Das bringt der Mittwoch

Kurzarbeitsregeln werden erneut verlängert

BERLIN: Die wegen der Corona-Pandemie vereinfachten Zugangsregeln zur Kurzarbeit sollen über Ende Juni hinaus um weitere drei Monate verlängert werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) legt dazu an diesem Mittwoch dem Bundeskabinett eine entsprechende Verordnung vor. In der Begründung heißt es, es gebe nach Ansicht der Bundesregierung trotz sinkender Corona-Zahlen und Impffortschritts weiterhin «Unsicherheiten». Es gehe darum, «Beschäftigungsverhältnisse auch über den 30. Juni 2021 hinaus zu stabilisieren und dadurch Arbeitslosigkeit und gegebenenfalls Insolvenzen möglichst zu vermeiden».

Bundestag debattiert über umstrittene Corona-Masken

BERLIN: Der in der Bundesregierung eskalierte Streit um angeblich weniger geprüfte Corona-Schutzmasken ist am Mittwoch Thema im Bundestag. In einer Aktuellen Stunde (15.20 Uhr) auf Antrag der Linksfraktion wollen die Abgeordneten über schwere Vorwürfe gegen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) debattieren, die neben der Opposition auch der Koalitionspartner SPD erhebt. Hintergrund ist, dass in China bestellte Masken, die nicht nach hohen Standards getestet wurden, nach Plänen des Gesundheitsressorts an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose gehen sollten.

Bidens erste Auslandsreise - US-Präsident besucht Europa

WASHINGTON: Bei seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident kommt Joe Biden an diesem Mittwoch nach Europa. Der Präsident und die First Lady Jill Biden treffen zum Auftakt ihrer ersten Auslandsreise seit der Amtsübernahme im Januar zunächst mit US-Soldaten in Suffolk in Großbritannien zusammen. Am Donnerstag steht ein Gespräch Bidens mit dem britischen Premierminister Boris Johnson in der Nähe von Cornwall an. Dort findet dann von Freitag bis Sonntag der G7-Gipfel statt, an dessen Rande ein Treffen Bidens mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet wird. Zum Abschluss ihres Besuches in Großbritannien werden der US-Präsident und die First Lady am Sonntag von Königin Elizabeth II. auf Schloss Windsor nahe London empfangen.

Weitere Lockerungen in Frankreich - Erleichterungen bei Einreise

PARIS: In Frankreich treten am Mittwoch weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Die abendliche Ausgangssperre wird etwa von 21.00 Uhr auf 23.00 Uhr nach hinten verschoben. Auch die Einreise nach Frankreich wird aus zahlreichen Ländern wie Deutschland erleichtert. Es reicht dann ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder ein negativer Antigen-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zuvor war ein PCR-Test verpflichtend. Restaurants dürfen zudem ihre Innenräume mit einer Auslastung von 50 Prozent wieder öffnen.

Ryanair gegen Condor: EU-Gericht verkündet Urteil

LUXEMBURG: Das EU-Gericht entscheidet am Mittwoch (11.00 Uhr) über eine Klage der irischen Fluggesellschaft Ryanair gegen staatliche Corona-Hilfen für die deutsche Condor. Ryanair wendet sich gegen die Genehmigung der EU-Kommission für die Beihilfen im Umfang von 550 Millionen Euro im April 2020. Diese verstoße unter anderem gegen den freien Dienstleistungsverkehr, argumentiert der Kläger. (Rechtssache T 665/20). Der Fall Condor ist einer von vielen, in denen Ryanair gegen staatliche Unterstützung für Konkurrenten in der Corona-Krise vorgegangen ist.

Kardinal Woelki firmt Jugendliche - trotz Protesten

DÜSSELDORF: Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki will am Mittwoch (18.00 Uhr) trotz Protesten 17 Jugendliche in einer Düsseldorfer Gemeinde firmen. Mehr als 140 Mitglieder der Gemeinde St. Margareta hatten Woelki in einem Offenen Brief aufgefordert, von der Firmung abzusehen. In der Gemeinde sind zwei Pfarrer tätig gewesen, die des sexuellen Missbrauchs verdächtigt werden. Einer von ihnen ist inzwischen tot. In beiden Fällen wird Woelki vorgeworfen, zu lange seine schützende Hand über die Priester gehalten zu haben.

Berlinale 2021: Sommerfestival wird eröffnet

BERLIN: In Berlin beginnt am Mittwoch (21.30 Uhr) die Sommerausgabe der Internationalen Filmfestspiele. Eröffnet wird die Berlinale auf der Museumsinsel mit dem Justizdrama «Der Mauretanier» - Jodie Foster spielt darin eine Anwältin, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 einem Gefangenen in Guantanamo hilft. Wegen der Pandemie wurde die Berlinale diesmal geteilt. Im März konnten Fachleute Filme online schauen, nun sind Open-Air-Vorführungen fürs Publikum geplant. Rund 60.000 Tickets wurden angeboten. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt.

Prozess: 40-Jähriger soll Ex-Schwager erschossen haben

KÖLN: Wegen Mordes am Bruder seiner Ex-Frau steht ab Mittwoch (9.15 Uhr) ein 40 Jahre alter Mann vor dem Kölner Landgericht. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte seinen Ex-Schwager bei einer Auseinandersetzung vor dem Straßenverkehrsamt in Bergheim bei Köln im Februar 2021 erschossen haben. Der ebenfalls an dem Streit beteiligte neue Partner der Ex-Frau sowie ein weiterer Mann seien durch Schüsse verletzt worden, so die Anklage. Stunden vor der Tat war der Türke bereits auf seine Ex-Frau und ihren neuen Lebensgefährten getroffen.

Alba Berlin und FC Bayern bestreiten erstes Basketball-Finalspiel

BERLIN: Im Kampf um die Basketball-Meisterschaft kommt es am Mittwoch (20.30 Uhr/Sport1 und Magentasport) zum ersten Finalduell zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München. Der Titelverteidiger ist in der Hauptstadt Gastgeber des Auftakts eines einmaligen Final-Modus': Schon am Donnerstag später steigt abermals in Berlin das zweite Duell der Best-of-Five-Serie, am Wochenende folgen zwei Partien in München innerhalb von 26 Stunden. Beide Teams gehen erschöpft in das Finale, haben sie doch eine XXL-Saison in Liga, Pokal und vor allem der anstrengenden Euroleague hinter sich.

Nadal und Djokovic wollen in Paris Halbfinal-Duell perfekt machen

PARIS: Bei den French Open in Paris wollen der spanische Topfavorit Rafael Nadal und der Serbe Novak Djokovic am Mittwoch ins Halbfinale einziehen. Nadal trifft in seinem Viertelfinale auf den Argentinier Diego Schwartzman, der in den Runden zuvor mit Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff zwei deutsche Tennisspieler ausgeschaltet hatte. Djokovic bekommt es im Abendspiel ab 20.00 Uhr mit dem Italiener Matteo Berrettini zu tun. Bei der Night Session sind erstmals 5000 Zuschauer zugelassen. Gewinnen Nadal und Djokovic, treffen sie im Halbfinale aufeinander.