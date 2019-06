Written by: Redaktion DER FARANG | 05/06/2019

Staats- und Regierungschefs erinnern in Portsmouth an D-Day

PORTSMOUTH (dpa) - Bei einer großen Gedenkveranstaltung in Portsmouth an der Südküste Englands erinnern Staats- und Regierungschefs am Mittwoch an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren.



Mit dabei sind unter anderem US-Präsident Donald Trump, die britische Königin Elizabeth II. und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May werden zu der Militärfeier erwartet.

Dänen wählen neues Parlament

KOPENHAGEN (dpa) - Zehn Tage nach der Europawahl wird in Dänemark am Mittwoch ein neues Parlament gewählt.



Umfragen deuten auf einen Regierungswechsel in Kopenhagen hin. Die Sozialdemokratin Mette Frederiksen hat demnach gute Chancen, künftig Ministerpräsidentin des kleinen Nachbarlandes Deutschlands zu werden. In den vergangenen vier Jahren hatte diesen Posten der Liberale Lars Løkke Rasmussen inne. Er hatte die Wahl am 7. Mai ausgerufen und seitdem vergeblich versucht, seinen Rückstand in den Umfragen wettzumachen.

Gesundheitsminister treffen bei Konferenz auf Proteste

LEIPZIG (dpa) - Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern kommen am Mittwoch (13.00 Uhr) in Leipzig zu ihrer zweitägigen Jahreskonferenz zusammen.



Gleich zum Auftakt treffen sie dabei auf Proteste von Beschäftigten in Altenpflege, Krankenhäusern und Psychiatrie. Die Gewerkschaft Verdi hat Angestellte aus der Gesundheitsbranche in ganz Deutschland dazu aufgerufen, für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.

Bremer Grünen-Vorstand gibt Richtung vor: Jamaika oder Rot-Rot-Grün?

BREMEN (dpa) - Die Bremer Grünen treffen am Mittwoch eine Vorentscheidung über die künftige Regierung für das kleinste Bundesland.



Die Ökopartei wird von CDU und FDP umworben für ein Jamaika-Bündnis und von SPD und Linkspartei für Rot-Rot-Grün. Der Grünen-Landesvorstand tagt abends (ab 18.00 Uhr) und will eine Empfehlung treffen, mit welchen Parteien über eine Koalition verhandelt wird.

Justizminister beraten in Lübeck

LÜBECK (dpa) - Die Justizminister der Länder nehmen am Mittwoch (14.00 Uhr) in Lübeck zweitägige Beratungen auf.



Dabei geht es um teils sehr umstrittene Themen. Die Abschiebung straffälliger Flüchtlinge steht ebenso auf der Tagesordnung wie die Forderung nach höheren Strafen für Messerangriffe.

Städtetag rückt Verkehr, Klima und Wohnungsbau in den Fokus

DORTMUND (dpa) - Der Deutsche Städtetag will auf seiner Hauptversammlung in Dortmund mehr Anstrengungen bei Wohnungsbau, Verkehr und Klimaschutz einfordern.



Ein Teil der Menschen fühle sich abgehängt, es sei wieder mehr Zusammenhalt nötig, sagte Verbandspräsident Markus Lewe (CDU) vor der offiziellen Auftaktveranstaltung am Mittwoch (10 Uhr). Rund 400.000 Wohnungen pro Jahr müssten neu gebaut werden, der soziale Wohnungsbau sei dabei elementar.

Brüssel nimmt Wirtschaftsentwicklungen in den Blick - Rom im Fokus

BRÜSSEL (dpa) - Die EU-Kommission nimmt am Mittwoch (gegen 12.00 Uhr) die Wirtschaftsentwicklungen in den einzelnen Staaten in den Blick.



Ein besonderes Augenmerk dürfte dabei auf Italien fallen. Es gilt als möglich, dass die Brüsseler Behörde ein Strafverfahren wegen der hohen Verschuldung der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone empfehlen wird.

USA und Mexiko verhandeln über angedrohte Strafzölle

WASHINGTON (dpa) - Die Vereinigten Staaten und Mexiko wollen die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle kurz vor Ablauf der Frist vom Tisch bekommen.



US-Außenminister Mike Pompeo und sein mexikanischer Kollege Marcelo Ebrard treffen sich am Mittwoch in Washington, um eine Lösung zu finden. Die mexikanische Botschafterin in den USA, Martha Barcena, sagte vor dem Treffen der Außenminister: «Es gibt eine klare Grenze für das, was wir verhandeln können. Und diese Grenze ist die mexikanische Würde.»

IG Metall untersucht möglichen Umbruch der Industrie

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die IG Metall will die Folgen von Digitalisierung und Elektromobilität besser einschätzen.



Zu diesem Zweck hat die Gewerkschaft Daten aus rund 2.000 Betrieben der deutschen Metall- und Elektroindustrie erhoben und in einen sogenannten Transformationsatlas überführt. Erste Ergebnisse und beschäftigungspolitische Schlussfolgerungen will Gewerkschaftschef Jörg Hofmann am Mittwoch (12.00 Uhr) in Frankfurt vorstellen.

Plädoyer der Verteidigung im Prozess gegen Patientenmörder Högel

OLDENBURG (dpa) - Im Prozess gegen den mutmaßlichen Serienmörder und Ex-Pfleger Niels Högel hat am Mittwoch (9.00 Uhr) am Landgericht Oldenburg die Verteidigung das Wort.



Es wird ein mehrstündiges Plädoyer der beiden Anwältinnen Ulrike Baumann und Kirsten Hüfken erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte für Högel wegen 97 Morden eine lebenslange Freiheitsstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt.

Weltstar Phil Collins startet Stadiontour durch Deutschland

STUTTGART (dpa) - Die britische Musiklegende Phil Collins (68) tourt noch einmal durch deutsche Stadien - am Mittwoch (Beginn Vorgruppe 19.00 Uhr) gibt er in Stuttgart das erste Konzert.



Mit dem selbstironischen Titel «Still Not Dead Yet» («Immer noch nicht tot») wird er danach in vier weiteren deutschen Städten gastieren.

Infantino vor erneuter Wahl zum FIFA-Präsidenten - Kür per Applaus

PARIS (dpa) - Gianni Infantino steht vor der Wiederwahl zum FIFA-Präsidenten.



Der 49 Jahre alte Schweizer soll beim Kongress des Fußball-Weltverbandes am Mittwoch (09.00 Uhr) in Paris per Akklamation bis 2023 im Amt bestätigt werden. Am Dienstag hatten die europäischen Nationalverbände ihre kollektive Unterstützung für Infantino zugesagt.

Portugal und Schweiz eröffnen neues Final Four der Nations League

PORTO (dpa) - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo spielt mit Portugal am Mittwochabend (20.45 Uhr/DAZN) vor heimischem Publikum um den Einzug ins Finale der Nations League.



Im ersten Halbfinale des neuen UEFA-Wettbewerbs treffen die Portugiesen in Porto auf die Schweiz. Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich zuvor als siegloser Tabellenletzter in der Vorrunde nicht für das Final Four qualifiziert.

Zverev gegen Djokovic im Viertelfinale der French Open

PARIS (dpa) - Alexander Zverev kämpft bei den French Open der Tennisprofis in Paris am Mittwoch um den Einzug in sein erstes Halbfinale bei einem Grand Slam.



Der 22 Jahre alte Hamburger bekommt es im zweiten Match des Tages (ca. 15.30 Uhr/Eurosport) mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien zu tun.