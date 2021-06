Das bringt der Mittwoch

Kabinett will Haushaltsentwurf beschließen - mehr Schulden geplant

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2022 beschließen. Der Etat ist erneut geprägt von den Folgen der Corona-Krise. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will den Entwurf am Mittag (13.00 Uhr) erläutern.

Kabinett will Klima-Investitionsprogramm beschließen

BERLIN: Neben dem Bundeshaushalt 2022 will das Kabinett am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) auch das sogenannte Klimaschutz-Sofortprogramm beschließen. Darin enthalten sind zusätzliche Investitionen in Höhe von acht Milliarden Euro in Maßnahmen, die den Klima- und Umweltschutz in Deutschland voranbringen sollen.

Merkel stellt sich im Bundestag letztmals den Fragen der Abgeordneten

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Mittwoch (13.05 Uhr) letztmals in die Regierungsbefragung des Bundestags. Sie wird dabei voraussichtlich unter anderem zur Corona-Politik der Regierung befragt werden. Die CDU-Politikerin kandidiert bei der Bundestagswahl im September nicht wieder. Der Bundestag kommt in dieser Woche zur letzten regulären Sitzungswoche der Wahlperiode zusammen.

Haushaltsausschuss befasst sich mit großen Rüstungsprojekten

BERLIN: Der Haushaltsausschuss befasst sich in der letzten regulären Sitzungswoche des Bundestages noch mit milliardenschweren Rüstungsprojekten. Die Abgeordneten sollen am Mittwoch grünes Licht für insgesamt 27 Vorlagen geben, die mit einem Umfang von insgesamt 16 Milliarden Euro beziffert sind. Darunter sind das geplante Luftkampfsystem FCAS (rund 4,5 Milliarden Euro), das deutsch-norwegische U-Boot-Projekt «U212 CD» (2,8 Milliarden Euro) sowie drei Flottendienstboote (2 Milliarden Euro).

Neue Libyen-Konferenz in Berlin

BERLIN: Die Außenminister der am Libyen-Konflikt beteiligten Länder kommen am Mittwoch in Berlin zusammen, um über eine weitere Stabilisierung des nordafrikanischen Landes zu beraten. Die eintägige Konferenz wird von der Bundesregierung und den Vereinten Nationen veranstaltet. Zu den Teilnehmern gehören die USA, Russland, die Türkei, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie die libysche Übergangsregierung.

Erster Deutschlandbesuch von US-Außenminister Blinken

BERLIN: Bei seinem Antrittsbesuch in Deutschland wird US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Heiko Maas (SPD) treffen. Außerdem nimmt er in Berlin an einer Konferenz zum Libyen-Konflikt teil, bei der auch Russland, Ägypten, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate vertreten sein werden.

Wirtschaftsminister Altmaier reist nach Washington

BERLIN: Als erster Bundesminister seit Amtsantritt der neuen US-Regierung reist Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch nach Washington. Altmaier will bis Freitag politische Gespräche führen - unter anderen mit dem US Sonderbeauftragten für Klima, John Kerry, sowie der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai.

Kartellamtschef Mundt stellt Tätigkeitsbericht vor

BONN: Nachdem Deutschlands oberste Wettbewerbshüter ihre Gangart gegenüber US-Internetkonzernen verschärft haben, gibt Kartellamtschef Andreas Mundt an diesem Mittwoch (10.30 Uhr) Einblick in die Tätigkeit seiner Behörde. Zu Jahresbeginn hatte der Gesetzgeber die Kompetenzen des Amts erweitert.

Kanzlerin Merkel spricht beim Deutschen Bauerntag

BERLIN: Rund drei Monate vor der Bundestagswahl ist die künftige Ausrichtung der Landwirtschaft am Mittwoch (14.00) Thema beim Deutschen Bauerntag. Auf dem Programm stehen unter anderem eine Rede von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und eine Diskussion mit Spitzenvertretern der Parteien.

Diskriminierung beim Brauchtums-Fischen zum zweiten Mal vor Gericht

MEMMINGEN: Der Prozess um Diskriminierung von Frauen beim traditionellen Fischertag in Memmingen im Allgäu geht in die zweite Runde. Der Fall wird am Mittwoch (9.00 Uhr) am Memminger Landgericht neu aufgerollt. Mit einem Urteil ist nach Angaben des Gerichts aber erst zwei bis drei Wochen später zu rechnen.

In Baden-Baden wird schönste Rose gekürt

BADEN-BADEN: In Baden-Baden wird an diesem Mittwoch die schönste Rose des Jahres gekürt. Nach Angaben der Kurstadt stehen 127 Rosenneuheiten von 29 Züchtern aus 11 Ländern zur Wahl. Der Preis gilt als bedeutendste Auszeichnung für eine Rosenneuheit in Deutschland; er ist auch einer der wichtigsten europäischen Preise.

Missbrauchs-Prozess: Urteil für Bekannten eines Lügde-Täters erwartet

GÖTTINGEN: Im Göttinger Missbrauchs-Prozess gegen einen Bekannten eines Lügde-Täters soll am Mittwoch (14.00 Uhr) das Urteil fallen. Der 50 Jahre alte Angeklagte soll fünf Mädchen teils schwer sexuell missbraucht und Aufnahmen von sexuellem Missbrauch an Kindern angefertigt haben. Kurz nach dem Prozessauftakt im September 2020 war die Öffentlichkeit zum Schutz der Opfer von der Verhandlung ausgeschlossen worden. (Az.: 9 KLs 11/20)

Fußball-Nationalteam spielt gegen Ungarn um Achtelfinaleinzug

MÜNCHEN: Die deutsche Nationalmannschaft plant zum Abschluss der EM-Gruppenphase ein weiteres Fußballfest in der Münchner Arena. Nach dem umjubelten 4:2 gegen Titelverteidiger Portugal würde am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) schon ein Unentschieden gegen Ungarn reichen, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Auch Platz eins ist in Gruppe F noch möglich.

Letzte Entscheidungen in EM-Gruppen E und F fallen

BERLIN: In den letzten Vorrundenspielen der Fußball-EM entscheidet sich an diesem Mittwoch, welche weiteren Mannschaften noch das Achtelfinale erreichen. Während die DFB-Auswahl in München gegen Ungarn (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) das Weiterkommen perfekt machen will, treffen in der Gruppe F in Budapest parallel Frankreich und Titelverteidiger Portugal aufeinander (Magenta TV). Zuvor will in der Gruppe E Spanien gegen die Slowakei (18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in Sevilla ein überraschendes, vorzeitiges Aus verhindern.