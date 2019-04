Das bringt der Mittwoch

Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.19

Gegen Uber und Co.: Taxifahrer protestieren am Mittwoch

BERLIN (dpa) - Taxifahrer sind am Mittwoch in mehreren deutschen Städten für einige Stunden zu Protestaktionen aufgerufen.

Die bundesweit größte Aktion sei eine Sternfahrt in Berlin, bei der mehrere Tausend Taxis von drei Startpunkten aus im Schritttempo zum Brandenburger Tor fahren sollen, kündigte der Bundesverband Taxi und Mietwagen an. Dort gebe es um 13.30 Uhr eine Kundgebung, für die sich via Twitter auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) angekündigt hat. Die Proteste richten sich gegen Pläne des Verkehrsministeriums, den Fahrdienstmarkt zu liberalisieren.

Merkel stellt sich Abgeordnetenfragen im Bundestag

BERLIN (dpa) - In der regelmäßigen Befragung der Bundesregierung im Bundestag wird am Mittwoch (13.00 Uhr) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.

Es ist bereits das dritte Mal in dieser Wahlperiode, dass sie in die Regierungsbefragung kommt. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Merkel dreimal jährlich im Parlament persönlich befragt werden kann. Nach einer Entscheidung des Bundestags vom vergangenen Februar soll dies künftig immer unmittelbar vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten sein.

EU berät bei Sondergipfel über Brexit-Verschiebung

BRÜSSEL (dpa) - Um einen Chaos-Brexit zu verhindern, beraten Kanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen am Mittwoch (18.00 Uhr) über eine erneute Verschiebung des britischen EU-Austritts.

Es gilt als wahrscheinlich, dass sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Sondergipfel in Brüssel darauf einigen, Großbritannien einen weiteren Aufschub zu gewähren. Sollten sie keine Einigung finden, droht am Freitag ein ungeregelter Austritt Großbritanniens ohne Vertrag.

Regierung gibt Überblick über Ausbildungsmarkt

BERLIN (dpa) - Die Bundesregierung gibt am Mittwoch einen Überblick über aktuelle Trends bei der Berufsausbildung in Deutschland.

Dazu will sich das Kabinett mit dem Berufsbildungsbericht 2019 befassen (9.30 Uhr). Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will den Bericht im Anschluss der Öffentlichkeit vorstellen. Wie vorab bekannt geworden war, stieg die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im vergangenen Jahr auf mehr als 531 000. Im Vorjahr waren es gut 8000 weniger.

EZB-Sitzung: Keine Zinswende - aber Änderungen beim Strafzins?

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinswende im Euroraum auf mindestens 2020 verschoben.

Den Leitzins werden die Währungshüter auch bei ihrer Sitzung am Mittwoch in Frankfurt unverändert auf dem Rekordtief von null Prozent belassen. Spekuliert wird unterdessen, ob die EZB den Strafzins staffelt und damit Geschäftsbanken entlastet. Derzeit müssen Banken 0,4 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken. Das kostet die Branche Milliarden.

Bundesagentur veröffentlicht Hartz-IV-Sanktionsstatistik für 2018

NÜRNBERG (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) gibt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Hartz-IV-Sanktionsstatistik für das Jahr 2018 bekannt.

In den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres hatte die BA rund 449 550 Sanktionen verzeichnet - das waren rund 25 800 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Sanktionsquote - also das Verhältnis von verhängter Strafe zu allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten - hatte unverändert bei 3,1 Prozent gelegen. Mit 77,4 Prozent entfiel ein Großteil der Sanktionen auf Meldeversäumnisse. Strafen gibt es auch, wenn angebotene Jobs abgelehnt werden.

Aufruf zu Ärzte-Warnstreik an kommunalen Kliniken

FRANKFURT/MAIN (dpa) - In zahlreichen Bundesländern sind am Mittwoch die Ärzte an kommunalen Kliniken zum Warnstreik aufgerufen.

Von den Arbeitsniederlegungen könnten nach Angaben des Marburger Bundes rund 500 Einrichtungen in 13 Ländern betroffen sein. Die Versorgung der Patienten soll aber jeweils gesichert sein. Auf dem Frankfurter Römerberg (13.00) in Hessen ist die zentrale Kundgebung geplant. Die Mediziner wollen nach den zunächst gescheiterten Tarifverhandlungen Druck für eine Wiederaufnahme der Gespräche machen.

Strafen gegen Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong erwartet

HONGKONG (dpa) - Einen Tag nach den Schuldsprüchen gegen neun Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong wird am Mittwoch das Strafmaß erwartet. Ihnen drohen bis zu sieben Jahre Haft. Viereinhalb Jahre nach den «Regenbogen»-Demonstrationen für mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungsregion hatte ein Gericht die Aktivisten am Dienstag wegen Anstiftung oder Verschwörung zur Störung der öffentlichen Ordnung schuldig gesprochen. Das Urteil stieß auch international auf heftige Kritik.

