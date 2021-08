Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.08.21 | Überblick

Kabinett will Bundeswehr-Evakuierungsaktion nachträglich beschließen

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch (9.30 Uhr) den Entwurf für ein Bundeswehr-Mandat zum Evakuierungseinsatz in Afghanistan beschließen. In der kommenden Woche soll dann der Bundestag darüber entscheiden. Da die Aktion bereits läuft und auf breite Zustimmung stößt, gelten beide Entscheidungen als Formsache. Dennoch muss das Parlament einen solchen offiziell neuen Auslandseinsatz nach Ende des Nato-Mandats in dem Land billigen.

EU-Innenminister beraten zu illegalen Grenzübertritten aus Belarus

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten am Mittwoch (14.00 Uhr) darüber, wie die Union mit der sprunghaft angestiegenen Zahl von irregulären Grenzübertritten an der belarussisch-litauischen Grenze umgehen soll. In diesem Jahr waren es Regierungsangaben aus Litauen zufolge mehr als 4000, wobei es im gesamten vergangenen Jahr keine 100 gewesen waren. Nach Erkenntnissen der EU wurde diese Entwicklung gezielt von der Regierung in Minsk herbeigeführt - wohl als Reaktion auf die gegen Belarus verhängten EU-Sanktionen. Die Situation in Afghanistan steht nach Angaben der slowenischen Ratspräsidentschaft bei dem Treffen offiziell zwar nicht zur Debatte. Jedoch sollen der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und EU-Innenkommissarin Ylva Johansson die Minister über ihren Kentnissstand informieren.

Bundesverfassungsgericht äußert sich zu hohen Steuerzinsen

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht hat die Höhe der Finanzamtszinsen geprüft und veröffentlicht am Mittwoch (9.30 Uhr) seine Entscheidung. Die Zinsen werden fällig, wenn sich eine Steuernachzahlung oder -erstattung um längere Zeit verzögert. Im ersten Fall profitiert der Fiskus, im zweiten der Steuerzahler. Die Höhe liegt seit Jahrzehnten unverändert bei sechs Prozent im Jahr. In der anhaltenden Niedrigzinsphase mehrt sich die Kritik daran. Denn die Zinsen sollen potenzielle Gewinne ausgleichen, die in dieser Höhe am Kapitalmarkt derzeit gar nicht zu erzielen sind. Der Bundesfinanzhof bezweifelt inzwischen die Verfassungsmäßigkeit.

«Autogipfel» bei Merkel - Klimaschutz im Verkehr im Fokus

BERLIN: Der weitere Wandel der deutschen Autoindustrie hin zu digitalen Lösungen und klimaschonenderen Antrieben ist am Mittwoch erneut Thema eines «Autogipfels» von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). An der Videokonferenz (10.30 Uhr) sollen Vertreter der Branche sowie von Gewerkschaften, Ländern und der großen Koalition teilnehmen.

BER-Untersuchungsausschuss legt Abschlussbericht vor

BERLIN: Der BER-Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus hat seine Arbeit abgeschlossen. Nach drei Jahren soll am Mittwoch (11.00 Uhr) der Abschlussbericht vorgestellt werden. Das Papier rät dazu, bei solchen Großprojekten in Zukunft Baufachleuten die Kontrolle im Aufsichtsrat zu überlassen. Zudem sei eine solide Finanzierung notwendig.

Bergunfallstatistik des Alpenvereins - 2020 weniger tödliche Unfälle

MÜNCHEN: Bei Touren in den Bergen sind nach Daten des Deutschen Alpenvereins (DAV) im vergangenen Jahr weniger Menschen ums Leben gekommen als im Vorjahr. Das geht aus der Bergunfallstatistik für das Jahr 2020 hervor, die der Verband am Mittwoch (10.00 Uhr) in München vorstellt. Der DAV wertete dazu Unfallzahlen seiner Mitglieder aus.

Auftaktplädoyers im Prozess gegen früheren Pop-Superstar R. Kelly

NEW YORK: Im Prozess gegen den früheren Pop-Superstar R. Kelly (54) unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger sollen am Mittwoch (ab 15.30 Uhr MESZ) in New York die Auftaktplädoyers beginnen. Zuvor waren in der vergangenen Woche an dem Gericht im Stadtteil Brooklyn Dutzende potenzielle Geschworene befragt worden, bevor schließlich eine Jury bestehend aus sieben Männern und fünf Frauen eingeschworen wurde.

Mann ertrinkt in Kanal - Erneut Plädoyers in Prozess angesetzt

WEIDEN: Im Prozess um den Tod eines jungen Mannes durch Ertrinken in Weiden in der Oberpfalz sollen vor dem dortigen Landgericht am Mittwoch (9.00 Uhr) weitere Plädoyers gehalten werden. Vier Schlussvorträge von Verteidigern stehen noch aus. Staatsanwalt, Nebenklagevertreter sowie einer der Anwälte haben bereits plädiert. Angeklagt sind drei Bekannte des Opfers. Ihnen wird vorgeworfen, dem 22-Jährigen nicht geholfen zu haben, nachdem er im Herbst betrunken in einen Kanal gefallen war. Der junge Mann ertrank.