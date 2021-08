Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 25.08.21 | Überblick

Afghanistan-Mandat im Bundestag - Regierungserklärung von Merkel

BERLIN: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt an diesem Mittwoch (12.00 Uhr) im Bundestag eine Regierungserklärung zum Debakel beim Abzug der Bundeswehr und der westlichen Verbündeten aus Afghanistan ab. Es wird erwartet, dass sich in der anschließenden Aussprache auch der politisch unter Beschuss stehende Außenminister Heiko Maas (SPD) äußert. Vertreter der Opposition erhoben wegen der Fehleinschätzungen zur Lage in Afghanistan schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung.

Steinmeier beginnt dreitägigen Besuch in Tschechien - Reise per Zug

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bricht am Mittwoch (11.15 Uhr) zu einem dreitägigen Besuch nach Tschechien auf. Er wird in Prag Gespräche unter anderem mit Staatspräsident Milos Zeman und mit Ministerpräsident Andrej Babis führen. Steinmeier, der von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet wird, will nach Angaben des Bundespräsidialamts die enge Partnerschaft und Nachbarschaft zwischen beiden Ländern würdigen. Es ist das erste Mal, dass Steinmeier eine Auslandsreise komplett mit dem Zug unternimmt.

Bahn plant nach Streik wieder weitgehend Normalbetrieb

BERLIN: Nach zwei Tagen Streik im Personenverkehr rechnet die Deutsche Bahn an diesem Mittwoch wieder mit einem normalen Betrieb. Die Fern- und Regionalzüge sowie die S-Bahnen sollen weitgehend nach Plan fahren. Das Unternehmen rief Kunden aber auf, sich vor Reisebeginn über die Webseite, die App oder telefonisch zu informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt.

Klöckner legt Bericht zur Ernte 2021 vor

BERLIN: Eine erste offizielle Bilanz der Getreideernte 2021 legt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch (11.00 Uhr) in Berlin vor. Grundlage des amtlichen Ernteberichts sind festgestellte Erträge für bundesweit mehrere tausend Felder. In vielen Regionen kamen die Mähdrescher auf Raps- und Getreideflächen wegen ungünstigen Wetters mit häufigen Regenschauern zuletzt nur stockend voran, wie der Deutsche Bauernverband berichtet hatte. Auch die Ertragsaussichten trübte dies demnach teils ein.

Mord an Joggerin - Gericht verhandelt erneut zu Sicherungsverwahrung

FREIBURG: Nach dem Mord an einer Joggerin in einem Wald am Kaiserstuhl muss das Landgericht Freiburg noch einmal zur Frage der Sicherungsverwahrung des Täters verhandeln. Ab Mittwoch (8.30 Uhr) wird es darum gehen, ob der 44-Jährige nach dem Ende seiner Haft im Gefängnis bleiben muss. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte entschieden, dass dieser Punkt beim ersten Urteil 2017 nicht ausreichend begründet worden war, und die Entscheidung zurück an das Landgericht verwiesen.

Kindesentziehung an U-Bahn-Station - Prozess gegen Frau beginnt

FRANKFURT/MAIN: Weil sie an einer Frankfurter U-Bahn-Station einen fünfjährigen Jungen in ihre Gewalt gebracht haben soll, hat sich von diesem Mittwoch (ab 9.30 Uhr) an eine 38 Jahre alte Frau vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihr versuchte Kindesentziehung zur Last. Sie soll im vergangenen Jahr der Tagesmutter das Kind entrissen und dabei gerufen haben: «Das ist mein Kind».

Unfalltod eines 26-Jährigen in Berlin - Urteil gegen Fahrer erwartet

BERLIN: Der Prozess um den Tod eines 26 Jahre alten Fußgängers im Zentrum von Berlin wird am Mittwoch (13.30 Uhr) am Amtsgericht Tiergarten fortgesetzt. Dabei wird ein Urteil erwartet. Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung ist ein 25-jähriger Autofahrer. Er soll im März 2019 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 82 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen sein und den 26-Jährigen angefahren haben, als dieser eine Straße überqueren wollte.

Kunstfest Weimar 2021 startet - Auseinandersetzung mit NSU-Prozess

WEIMAR: 18 Tage lang steht Weimar wieder im Zeichen des Kunstfests. Thüringens wichtigstes Festival für zeitgenössische Kunst beginnt am Mittwoch (18.00 Uhr) mit einem Tanzparcours der südafrikanischen Choreografin Robyn Orlin im Ilm-Park. Mit der 17-teiligen Serie «438 Tage NSU-Prozess - Eine theatrale Spurensuche» (20.30 Uhr) setzt Festivalchef Rolf C. Hemke erneut einen dezidiert politischen Schwerpunkt.

FC Bayern ohne Star-Trio zum DFB-Pokal-Auftakt nach Bremen

BREMEN/MÜNCHEN: Der FC Bayern startet ohne drei seiner Fußball-Stars in den DFB-Pokal. Der Münchner Rekordchampion tritt am Mittwoch (20.15 Uhr/Sport1 und Sky) beim krassen Außenseiter Bremer SV ohne Torwart Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldspieler Leon Goretzka an. Das Trio wird von Trainer Julian Nagelsmann geschont.