Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 04.08.21 | Überblick

Frankreich lädt zu dritter Hilfskonferenz für den Libanon ein

PARIS: Ein Jahr nach der verheerenden Explosion am Beiruter Hafen lädt Frankreich erneut zu einer Hilfskonferenz für den Libanon. Gemeinsam mit internationalen Partnern will der französische Präsident Emmanuel Macron finanzielle Unterstützung für die Bevölkerung des krisengeplagten Landes bereitstellen.

Commerzbank legt Zwischenbilanz vor - Verlust erwartet

FRANKFURT/MAIN: Nach einigen Rückschlägen in jüngerer Zeit rechnen Analysten bei der Commerzbank mit roten Zahlen im zweiten Quartal. Der Frankfurter MDax-Konzern hatte bereits mitgeteilt, dass er in der Zwischenbilanz eine Abschreibung von rund 200 Millionen Euro wegen der abgeblasenen Auslagerung der Wertpapierabwicklung buchen wird. Zudem werden voraussichtlich Rückstellungen für das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) von Ende April zum Thema Bankgebühren das Ergebnis schmälern.

Auftakt zum 74. Internationalen Filmfestival Locarno

LOCARNO: Mit der Uraufführung des italienischen Actiondramas «Beckett» mit Hollywoods Jungstar John David Washington («Tenet») in der Hauptrolle beginnt am Mittwoch das 74. Internationale Filmfestival Locarno. Bis zum 14. August werden 209 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt. Zentrum des Festivals ist der internationale Wettbewerb um den Goldenen Leoparden, den Hauptpreis.

Bund will nach Flut Insolvenzantragspflicht für Firmen aussetzen

BERLIN: Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch nach der Flutkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands die Insolvenzantragspflicht für Firmen vorübergehend aussetzen. Das hatte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Dienstag in Schleiden in der Eifel angekündigt. In der Corona-Krise war diese Pflicht ebenfalls ausgesetzt worden, um damit Firmen zu helfen.

Prozess um Rendsburger Frauenmorde beginnt

KIEL: Am Kieler Landgericht beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess um die zwei Rendsburger Frauenmorde. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-jährigen Angeklagten vor, im August 2018 in der schleswig-holsteinischen Stadt eine 26-Jährige und im September 2020 eine 40-Jährige getötet zu haben.

Medaillen-Träume bei Krause, Premiere für Skateboarderin Stoephasius

TOKIO: Für die deutschen Leichtathleten gibt es bei den Olympischen Spielen in Tokio am Mittwoch die nächste Medaillenchance. Gesa Krause geht als eine der Mitfavoritinnen in das Rennen über 3000 Meter Hindernis. Keine Medaillenchancen, dafür eine olympische Premiere hat Lilly Stoephasius. Die erst 14-Jährige aus Berlin tritt im erstmals im Programm befindlichen Skateboard-Wettbewerb Park an. Stoephasius' großes Ziel ist Platz zehn.