Das bringt der Mittwoch

Steinmeier fliegt zum Staatsbesuch nach Israel

BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bricht am Mittwoch (12.30 Uhr) zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Israel auf. Dieser sollte bereits im Mai vergangenen Jahres stattfinden, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Der Bundespräsident wird sowohl mit dem nur noch wenige Tage amtierenden Staatspräsidenten Reuven Rivlin Gespräche führen wie auch mit seinem bereits gewählten Nachfolger Izchak Herzog.

UN-Tribunal: Serbischen Ex-Sicherheitschefs droht lebenslange Haft

DEN HAAG: Mehr als 25 Jahre nach Ende des Bosnien-Krieges urteilt das UN-Tribunal in Den Haag in seinem letzten Prozess zu Kriegsverbrechen auf dem Balkan. Den zwei ehemaligen Chefs des staatlichen serbischen Sicherheitsdienstes, Jovica Stani?ic (70) und Franko Simatovic (71), droht am Mittwoch lebenslange Haft wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Bundesagentur gibt Statistik zum Arbeitsmarkt für Juni bekannt

NÜRNBERG: Die Bundesagentur für Arbeit gibt am Mittwoch ihre Monatsstatistik für den Juni bekannt. Nach einer positiven Entwicklung bei den Corona-Infektionszahlen und damit verbundenen Lockerungen bei Eindämmungsmaßnahmen ist von einer deutlichen Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt auszugehen. Volkswirte erwarten vor allem in Branchen wie Gastronomie und Handel sowie bei den personenbezogenen Dienstleistungen deutliche Verbesserungen.

Finanzminister Scholz reist nach Washington

BERLIN: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) reist am Mittwoch nach Washington. Auf dem Programm stehen dürfte etwa ein Treffen mit US-Finanzministerin Janet Yellen. Schwerpunkt dabei dürften die Pläne für eine globale Mindeststeuer sein. Ob der SPD-Kanzlerkandidat auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris im Weißen Haus treffen wird, war noch unklar.

Macron lädt zu Gleichstellungs-Forum in Paris

PARIS: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will am Mittwoch (15.20 Uhr) in Paris ein internationales Forum für die Gleichstellung von Frauen und Männern eröffnen. Es sei nötig zu handeln, denn Frauen seien von den Folgen der Corona-Pandemie besonders betroffen, hieß es aus dem Umfeld von Macron. Bei der mehrtägigen Veranstaltung werde auch die Gewalt gegen Frauen zur Sprache kommen.

Putin im Bürgergespräch «Direkter Draht» - Hunderttausende von Fragen

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin stellt sich an diesem Mittwoch und damit wenige Monate vor der Parlamentswahl bei der Sendung «Der direkte Draht» wieder den Fragen seiner Landsleute. Erwartet wird, dass es dabei vor allem auch um die Unzufriedenheit vieler Menschen in Russland mit der Politik in der Corona-Krise geht.

Bahnbranche und Politik diskutieren über Verkehrswende

BERLIN: Branchenvertreter und Politiker diskutieren am Mittwoch (11.00 Uhr) auf einer Fachkonferenz über die Stärkung der Schiene als zentralen Bestandteil der Verkehrswende. Dabei soll es auch um die Frage gehen, wo Deutschland bei Fragen des Klimaschutzes im Verkehr steht und was noch zu tun ist.

Urteil nach Mord an deutschem Paar auf finnischer Fähre erwartet

HELSINKI: Im finnischen Helsinki wird am Mittwoch das Urteil in einem 34 Jahre alten Mordfall erwartet. Ein Däne wird beschuldigt, auf einer Ostsee-Fähre ein deutsches Pärchen angegriffen zu haben. Die beiden Studenten aus Baden-Württemberg waren im Juli 1987 auf dem Weg von der schwedischen Hauptstadt Stockholm ins finnische Åbo.

Prozess gegen Clanchef - Bushidos Ehefrau erneut als Zeugin erwartet

BERLIN: Im Strafprozess gegen einen Berliner Clanchef und drei seiner Brüder wird am Mittwoch (09.30 Uhr) erneut die Ehefrau des Deutschrap-Stars Bushido als Zeugin erwartet. Anna-Maria Ferchichi hatte bereits zuvor ausgesagt, der langjährige Geschäftspartner ihres Mannes, Arafat A.-Ch., habe alles in ihrem Leben bestimmt - dieser Einfluss habe ihr Angst gemacht.

Nach Abschluss der Achtelfinals: Weiterer Ruhetag bei der Fußball-EM

BERLIN: Bei der Fußball-Europameisterschaft steht am Mittwoch nach dem Abschluss aller Achtelfinal-Partien wieder ein Ruhetag an. Wie schon nach dem Ende der Gruppenphase sind zwei spielfreie Tage eingeplant. Nach einem weiteren Ruhetag kommt es dann am Freitag zu den Duellen zwischen Spanien und der Schweiz in St. Petersburg sowie zwischen Belgien und Italien in München im Kampf um den Einzug in das Halbfinale.

Dritter Tag in Wimbledon: Tennisprofi Koepfer im Einsatz

LONDON: Am dritten Tag des Tennis-Turniers in Wimbledon greift Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer zum zweiten Mal ins Geschehen ein. Nach seinem Dreisatz-Sieg zum Auftakt gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka trifft der Schwarzwälder am Mittwoch (Sky) auf den Qualifikanten Daniel Masur oder den Südkoreaner Kwon Soon Woo.