Viele Flüge und wenig Lotsen - Flugsicherung zieht Bilanz

LANGEN/FRANKFURT (dpa) - Unmittelbar vor der Osterreisewelle zieht die Deutsche Flugsicherung am Mittwoch (10.30 Uhr) ihre Bilanz für das Krisenjahr 2018.

Die bundeseigene GmbH arbeitet nach eigener Darstellung an der Grenze ihrer Belastbarkeit und war im vergangenen Jahr für einen wachsenden Teil der europaweiten Flugverspätungen verantwortlich. Auch stand sie wegen hoher Betriebskosten in der Kritik des Bundesrechnungshofes.

Airbus wählt Enders-Nachfolge auf Hauptversammlung

AMSTERDAM (dpa) - Der europäische Luftfahrtriese Airbus will auf seiner Hauptversammlung am Mittwoch (13.30 Uhr) einen Nachfolger für Konzernchef Tom Enders wählen.

Der 51-jährige Guillaume Faury soll Enders Posten übernehmen. Faury soll für eine Amtszeit von drei Jahren in den Vorstand gewählt werden. Telekom- Managerin Claudia Nemat soll bei der Versammlung ebenfalls wieder in das Airbus-Führungsgremium berufen werden. Enders (60) hatte bereits Ende 2017 angekündigt, dass er nach dem Ablauf seines Vertrags keine neue Amtszeit anstrebt.

EU-Gericht entscheidet über Beihilfen für Flughafen Hahn

LUXEMBURG/HAHN (dpa) - Das EU-Gericht in Luxemburg verkündet am Mittwoch (09.30 Uhr) sein Urteil im Streit um Beihilfen für den Hunsrück-Flughafen Hahn.

Die Richter haben auch Verträge des regionalen Airports mit dem Billigflieger Ryanair geprüft. Es geht um Millionen, die bereits vor Jahren geflossen sind. Die Lufthansa vermutet nach eigenen Angaben einen unfairen Wettbewerb. Sie klagt gegen die EU-Kommission wegen eines Brüsseler Beschlusses von 2014.

Erste Aufnahme eines Schwarzen Lochs erwartet

BRÜSSEL (dpa) - Experten erwarten am Mittwochnachmittag die Vorstellung der ersten Aufnahme eines Schwarzen Lochs.

Das Team des Teleskopnetzwerks Event Horizon will auf gleich sechs Pressekonferenzen (15 Uhr) rund um den Globus ein «bahnbrechendes Ergebnis» verkünden. Das Netzwerk ist angetreten, die weltweit erste, direkte Aufnahme des Phänomens zu machen. Bislang konnte die Existenz von Schwarzen Löchern nur auf Umwegen nachgewiesen werden. Schwarze Löcher sind Orte der Extreme. Die Masse ist in ihnen so stark zusammengepresst, dass nichts ihrer enorm hohen Anziehungskraft entkommt - auch das Licht nicht.

Neue Zahlen zu Drogentoten in Deutschland 2018

BERLIN (dpa) - Wie hat sich die Zahl der Drogentoten in Deutschland entwickelt? Dazu legt die Bundesbeauftragte Marlene Mortler (CSU) am Mittwoch neue Daten für das vergangene Jahr vor.

Im Jahr 2017 waren 1272 Menschen wegen des Konsums illegaler Substanzen gestorben - damit gab es erstmals seit längerem wieder einen leichten Rückgang. Häufigste Todesursache waren weiterhin Vergiftungen mit Opioiden wie Heroin und Morphin. Die meisten Drogentoten waren Männer. Mortler hatte bereits im vergangenen Jahr bei der Bilanz für 2017 deutlich gemacht, dass kein Grund zur Entwarnung bestehe. Nötig sei weiter eine engagierte Vorbeugungsarbeit.

Betrug mit Einwegflaschen vor Gericht - Hunderttausende Schaden

KÖLN (dpa) - Ein Prozess gegen drei mutmaßliche Pfandbetrüger beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) beim Landgericht Köln.

Der Anklage zufolge haben die Männer von Januar bis Juni 2014 Rücknahmeautomaten für Einwegpfandflaschen manipuliert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten auf diese Weise einen Schaden von nicht weniger als 450 000 Euro angerichtet haben. Der Trick der Angeklagten soll im Wesentlichen darin bestanden haben, dass sie Pfandflaschen immer wieder durch die Rücknahmeautomaten schoben. Diese sollen so manipuliert gewesen sein, dass die Flaschen nicht zerstört wurden, sondern unversehrt wieder herauskamen.

Oberlandesgericht entscheidet im Kuhglocken-Streit

MÜNCHEN (dpa) - In einem langwierigen Streit um das Geräusch von Kuhglocken will am Mittwoch (09.15 Uhr) das Oberlandesgericht (OLG) München eine weitere Entscheidung verkünden.

