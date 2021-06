Das bringt der Mittwoch

Biden und Putin kommen zu ihrem ersten Gipfel in Genf zusammen

GENF: Nach Jahren schwerer Konfrontation zwischen Washington und Moskau kommen US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin an diesem Mittwoch zu ihrem ersten Gipfel zusammen. Das mit Spannung erwartete Treffen auf Initiative Bidens soll gegen 13.00 Uhr MESZ in Genf beginnen und vier bis fünf Stunden dauern, wie der Kreml mitteilte. Biden hatte Putin zu dem Gipfel eingeladen, um angesichts der im Westen zunehmend kritisierten Politik Moskaus «rote Linien» aufzuzeigen.

Gesundheitsminister beraten Corona-Themen

BERLIN/MÜNCHEN: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten an diesem Mittwoch über verschiedene Corona-Themen. Im Zentrum der Videoschalte sollen unter anderem Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie stehen. Nähere Festlegungen werden zur Zukunft der Impfzentren erwartet. Beraten werde auch über Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung, wie der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz und bayerische Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) angekündigte.

Innenminister beraten über Abschiebungen und Antisemitismus

RUST: Die Innenminister von Bund und Ländern kommen an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) zu ihrer diesjährigen Frühjahrskonferenz im Europa-Park Rust bei Freiburg zusammen. Zentrale Themen der dreitägigen Tagung sind Abschiebungen nach Syrien und der Kampf gegen den Antisemitismus. Auch der Umgang mit extremistischen Tendenzen in der «Querdenker»-Bewegung und das Waffenrecht sollen zur Sprache kommen.

Letzter Arbeitstag für Erich Sixt als Vorstandschef

PULLACH: Auf der virtuellen Hauptversammlung des Autovermieters Sixt legt Vorstandschef Erich Sixt am Mittwoch (10.00 Uhr) seinen letzten Geschäftsbericht vor. Nach 52 Jahren an der Spitze des Unternehmens will der 76-Jährige in den Aufsichtsrat wechseln und dort gleich den Vorsitz übernehmen. Seine beiden Söhne Alexander (42) und Konstantin (38) sollen ab Donnerstag als Führungstandem seine Nachfolge antreten.

Studie: Wie denken junge Leute über ihr Leben in der Corona-Pandemie?

HANNOVER: Die Corona-Infektionszahlen sinken immer weiter, gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen auf den Straßen. Und immer wieder löst die Polizei Feiern vor allem junger Menschen auf. Wie denken Jugendliche und junge Erwachsene in Europa über ihr Leben in der Pandemie? Das will die Tui-Stiftung mit ihrer Jugendstudie «Junges Europa 2021» herausfinden, deren Ergebnisse am Mittwoch (10.00 Uhr) online vorgestellt werden sollen.

Neu-Eröffnung von Insel Wilhelmstein mit Besitzer Schaumburg-Lippe

WUNSTORF: Das neue Konzept für die Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer wird an diesem Mittwoch (14.45 Uhr) offiziell vorgestellt. Erwartet werde auch der Besitzer der Insel, Alexander zu Schaumburg-Lippe. Die künstliche Insel war im 18. Jahrhundert errichtet worden. Das Steinhuder Meer ist Niedersachsens größter Binnensee und ein wichtiger touristischer Faktor.

Daniel Brühl stellt Regiedebüt bei Berlinale vor

BERLIN: In der Sommerausgabe der Berlinale stellt Schauspieler Daniel Brühl am Mittwoch (19.00 Uhr) seinen neuen Film vor. Erstmals hat er selbst Regie geführt - im Psychothriller «Nebenan» geht es um zwei sehr verschiedene Männer, die sich an einer Berliner Kneipentheke treffen.

Xavier-Naidoo-Konzert erneut Thema in Rostocker Bürgerschaft

ROSTOCK: Die Rostocker Bürgerschaft wird sich am Mittwoch (16.00 Uhr) erneut mit dem ursprünglich für August geplanten Konzert des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo in der Rostocker Stadthalle beschäftigen. Die Wiederholung der Debatte ist notwendig, weil Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) Widerspruch gegen die Entscheidung der Bürgerschaft eingelegt hatte, das Konzert Naidoos nicht zuzulassen.

Erste Teams bestreiten bei EM ihre zweiten Gruppenspiele

SEVILLA: Bei der Fußball-Europameisterschaft beginnt am Mittwoch der zweite Vorrunden-Spieltag. Nachdem alle 24 Mannschaften ihre ersten Gruppenpartien absolviert haben, stehen nun für die ersten Teams bereits die zweiten Spiele an. Italien trifft nach dem 3:0-Sieg im Eröffnungsspiel gegen die Türkei in Rom auf die Schweiz (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV). Die Schweizer waren zum Auftakt der Gruppe A nicht über ein 1:1 gegen Wales hinausgekommen. Die Waliser spielen nun in Baku gegen die Türkei (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV).