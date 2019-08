Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.19

Antrittsbesuch von Johnson bei Merkel - Schwierige Brexit-Beratungen

BERLIN (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Mittwoch (18.00 Uhr) den neuen britischen Premierminister Boris Johnson zum Antrittsbesuch.



Das Treffen findet vor dem Hintergrund der festgefahrenen Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU statt.

Kabinett will Teil-Abschaffung des Solis beschließen

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung will am Mittwoch in Berlin die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für die meisten Bundesbürger beschließen.



Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Abgabe für 90 Prozent der bisherigen Zahler streichen, weitere 6,5 Prozent sollen den Soli von 2021 an nur noch teilweise zahlen - je höher das Einkommen, desto mehr.

Maas und Lawrow sprechen in Moskau über Ukraine und andere Konflikte

MOSKAU (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein russischer Kollege Sergej Lawrow treffen sich am Mittwoch in Moskau zu Gesprächen unter anderem über den Konflikt in der Ukraine.



Themen dieses bereits fünften Treffens der beiden Chefdiplomaten in diesem Jahr sind auch die Lage in Syrien und das iranische Atomprogramm, wie das Außenministerium in Moskau mitteilte.

Scholz und Geywitz stellen ihre Kandidatur um SPD-Vorsitz vor

BERLIN (dpa) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Brandenburger Landtagsabgeordnete Klara Geywitz stellen sich am Mittwoch (12.00 Uhr) in Berlin als Kandidaten für den Vorsitz der SPD vor.



Beide wollen die krisengeschüttelte Partei «wieder stark machen», wie sie am Dienstag schriftlich erklärt hatten.

Neue slowakische Präsidentin Caputova kommt nach Berlin

BERLIN (dpa) - Die neue Präsidentin der Slowakei, Zuzana Caputova, kommt am Mittwoch zu politischen Gesprächen nach Berlin.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sie am Vormittag (10.00 Uhr) im Schloss Bellevue mit militärischen Ehren empfangen. Nach einem Meinungsaustausch ist eine Pressekonferenz vorgesehen. Am Nachmittag (16.00 Uhr) wird Kanzlerin Angela Merkel mit der Liberalen ein Gespräch führen.

Mutmaßlicher Islamist klagt gegen Ausreiseverbot

AACHEN (dpa) - Ein 35 Jahre alter mutmaßlicher Islamist klagt vor dem Verwaltungsgericht Aachen gegen sein Ausreiseverbot aus Deutschland.



Das Verbot war nach einem Hinweis vom Verfassungsschutz ergangen, wie das Gericht mitteilte. Die Verhandlung beginnt am Mittwochvormittag (9.15 Uhr).

Nitrat im Wasser: Bund und Länder beraten über neue Düngeregeln

BERLIN (dpa) - Im Streit üm zu viel Nitrat im Grundwasser beraten Bund und Länder am Mittwoch (11.00 Uhr) über strengere Regeln fürs Düngen.



Die EU-Kommission droht mit einem weiteren Verfahren gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), wenn die Vorgaben zum Beispiel für Gülle nicht erneut nachgeschärft werden.

Putin in Finnland: Verhältnis zur EU und Militärflüge im Focus

HELSINKI (dpa) - Nach seinem Besuch beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag ist Kremlchef Wladimir Putin am Mittwoch zu Gast in Finnland.



Das EU-Mitglied hat derzeit den Vorsitz im Europarat - der finnische Präsident Sauli Niinistö will mit Putin Fragen der internationalen und bilateralen Politik erörtern.

Nationale Konferenz berät über umweltverträgliche Luftfahrt

LEIPZIG/BERLIN (dpa) - Die deutsche Luftverkehrsindustrie soll wettbewerbsfähiger und gleichzeitig umweltverträglicher werden.



Das ist das erklärte Ziel der ersten Nationalen Luftfahrtkonferenz, die am Mittwoch (10.30 Uhr) am Flughafen Leipzig-Halle stattfindet. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Prozess um Windreich-Insolvenz beginnt in Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Fast sechs Jahre nach der Insolvenz des Windpark-Projektentwicklers Windreich wird der Fall nun vor Gericht aufgearbeitet.



Am Landgericht Stuttgart beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess gegen Firmengründer Willi Balz und sieben weitere Angeklagte. Balz werden unter anderem Insolvenzverschleppung und Betrug vorgeworfen.

Gamescom öffnet fürs Publikum ihre Türen - Hunderttausende erwartet

KÖLN (dpa) - Die weltgrößte Computerspielmesse, die Gamescom, öffnet am Mittwoch (10.00 Uhr) ihre Türen für das breite Publikum.



Bis zum Samstagabend werden mehrere Hunderttausend Besucher erwartet, im vergangenen Jahr waren es insgesamt 370.000. Auf 210.000 Quadratmetern zeigen mehr als 1.000 Aussteller ihre Neuheiten.

