft im westfälischen Riesenbeck. Erste von drei Teilprüfungen im Mannschaftswettbewerb ist das Zeitspringen. Bei der bisher letzten EM vor drei Jahren in Rotterdam holte das deutsche Team Silber.