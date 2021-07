Das bringt der Mittwoch

Ab Mittwoch gelten gelockerte Reisebeschränkungen für fünf Länder

BERLIN: Die wegen der Verbreitung besonders ansteckender Corona-Varianten verhängten Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien und Nordirland, Russland, Indien und Nepal werden ab Mittwoch gelockert. Die fünf Länder werden vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet zurückgestuft. Damit ist die Einreise nach Deutschland für alle Personengruppen wieder möglich. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantänepflicht ganz, für alle anderen wird sie verkürzt.

Ostbeauftragter stellt Jahresbericht zum Stand der Einheit vor

BERLIN: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, stellt am Mittwoch (11.30 Uhr) den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit 2021 vor. Die Regierung sieht darin Ost-West-Unterschiede vor allem bei politischen Einstellungen. Trotz vieler Erfolge auf dem Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen seien nicht alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen zufrieden, heißt es. Kennzeichnend für die neuen Länder seien durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellungen gegenüber der Politik.

Bundeswehr übernimmt Führung der EU-Ausbildungsmission in Mali

BERLIN: Deutschland übernimmt die Führung der EU-Ausbildungsmission in Mali (EUTM). Das Kommando über die insgesamt etwa 950 EUTM-Soldaten in dem westafrikanischen Land führt von Mittwoch an Brigadegeneral Jochen Deuer. Ziel des seit 2013 laufenden Einsatzes ist es, die Streitkräfte in der Region durch Beratung und Ausbildung zu unterstützen, so dass sie Bedrohungen durch islamistische Terrorgruppen entgegentreten können.

Entscheidung über AfD-Klage gegen Maskenpflicht im Bundestag erwartet

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht will am Mittwoch (9.30 Uhr) seine Entscheidung über eine Klage der AfD gegen die Maskenpflicht im Bundestag veröffentlichen. 19 Abgeordnete der Fraktion hatten die Klage eingereicht. Die AfD hatte ihre im Herbst in Karlsruhe und parallel beim Berliner Verwaltungsgericht eingereichten Klagen im Wesentlichen damit begründet, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) zu so einer Anordnung nicht befugt sei. Das Verwaltungsgericht bestätigte die Maskenpflicht in einer Eilentscheidung schon Wochen später.

Misshandelte Flüchtlinge in Notunterkunft - Urteil erwartet

SIEGEN: Zweieinhalb Jahre nach Prozessbeginn um misshandelte Flüchtlinge in einer Notunterkunft in Nordrhein-Westfalen steht das Hauptverfahren vor dem Abschluss. In den verbliebenen vier noch offenen Fällen wird am Mittwoch (10.00 Uhr) das Urteil des Landgerichts Siegen erwartet. Heimleitung, Sozialbetreuer und Wachpersonal sollen in der Landesunterkunft monatelang bis September 2014 Geflüchtete eingesperrt, geschlagen und gequält haben.

Abstimmung über Löfvens Rückkehr als Ministerpräsident in Schweden

STOCKHOLM: Das schwedische Parlament stimmt am Mittwoch darüber ab, ob Stefan Löfven erneut Ministerpräsident des skandinavischen EU-Landes wird. Für den Sozialdemokraten geht es darum, dass keine Mehrheit der 349 Abgeordneten bei dem mit Spannung erwarteten Votum am frühen Nachmittag (14.00 Uhr) gegen ihn stimmt. Er setzt dabei auf die Stimmen der Sozialdemokraten und Grünen sowie auf die zugesagte Unterstützung der Linken und der Zentrumspartei. Die Mehrheitsverhältnisse sind jedoch äußerst knapp.

Boris Johnson muss sich Befragung in Parlamentsausschuss stellen

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson muss am Mittwoch in einem Ausschuss des Unterhauses in London Frage und Antwort stehen. Der sogenannte Liaison-Ausschuss besteht aus den Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse im House of Commons und tritt nur einige Male im Jahr zusammen. Der Ausschuss ist der einzige, der den britischen Premierminister regelmäßig befragen darf - umgangssprachlich ist auch manchmal von «grillen» die Reden, weil der Regierungschef wenig Möglichkeiten hat, kritischen Fragen auszuweichen.

Bauernverband gibt Ernteprognose für 2021 ab

NAUEN: Der Deutsche Bauernverband stellt am Mittwoch (10.00 Uhr) auf einem Agrar-Betrieb im brandenburgischen Nauen bei Berlin seine Ernteprognose für 2021 vor. Präsident Joachim Rukwied wird über die Erwartungen der Landwirte für das kommende Jahr informieren. Die Bauern mussten in dieser Saison bereits mit Trockenheit, hohen Temperaturen und dann wieder viel Regen zurechtkommen. Bundesweit erhofft der Bauernverband nach drei trockenen Jahren eine ordentliche Ernte.