Hauptversammlung bei Vapiano - Kritik von Aktionären erwartet

KÖLN (dpa) - Bei ihrer Hauptversammlung muss die angeschlagene Restaurantkette Vapiano am Mittwoch (11.00 Uhr) in Köln mit viel Kritik von ihren Anteilseignern rechnen.



Der Aktienkurs ist seit dem Börsengang vor zwei Jahren auf Talfahrt - wer damals zum Ausgabepreis zugegriffen hat, hat mehr als 80 Prozent des Wertes verloren.

Prozess gegen Stadtplan-Erben Falk wegen Anstiftung zum Mord beginnt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Wegen Anstiftung zum Mord muss sich von Mittwoch an (9.30 Uhr) der Erbe des Stadtplan-Verlags Falk, Alexander Falk, vor dem Frankfurter Landgericht verantworten.



Die Anklage wirft dem 50-Jährigen vor, im Jahr 2009 in einem Hamburger Restaurant einen Mittelsmann mit der Ermordung eines Frankfurter Rechtsanwalts beauftragt zu haben.

Prozess um Zwangsprostitution - Mit «Loverboy»-Masche in die Falle

WUPPERTAL (dpa) - Mit der sogenannten «Loverboy»-Masche sollen zwei Männer und ein Jugendlicher aus Wuppertal und Umgebung junge Frauen in die Zwangsprostitution getrieben haben.



Vor dem Wuppertaler Landgericht müssen sich ab Mittwoch (9.15 Uhr) ein 22-Jähriger, ein 31-Jähriger und ein 17-Jähriger verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Zuhälterei, gewerbsmäßige Zwangsprostitution, gefährliche Körperverletzung und schweren Raub in mehreren Fällen vor.

«König von Deutschland» wieder vor Gericht

DESSAU-ROßLAU (dpa) - Der selbst ernannte «König von Deutschland», Peter Fitzek, beschäftigt weiter die Justiz in Sachsen-Anhalt.



Am Mittwoch (9.00 Uhr) beginnt am Landgericht Dessau-Roßlau eine Berufungsverhandlung gegen den 53-Jährigen. Das Amtsgericht Wittenberg hatte ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in 27 Fällen und Beleidigung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt.

Deutscher Oscar-Kandidat wird in München gekürt

MÜNCHEN (dpa) - Der deutsche Kandidat für den Auslands-Oscar wird am Mittwoch in München gekürt.



German Films, die Auslands-Vertretung des deutschen Films, will bekanntgeben, welchen Beitrag sie nach Hollywood schickt. Der Gewinner soll bei der Oscar-Verleihung im kommenden Jahr ins Rennen um die Trophäe für den besten nicht-englischsprachigen Film gehen.

Ruhrtriennale startet mit Regiearbeit von Christoph Marthaler

BOCHUM (dpa) - Mit einer Inszenierung des Regisseurs Christoph Marthaler beginnt am Mittwoch (20.00 Uhr) in Bochum die Ruhrtriennale.



Das experimentelle Festival hat für das Stück «Nach den letzten Tagen. Ein Spätabend» einen ungewöhnlichen Spielort gefunden: das Audimax der Ruhr-Universität Bochum. Die Ruhrtriennale dauert bis zum 29. September.

DFB-Kandidat Keller stellt sich vor

BERLIN (dpa) - DFB-Präsidentschaftskandidat Fritz Keller stellt sich am Mittwoch in Berlin den Delegierten der Amateurverbände sowie den Vertretern der Profi-Clubs vor.



Sechs Tage nach seiner Nominierung zur Wahl als oberster Repräsentant des Deutschen Fußball-Bundes wird sich der 62 Jahre alte Clubchef des SC Freiburg anschließend auch öffentlich über seine künftigen Pläne an der Verbandsspitze äußern.

Handball-Supercup: 100. Nordderby SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel

DÜSSELDORF (dpa) - Die norddeutschen Handball-Topteams treffen am Mittwoch (19.30 Uhr) zum ersten Mal in der neuen Saison aufeinander.



Meister SG Flensburg-Handewitt und Pokalsieger THW Kiel stehen sich im Supercup in Düsseldorf gegenüber.

Springreiter peilen bei Europameisterschaft Medaille an

ROTTERDAM (dpa) - Die deutschen Springreiter starten am Mittwoch mit einem Zeitspringen in die Europameisterschaft in Rotterdam.



Das Team um Weltmeisterin Simone Blum gehört zu den Favoriten. Erstmals seit Olympia 2016 gehören auch Christian Ahlmann und Daniel Deußer wieder zu einer deutschen Championats-Mannschaft. Komplettiert wird das EM-Quartett durch Marcus Ehning.