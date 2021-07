Das bringt der Mittwoch

Merkel reist zu Biden nach Washington

BERLIN/WASHINGTON/NEW YORK: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bricht am Mittwoch zu Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden nach Washington auf. Das Treffen der beiden ist am Donnerstagnachmittag im Weißen Haus vorgesehen. Merkel wird während ihres Aufenthalts auch mit der Ehrendoktorwürde der Johns Hopkins Universität ausgezeichnet. Der Besuch soll den Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen nach einem Tiefpunkt in der Ära von Bidens Vorgänger Donald Trump markieren.

Sommerklausur der Bundestags-CSU in Seeon startet mit Söder-Rede

SEEON: Rund zweieinhalb Monate vor der Bundestagswahl kommt die CSU-Landesgruppe am Mittwoch zu ihrer zweitägigen Sommerklausur im oberbayerischen Kloster Seeon zusammen. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung teils in Präsenz und teils per Videokonferenz statt. Zum Auftakt (12.30 Uhr) stehen zunächst Grundsatzreden von Parteichef Markus Söder und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt auf der Tagesordnung.

Warnung vor der Bundestagswahl: keine Chance für Hacker

BERLIN: Parteien, Kandidaten und ihre Mitarbeiter sollen rund um die Bundestagswahl besonders darauf achten, in ihrer Kommunikation kein Einfallstor für Hackerangriffe offen zu lassen. Um diese Risiken und möglicherweise aus dem Ausland gesteuerte Desinformationskampagnen zur Wählerbeeinflussung geht es am Mittwoch (11.00 Uhr) bei einem Pressetermin von Bundesinnenminister Horst Seehofer in Berlin.

Prozess gegen Kölner Sängerin in Türkei geht in Endphase

ISTANBUL: Der Prozess gegen die Kölner Sängerin mit dem Künstlernamen Hozan Cane in der Türkei geht am Mittwoch in die Endphase. Die Staatsanwaltschaft im westtürkischen Edirne werde voraussichtlich das Abschlussplädoyer halten, sagte ihre Anwältin Newroz Akalan der Deutschen Presse-Agentur. Danach könne ein Urteil fallen.

Nationalfeiertag in Frankreich wieder mit Militärparade

PARIS: Nach einem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr will Frankreich seinen Nationalfeiertag am Mittwoch wieder mit der traditionellen Militärparade (10.00 Uhr) auf den Pariser Champs-Élysées begehen. Die Veranstaltung mit Staatschef Emmanuel Macron soll in diesem Jahr in die Zukunft blicken und unter dem Motto «Gagner l'avenir» (Die Zukunft gewinnen) auch den Willen würdigen, die Schwierigkeiten der Corona-Krise zu überwinden, hieß es aus dem Präsidentenpalast.

«Fit for 55»: EU-Kommission präsentiert Gesetzespaket zu Klimazielen

BRÜSSEL: Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen präsentiert an diesem Mittwoch Gesetzesvorschläge, die das Erreichen der europäischen Klimaschutzziele für das Jahr 2030 sicherstellen sollen. Als gesetzt gilt, dass der Verbrauch von fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdgas oder Mineralöl noch einmal deutlich verteuert werden soll, um den Umstieg auf klimafreundliche Technologien zu beschleunigen. Zudem dürften auch die Kohlendioxid-Grenzwerte für neue Autos erneut angehoben werden.

Handelsverband informiert über Erwartungen der Branche für 2021

BERLIN: Das Corona-Jahr 2021 ist für den Einzelhandel ein Jahr der Wechselbäder: Für den Modehandel geht es nach monatelangem Lockdown aktuell aufwärts. Der Lebensmittelhandel muss dagegen mit einem Ende des durch die Schließung vieler Restaurants und Betriebskantinen in der Pandemie ausgelösten Höhenfluges rechnen. Welche Auswirkungen Corona auf die Branche im ersten Halbjahr hatte und welche Erwartungen der Einzelhandel für die zweite Jahreshälfte hat, darüber will der Handelsverband Deutschland (HDE) am Mittwoch (10.30 Uhr) auf seiner Jahrespressekonferenz in Berlin informieren.

50+1-Regel und Arbeitsschutzkonzept bei DFL-Versammlung

FRANKFURT/MAIN: Einen Monat vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison hält die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine außerordentliche Mitgliederversammlung in Frankfurt/Main ab. Vertreter der 1. und 2. Liga beraten bei der Präsenzveranstaltung am Mittwoch (11.30 Uhr) unter anderem über die 50+1-Regel.