Einsturz von Stadtarchiv in Köln - BGH prüft Freisprüche

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe überprüft am Mittwoch (9.30 Uhr) die Freisprüche von zwei Bauleitern nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Bei dem Unglück im März 2009 waren zwei Menschen ums Leben gekommen, die sich in zwei angrenzenden und ebenfalls eingestürzten Wohnhäusern aufgehalten hatten. An den Gebäuden und vor allem den darin gelagerten historischen Dokumenten entstand ein immenser Schaden in dreistelliger Millionenhöhe.

Niederländische Royals nochmals in Berlin unterwegs

BERLIN: Zum Abschluss seines dreitägigen Staatsbesuchs in Deutschland absolviert das niederländische Königspaar am Mittwoch nochmals einige Termine in Berlin. Zunächst wollen sich Willem-Alexander (54) und Máxima (50) in der Technischen Universität über Schlüsseltechnologien informieren. Nach einem Aufenthalt im Landschaftspark Herzberge, bei dem es um Umweltbildung von Kindern gehen soll, besuchen die niederländischen Royals das Humboldt Forum.

Kulturstaatsministerin zeichnet Buchhandlungen aus

ERFURT: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) vergibt am Mittwoch (18.00 Uhr) in Erfurt den Deutschen Buchhandlungspreis 2021. Mit der Auszeichnung würdigt der Bund zum siebten Mal unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen, die sich in besonderer Weise für ein attraktives Angebot vor Ort oder für ein vielfältiges Verlagssortiment engagieren.

Kameramann von «Das Boot» kämpft weiter um faire Vergütung

STUTTGART: Seit vielen Jahren kämpft der Chef-Kameramann von «Das Boot» um eine angemessene finanzielle Beteiligung am Erfolg des Filmklassikers - nun geht der Streit in Stuttgart in die nächste Runde. Der Anfang der 80er Jahre produzierte Film spielte viele Millionen Euro ein. Kameramann Jost Vacano (87) hatte für seine Arbeit umgerechnet etwa 100.000 Euro erhalten. Seit 2002 gibt es im Urheberrecht den sogenannten Fairnessparagrafen. Er sieht eine Nachvergütung vor, wenn die vereinbarte Gegenleistung und die später erzielten Erträge in auffälligem Missverhältnis stehen. Auf dieser Basis streitet Vacano seit mehr als einem Jahrzehnt für mehr Geld - in mehreren Verfahren.

England will historische EM-Chance nutzen - Dänen nur Außenseiter

LONDON: England will seine historische Chance auf den ersten großen Fußball-Titel seit dem WM-Erfolg von 1966 nutzen. In das Halbfinale der Europameisterschaft am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen Dänemark geht das Team von Trainer Gareth Southgate als Favorit. Schließlich findet die Partie vor 60.000 Zuschauern im heimischen Wembley-Stadion statt, in dem aufgrund der Corona-Pandemie bis auf 5000 in Großbritannien lebende Dänen fast nur englische Fans sein werden. Zudem sind die Three Lions als einziges Team im bisherigen Turnierverlauf noch ohne Gegentor.

Nagelsmann stellt sich vor: Pk und Trainingsstart beim FC Bayern

MÜNCHEN: Der FC Bayern München steigt in das Training für die neue Saison ein und stellt dabei an diesem Mittwoch zunächst seinen Chefcoach Julian Nagelsmann vor. Der von RB Leipzig verpflichtete Trainer wird seine erste Video-Pressekonferenz beim Fußball-Rekordmeister geben (11.00 Uhr), ehe er am Nachmittag (14.30 Uhr) die neuen Schützlinge auf das Feld an der Säbener Straße schickt.

Tennis-Herren spielen um Halbfinal-Einzug in Wimbledon

LONDON: Nach dem Aus von Alexander Zverev findet das Herren-Viertelfinale beim Tennisturnier in Wimbledon an diesem Mittwoch (14.00 Uhr/Sky) ohne deutsche Beteiligung statt. Turnierfavorit Novak Djokovic aus Serbien tritt gegen den Ungarn Marton Fucsovics an, der achtmalige Sieger Roger Federer aus der Schweiz trifft auf den Polen Hubert Hurkacz. Zverevs kanadischer Bezwinger Felix Auger-Aliassime bekommt es mit dem Italiener Matteo Berrettini zu tun. Als zweiter Kanadier unter den letzten acht Spielern ist Denis Shapovalov dabei, sein Gegner ist der Russe Karen Chatschanow.