Ein Ehepaar in dem oberbayerischen Ort Holzkirchen fühlt sich von den Glocken der Kühe auf der angrenzenden Weide gestört und will gerichtlich ein Ende des Gebimmels erreichen. Der Ehemann und später auch seine Ehefrau waren in getrennten Prozessen bereits in erster Instanz am Landgericht München II gescheitert. Der Mann zog nun in die zweite Instanz vor das OLG.

Baselitz, Richter, Polke, Kiefer - Ausstellung der frühen Werke

STUTTGART (dpa) - Georg Baselitz, Gerhard Richter, Sigmar Polke und Anselm Kiefer - diese deutschen Künstler brachten es zu weltweiter Bekanntheit.

Eine Ausstellung der Staatsgalerie Stuttgart legt nun den Fokus auf deren frühe Schaffensphasen in den 1960er Jahren. «Die jungen Jahre der Alten Meister. Baselitz - Richter - Polke - Kiefer» zeigt von diesem Donnerstag an rund 100 Werke. Sie beleuchteten, «wie sich die Künstler in ihren frühen Arbeiten mit einer Zeit auseinandersetzten, die geprägt war von Herausforderungen und Umbrüchen, Utopien und Neuorientierungen, Macht und Protest», teilte die Staatsgalerie mit.

Größte deutsche Kunstmesse Art Cologne wird kleiner

KÖLN (dpa) - Die größte deutsche Kunstmesse Art Cologne wird kleiner. Dieses Jahr seien 176 Aussteller dabei, teilte die Koelnmesse mit.

Vergangenes Jahr waren es 210. Der Grund dafür sei aber nicht geringeres Interesse der Galeristen, im Gegenteil. Nach der Art Cologne 2018 habe Direktor Daniel Hug vielmehr die Entscheidung getroffen, die Messe zu konzentrieren. Der unabhängige Beirat der Messe habe dann weniger Galerien zugelassen. Es gehe darum, sicherzustellen, dass jeder Besucher auch die Möglichkeit habe, sich jeden Stand anzusehen. Dies sei sowohl für Sammler als auch für die Galeristen zufriedenstellender.

Dusche auf Zuruf: Erfindermesse in Genf zeigt Nützliches im Alltag

GENF (dpa) - Rund 800 Erfinder aus etwa 40 Ländern präsentieren bei der Erfindermesse im schweizerischen Genf ihre neuesten Kreationen.

Insgesamt werden nach Angaben der Veranstalter von Mittwoch an mehr als 1000 Erfindungen aus den Bereichen Umwelt, Medizin und Sicherheit, audiovisuelle Technologien, Verkehr und Alltagsgegenstände vorgestellt. Darunter sind unter anderem ein Airbag für ältere Leute, der Stürze abfedern soll, eine App, die Stress bei Teenagern messen kann, und ein Duschkopf, der auf Zuruf das Wasser reguliert.

Juve und Barça gehen als Favoriten ins Champions-League-Viertelfinale

AMSTERDAM/MANCHESTER (dpa) - Juventus Turin und der FC Barcelona treten am Mittwoch in der Champions League als Favoriten in ihren Viertelfinal-Partien gegen Ajax Amsterdam und Manchester United an.

Die beiden Teams aus Italien und Spanien müssen in ihren Hinspielen jeweils zunächst auswärts antreten und setzen vor allem auf ihre beiden Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Wie Juventus am Dienstag mitteilte, ist Ronaldo nach einer Oberschenkelverletzung rechtzeitig wieder fit geworden und steht daher im Kader von Trainer Massimiliano Allegri.

Deutsche Handballer wollen in Polen dem EM-Ticket näher kommen

GLEIWITZ (dpa) - Mit einem Sieg in Polen wollen Deutschlands Handballer der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 einen großen Schritt näher kommen.

Vor der Partie am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD) in Gleiwitz führt der WM-Vierte die Gruppe 1 mit 4:0 Punkten vor dem Nachbarn und Israel (beide 2:2) an. Die beiden Erstplatzierten lösen das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr in Norwegen, Österreich und Schweden. Bis auf den erkrankten Abwehrspezialisten Finn Lemke und den langzeitverletzten Spielmacher Martin Strobel hat Bundestrainer Christian Prokop sein stärkstes Aufgebot beisammen.

Deutsche Turner hoffen auf EM-Finals - Medaillen-Chancen am Barren

STETTIN (dpa) - Zum Auftakt der Turn-Europameisterschaften im polnischen Stettin hoffen die deutschen Männer am Mittwoch in der Qualifikation auf den Einzug in die Finals am Wochenende.

Beste Aussichten auf Plätze in den Top Acht und damit auch im Kampf um die Medaillen werden Marcel Nguyen und seinem Unterhachinger Teamgefährten Lukas Dauser am Barren zugebilligt. Im Mehrkampf gehen die beiden besten deutschen Turner diesmal nicht an die Geräte, dort vertreten Olympia-Held Andreas Toba aus Hannover und Nils Dunkel aus Erfurt den Deutschen Turner-Bund.