Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 11.08.21 | Überblick

Lokführer im Streik - Viele Züge fallen aus

FRANKFURT/MAIN/BERLIN: Wegen eines Streiks der Lokführer und weiterer Bahn-Beschäftigter fallen am Mittwoch bundesweit viele Züge aus. Die Deutsche Bahn hat 75 Prozent ihrer Fernzüge gestrichen und rechnet auch im Regionalverkehr mit zahlreichen Ausfällen und Verspätungen. Am Dienstag hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) angekündigt, den Fern- und Regionalverkehr ab Mittwoch, 2.00 Uhr, für 48 Stunden bundesweit zu bestreiken.

Entscheidung über AfD-Eilanträge zu Vizepräsidenten-Wahl im Bundestag

KARLSRUHE: Als einzige Fraktion im Bundestag kann die AfD in der zu Ende gehenden Wahlperiode keinen Vizepräsidenten stellen - am Mittwoch (9.30 Uhr) äußert sich dazu das Bundesverfassungsgericht. Die AfD hat in Karlsruhe geklagt, weil sie sich in ihren Rechten verletzt sieht. In den vergangenen vier Jahren hatten sich sechs ihrer Abgeordneten zur Wahl gestellt, aber kein Kandidat hatte ausreichend Befürworter in den anderen Fraktionen gefunden. Die Geschäftsordnung des Bundestags sieht vor, dass jede Fraktion im Präsidium vertreten ist.

Bayerns Verfassungsgerichtshof: Urteil über AfD-Klage gegen Landtag

MÜNCHEN: Bayerns höchstes Gericht ist am Mittwoch (10.30) zweimal mit politisch brisanten Klagen der AfD gegen den Landtag beschäftigt. Im ersten Fall will die AfD den Austritt des Landtags aus dem kirchlichen «Bündnis für Toleranz» erzwingen, der Verfassungsgerichtshof in München will das Urteil am Vormittag verkünden. Im zweiten Fall steht nicht das Urteil an, sondern die mündliche Verhandlung. Die AfD will die Mitgliedschaft im Parlamentarischen Kontrollgremium erstreiten, das den bayerischen Verfassungsschutz überwacht.

Kräftiger Preissprung - Inflation zieht deutlich an

WIESBADEN: Die Inflationsrate in Deutschland hat im Juli ersten Daten zufolge den höchsten Stand seit fast 30 Jahren erreicht. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes lagen die Verbraucherpreise um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Einen höheren Wert hatten die Statistiker für Deutschland zuletzt im Dezember 1993 mit damals 4,3 Prozent ermittelt. Details zur Entwicklung der Teuerungsrate gibt die Wiesbadener Behörde am Mittwoch (8.00 Uhr) bekannt.

Wikileaks-Gründer Julian Assange in London vor Gericht

LONDON: Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange wird erneut in London vor Gericht erwartet. Am Royal Courts of Justice soll am Mittwoch (11.30 Uhr MESZ) eine Anhörung stattfinden, in der es um den Einspruch der USA gegen ein früheres Urteil geht. Das Strafgericht Old Bailey in London hatte im Januar einen US-Auslieferungsantrag wegen der schlechten psychischen Gesundheit Assanges und der zu erwartenden Haftbedingungen in den Vereinigten Staaten abgelehnt. Assange kam aber dennoch nicht auf freien Fuß, weil die USA Berufung einlegten.

Superstar Messi ist da - Paris Saint-Germain gibt Pressekonferenz

PARIS: Einen Tag nach der Landung von Fußball-Superstar Lionel Messi gibt der französische Top-Club Paris Saint-Germain eine Pressekonferenz. Auf der Medienrunde am Mittwoch um 11.00 Uhr wird der 34 Jahre alte Argentinier mit großer Wahrscheinlichkeit von seinem neuen Arbeitgeber vorgestellt. Für die Verpflichtung des sechsmaligen Weltfußballers, der beim FC Barcelona wegen der strikten Financial-Fair-Play-Regeln keinen neuen Vertrag unterschreiben konnte, sprechen eindeutige Indizien.

Chelsea gegen Villarreal: Nächste Titelchance für Tuchel und DFB-Trio

BELFAST: Trainer Thomas Tuchel greift mit Champions-League-Sieger FC Chelsea nach der nächsten Trophäe. Im europäischen Fußball-Supercup will der deutsche Coach am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Belfast auch gegen den Europa-League-Gewinner FC Villarreal einen siegreichen Abend erleben. Im Duell mit den Spaniern können die Blues mit den DFB-Nationalspielern Antonio Rüdiger, Timo Werner und Kai Havertz gut zwei Monate nach dem Königsklassen-Triumph den Status als beste Vereinsmannschaft Europas bestätigen.