Von: Redaktion DER FARANG | 07.08.19

Nach Bluttaten in den USA: Trump besucht Dayton und El Paso

WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania wollen am Mittwoch nach Dayton in Ohio und El Paso in Texas reisen - jene Orte, in denen zwei Todesschützen am Wochenende insgesamt mehr als 30 Menschen erschossen hatten.



US-Vizepräsident Mike Pence sagte am Dienstag bei einem Auftritt in Arlington, der Präsident und die First Lady wollten dort ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung ausdrücken für die Betroffenen der abscheulichen Attacken.

Commerzbank legt Quartalsbilanz vor - Gewinnrückgang erwartet

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Zinsflaute und der harte Wettbewerb um Kunden machen Finanzinstituten in Deutschland zu schaffen.



Wie sich die Commerzbank nach den geplatzten Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank in dem schwierigen Umfeld behauptet hat, werden die Zahlen für das zweite Quartal zeigen. Die Bank legt die Zwischenbilanz am Mittwoch (7.00 Uhr) vor. Analysten rechnen mit einem Rückgang des Gewinns gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Mordprozess geht weiter: Schülerin seit fast 13 Jahren verschwunden

BERLIN (dpa) - Der Prozess um den mutmaßlichen Mord an der verschwundenen Berliner Schülerin Georgine Krüger wird am Mittwoch (9.30 Uhr) fortgesetzt.



Vor dem Landgericht der Hauptstadt muss sich ein 44-Jähriger verantworten - ihm wird zur Last gelegt, im September 2006 die damals 14-Jährige in einen Keller seiner Wohnung gelockt, vergewaltigt und erwürgt zu haben. Die Leiche wurde bis heute nicht gefunden.

Vater soll Baby totgeprügelt haben - Urteil erwartet

KEMPTEN (dpa) - Gegen einen Vater, der sein Baby zu Tode geprügelt haben soll, will das Landgericht Kempten am Mittwoch (9.00 Uhr) das Urteil verkünden.



Der 22-Jährige hat im August vergangenen Jahres auf seinen acht Monate alten Sohn in einer Wohnung in Kaufbeuren aufgepasst. Während die Mutter außer Haus war, soll der Angeklagte den Säugling so heftig geschüttelt und geschlagen haben, dass der Junge an den Folgen der Misshandlung starb.

Dresdner Sempergalerie frisch saniert - Übergabe am Mittwoch

DRESDEN (dpa) - Nach sechs Jahren Bauzeit ist die Sanierung des Domizils der weltberühmten Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden abgeschlossen.



Der Semperbau am Zwinger wird am Mittwoch (10.00 Uhr) an die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) übergeben. Das im 19. Jahrhundert nach Entwürfen von Architekt Gottfried Semper (1803-1879) errichtete Ausstellungsgebäude wurde seit Herbst 2013 in Etappen renoviert.

Italienische Familiensaga eröffnet 72. Filmfestival in Locarno

LOCARNO (dpa) - Das 72. Internationale Filmfestival beginnt am Mittwoch im schweizerischen Locarno. Zum Auftakt läuft die italienische Familiensaga «Magari» von Regisseurin Ginevra Elkann.



Deutschland ist in allen Sektionen des Festivals, das mehr als 200 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme zeigt, stark vertreten.